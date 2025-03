📉US100 tomba 1.5%

Nasdaq perde força devido à incerteza, Nvidia derrete mais de 5.5% 📉 Os futuros do índice Nasdaq 100 (US100) caíram quase 1,5% hoje, interrompendo uma série de três dias de ganhos, com o gigante dos semicondutores Nvidia a liderar a descida das ações tecnológicas, na sequência de relatos de que a China está a implementar novas restrições que podem ter um impacto significativo nos negócios do fabricante de chips. A Nvidia, um dos componentes mais pesados do índice, caiu 5,5% e, sozinha, foi responsável por uma parte substancial das perdas do dia. O US500 perde quase 0,9%, enquanto o US30 está apenas ligeiramente em baixa. As regras energéticas da China visam a Nvidia. BigTech dos EUA em baixa Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app As ações da Nvidia caíram para 115 dólares por ação ao meio-dia de negociação, depois de o Financial Times ter noticiado que Pequim introduziu novos requisitos de eficiência energética para os centros de dados, o que efetivamente impediria o chip H20 da empresa de entrar no mercado chinês. O processador H20, concebido especificamente para cumprir os controlos de exportação existentes nos EUA, não cumpre, alegadamente, estas normas energéticas mais rigorosas.

O desenvolvimento representa uma ameaça significativa para o negócio da Nvidia na China, que representa aproximadamente 17,1 mil milhões de dólares em receitas anuais - cerca de 13% das vendas totais da empresa. De acordo com o FT, os reguladores chineses estão a encorajar ativamente as empresas tecnológicas nacionais a abandonar os processadores da Nvidia em favor de alternativas que satisfaçam os novos requisitos.

A venda estendeu-se para além da Nvidia, abrangendo todo o grupo das “Sete Magníficas” gigantes da tecnologia, que caíram coletivamente 1,5%. A Tesla caiu 4,8%, aumentando as suas perdas em 2025 para 32,1%, enquanto outras acções relacionadas com a IA, incluindo a Arista Networks ou a Super Micro Computer (-7,3%), também caíram significativamente.

Além disso, Donald Trump planeia anunciar hoje as tarifas automóveis (o que não estava previsto na agenda). Isto torna Wall Street ainda mais incerta, uma vez que as últimas semanas alimentaram especulações sobre o potencial alívio das “guerras comerciais” e uma comunicação mais equilibrada da Casa Branca. US100 (Intervalo D1) O Nasdaq 100, representado pelo US100, quebrou abaixo do nível de retração Fibonacci de 61,8%, indicando que os compradores não conseguiram manter a força. Agora, é provável que os vendedores tenham como alvo o nível de retração Fibonacci de 78,6%. Para retomar a tendência de alta, os comrpadores devem rapidamente recuperar o nível 20.340. O RSI está testando novamente 48,5, um nível que anteriormente atuou como resistência, enquanto forma uma divergência de alta . Enquanto isso, o MACD está a começar a estreitar, sinalizando uma potencial cautela. Fonte: xStation  Fonte: xStation5 US100 (intervalo H1) No intervalo horário, podemos ver que o volume de vendas é muito forte hoje, no entanto, desde 10 de março de 2025, vimos algumas outras quedas significativas no US100.  Fonte: xStation5

