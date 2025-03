US30 recua 1% 📉Ações da FedEx recuam 10%, depois da empresa ter revisto em baixa as perspetivas

Os mercados acionistas dos E.U.A. estão a recuar esta sexta-feira, com os índices US30, US500 e US100 a caírem cerca de 1%. A volatilidade do mercado é elevada hoje, em parte devido à Triple Witching Friday- a renovação trimestral de futuros de índices de ações, opções e opções de ações individuais nos E.U.A.

A recuperação que começou na sexta-feira passada atingiu uma zona de resistência significativa, apesar de uma breve onda de otimismo durante o último dia de decisão da Reserva Federal. As ações das grandes empresas tecnológicas voltaram a cair, com a Meta Platforms (META.US) a ser a única do grupo a apresentar ganhos modestos. Entretanto, a FedEx emitiu um aviso, destacando a deterioração da procura dos consumidores nos EUA e uma queda notável nos volumes de entrega, sinalizando um potencial abrandamento económico.

Para além da FedEx, a Nike (NKE.US) também desiludiu os investidores com resultados mais fracos do que o previsto e com a preocupação de que as novas tarifas possam abrandar a sua atividade nos próximos meses. Ambas as acções estão sob forte pressão de venda.

Índice US30 (D1, H1)

O Dow Jones (US30) recuou após testar novamente a EMA de 200 períodos perto da marca dos 42.000 pontos.

O volume de vendas está a dominar a sessão de hoje, reflectindo uma maior cautela do mercado.

Fonte: xStation5

Um trimestre difícil para a FedEx (FDX.US)

A preocupação dos investidores está a intensificar-se em torno da força do consumidor dos EUA e do sector industrial em geral. As fortes quedas das acções da FedEx e da Nike reflectem o fraco sentimento do mercado em relação às acções cíclicas. No caso da FedEx, as perspectivas estão a tornar-se mais frágeis depois de a empresa ter reduzido a sua previsão de lucros pela terceira vez desde dezembro. O consenso atual dos analistas prevê que o EPS da FedEx cresça 6%, para 18,93 dólares em 2025, e que as receitas atinjam 87,59 mil milhões de dólares, essencialmente estáveis em relação a 2024.

Persistência de uma fraca procura na economia industrial dos EUA , especialmente no segmento B2B de maior margem .

, especialmente no . Quedas contínuas nos volumes de frete e pesos de remessa , embora ligeiramente melhoradas em relação ao trimestre anterior.

contínuas , embora ligeiramente melhoradas em relação ao trimestre anterior. Aumento da incerteza macroeconómica- o CEO Raj Subramaniam referiu que “o ambiente atual aumenta a incerteza em torno da procura futura”.

Orientação fiscal atualizada para 2025:

EPS: agora previsto em $ 18-18,60 (anteriormente $ 19-20; orientação inicial em dezembro: $ 20-21 (consenso FactSet: $ 18,93)

agora previsto em (anteriormente $ 19-20; orientação inicial em dezembro: $ 20-21 (consenso FactSet: $ 18,93) Receita: espera-se que permaneça estável ou diminua ligeiramente ano após ano (anteriormente projetado para crescer modestamente)

espera-se que permaneça ano após ano (anteriormente projetado para crescer modestamente) Despesas de capital (CAPEX): reduzidas para 4,9 mil milhões de dólares (de 5,2 mil milhões de dólares)

reduzidas para (de 5,2 mil milhões de dólares) Foco: modernização da frota e da infraestrutura, automação, eficiência da rede

Resultados do terceiro trimestre fiscal de 2024:

EPS ajustado: $4,51 (+17% YoY): Expectativas: $4,56

$4,51 (+17% YoY): Expectativas: $4,56 Receita: US$ 22,2 mil milhões (+2% em relação ao ano anterior): Expectativas: 21,87 mil milhões de dólares

A FedEx admitiu que operou num ambiente desafiador no último trimestre, enfrentando uma temporada de férias encurtada, eventos climáticos extremos, um Ano Novo Chinês antecipado e uma mudança no sentimento de otimismo do “Trump Trade” para temores de recessão. O diretor financeiro John Dietrich comentou: “A revisão em baixa da orientação reflecte a fraqueza da economia industrial dos EUA, mas continuamos confiantes nas nossas iniciativas de transformação para proporcionar valor a longo prazo aos acionistas.”

Tal como a sua rival United Parcel Service (UPS.US), a FedEx é uma empresa altamente cíclica, o que significa que o seu desempenho está intimamente ligado à saúde geral da economia. As preocupações crescentes com o enfraquecimento da atividade dos consumidores, a fraqueza da indústria e as potenciais tarifas dos EUA estão a abalar a confiança dos investidores.

Os analistas da Evercore ISI advertiram que a incerteza estrutural sobre a capacidade da empresa para aumentar os lucros neste ambiente continuará a pesar sobre a avaliação. À medida que as previsões são revistas em baixa e a visibilidade económica permanece nublada, a confiança dos investidores está a diminuir- o que se reflecte na recente queda das acções.

Gráfico da FedEx e da Nike (D1)

As ações da FedEx (FDX.US) estão agora a ser negociadas quase 30% abaixo da sua MME de 200 períodos. Com as preocupações sobre o sector do consumo, exemplificadas pela fraqueza da Nike (NKE.US), o sentimento dos investidores em relação aos sectores cíclicos permanece claramente negativo. Â

Fonte: xStation5

