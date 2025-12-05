No mercado bolsista, dezembro é considerado o mês em que o Pai Natal é obrigado a realizar ganhos, e os investidores antecipam frequentemente uma recuperação para terminar o ano. Mas as estatísticas arrefecem rapidamente as emoções: dezembro não é o mês com a taxa média de rendibilidade mais elevada, mas destaca-se porque muito raramente termina em queda. Na prática, os investidores obtêm um mês de grande fiabilidade, em que o mercado recompensa mais frequentemente a paciência do que castiga o otimismo excessivo.

O clássico Rally do Pai Natal cobre uma parte muito específica e curta do ano. Estatisticamente, consiste em sete sessões de negociação - os últimos cinco dias de dezembro e as duas primeiras sessões de janeiro, tratadas como um todo. Durante este período, os retornos positivos e o desempenho acima da média dos índices ocorrem com mais frequência do que noutras alturas, o que construiu o mito de dezembro como um mês em que o mercado é quase obrigado a entregar um presente sob a forma de ganhos.

Os dados históricos dos principais índices dos Estados Unidos e da Europa mostram que o mês de dezembro não é dominante em termos de rendibilidades médias mensais, embora normalmente se situe na metade superior da tabela. As rendibilidades médias de dezembro para os principais índices de acções variam normalmente entre 2% e 3%, enquanto os meses mais fortes podem ultrapassar os 4%. Ao mesmo tempo, a percentagem de dezembro que termina em queda continua a ser significativamente inferior à da maioria dos outros meses, o que corrobora a reputação do final do ano como um período relativamente previsível. De um ponto de vista prático, dezembro não é o rei do desempenho, mas é um dos meses mais previsíveis em termos de direção do mercado.

XTB, Bloomberg

Retorno médio mensal do índice S&P 500. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Retorno médio mensal do índice DAX. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

O mecanismo subjacente a esta anomalia é, em grande medida, determinado pelo comportamento dos investidores e pelos processos das carteiras dos fundos institucionais. O período de fim de ano é uma altura em que se fecham os livros de desempenho e se arrumam as posições, encorajando a rotação de capital de activos defensivos para acções que melhoram a apresentação da carteira. A motivação fiscal também desempenha um papel importante, uma vez que alguns investidores realizam perdas em dezembro para reduzir o rendimento tributável e regressam ao mercado em janeiro, reforçando a procura. A menor liquidez e o clima de férias significam que mesmo um fluxo moderado de ordens de compra pode desencadear movimentos de preços mais visíveis do que em condições normais, reforçando a perceção de uma tendência natural de subida dos mercados durante este período.

Poderá o final de 2025 repetir o efeito do Rally do Pai Natal?

Em 2025, a narrativa do Santa Claus Rally encontra um ponto de partida invulgarmente exigente. Os principais índices dos Estados Unidos, da Europa e da Bolsa de Valores de Varsóvia estão a oscilar perto de máximos históricos, com alguns a estabelecerem novos recordes após uma série de meses muito fortes. Este ponto de partida aumenta o risco de realização de lucros e aumenta a sensibilidade do mercado a surpresas negativas, mas não exclui novos ganhos se surgirem sinais macroeconómicos favoráveis. Uma potencial recuperação em dezembro depende menos da sazonalidade em si e mais do facto de os investidores receberem argumentos que justifiquem a continuação da exposição a valorizações recorde.

Um papel fundamental é desempenhado pela política da Reserva Federal dos EUA. A reunião de dezembro da Fed pode tornar-se um catalisador para outra onda de sentimento de risco. Uma redução das taxas de juro combinada com uma comunicação dovish aumenta o apetite pelos activos de risco, enquanto que a ausência de alterações ou um tom hawkish pode limitar o potencial de uma corrida ao Pai Natal. Qualquer adiamento de decisões ou uma mensagem mais cautelosa pode desencadear uma desilusão num momento historicamente associado a ganhos calmos em vez de correcções acentuadas.

Os gráficos de sazonalidade dos índices SPX e DAX mostram que dezembro é um mês de desempenho positivo relativamente estável. Embora não seja o mês com o retorno médio mais elevado, os seus finais negativos pouco frequentes indicam um saldo positivo que, combinado com a dinâmica atual e a decisão da Fed, pode reforçar o Rally do Pai Natal.

No entanto, os riscos não podem ser ignorados. As elevadas valorizações das acções aumentam a sensibilidade aos choques macroeconómicos ou geopolíticos. A recuperação do Papai Noel continua a ser um cenário possível, mas com probabilidade moderada, e não deve ser tratada como garantida. A sazonalidade é um indicador complementar valioso, mas não pode substituir a análise fundamental e uma boa gestão do risco.

O Rally do Pai Natal continua a ser uma das anomalias sazonais mais reconhecidas nos mercados. O ano de 2025 cria um cenário interessante para o seu potencial surgimento, combinando uma forte dinâmica, níveis recorde de índices e a possível influência das decisões de política monetária. Esta configuração de factores favorece um cenário de crescimento moderado ou de estabilização, embora a possibilidade de uma subida mais forte no final do ano também permaneça em cima da mesa. A sazonalidade pode apoiar o desenvolvimento de tendências, mas não substitui uma avaliação ampla do ambiente macroeconómico e dos factores de risco, que continuam a ser cruciais para o comportamento do mercado.