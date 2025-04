US30 cai 1,3% pressionado pela queda de 20% das ações do United Health Group em pré-mercado📉

Os futuros do Dow Jones Industrial Average (US30) caíram quase 1,3% depois de um dos maiores constituintes do índice e a maior seguradora de saúde dos EUA, o UnitedHealth Group (UNH.US), ter visto as suas ações caírem quase 20% na negociação pré-mercado.

A empresa baixou a sua orientação para o ano inteiro, citando o aumento dos custos, e apresentou receitas e lucros por ação abaixo das expectativas. A adição de 780.000 novos clientes desde o início do ano não se traduziu em lucros mais elevados. Os resultados também foram afetados negativamente por alterações no mix de membros da Optum Health, resultando em níveis de reembolso mais baixos.

Tanto a UnitedHealth como o sector mais vasto dos cuidados de saúde nos EUA têm vindo a lutar contra pressões de custos elevadas desde meados de 2023. No primeiro trimestre, os resultados da UNH foram ainda mais afetados por um aumento acentuado da procura do Medicare entre a população sénior. Com a queda das ações da UnitedHealth antes da abertura, outras ações do setor da saúde, como a Cigna, Elevance Health, Humana e CVS Health, também estão a ser negociadas em baixa.

Orientação dececionante ofusca os lucros

No primeiro trimestre de 2025, a UnitedHealth registou uma receita de 109,6 mil milhões de dólares, um aumento de 9,8 mil milhões de dólares em relação ao ano anterior e de 9,1 mil milhões de dólares em relação ao trimestre anterior. O lucro operacional foi de 9,1 mil milhões de dólares, representando um forte crescimento de quase 13%, tanto em relação ao ano anterior como sequencialmente. A margem líquida ficou em 5,7%, em comparação com 5,5% no quarto trimestre de 2024. O rácio de cuidados médicos aumentou para 84,8%, em comparação com 84,3% no ano anterior. A administração reafirmou a sua intenção de implementar medidas corretivas e de manter o seu objetivo de crescimento do EPS a longo prazo de 13-16% por ano.

Não foram os resultados trimestrais, mas sim as perspectivas significativamente reduzidas que desencadearam uma das mais acentuadas quedas do preço das ações na história da UNH. A empresa espera agora que o EPS ajustado para 2025 caia entre $26,00 e $26,50, abaixo dos $29,50 a $30,00 anteriormente previstos. Os analistas inquiridos pela LSEG esperavam mais de 29,70 dólares por ação este ano.

A Optum Health ainda planeia expandir o seu modelo de cuidados baseados em valores para incluir 650.000 novos pacientes em 2025.

Destaques financeiros adicionais

Fluxo de caixa operacional: 5,5 mil milhões de dólares

Capital total devolvido aos acionistas através de dividendos e recompras: quase 5 mil milhões de dólares

Rendimento do capital próprio (ROE): 26,8%

Ações UNH.US (intervalo de tempo D1)

Na negociação pré-mercado, as ações da UNH estão cotadas em torno de US $ 470, sugerindo um teste potencial do nível de retração de Fibonacci de 38.2% da corrida de compradores de 2020 e uma queda de quase 10% abaixo da MME de 200 dias (linha vermelha).

Fonte: xStation5