🎉US500 atinge recorde, US100 testa 20k

Um corte mais agressivo do que o esperado nas taxas de juro por parte da Reserva Federal e dados económicos robustos impulsionaram Wall Street para novos máximos A primeira hora da sessão a dinheiro em Wall Street registou um clima muito positivo. O S&P 500 subiu para novos máximos de todos os tempos, enquanto o Nasdaq 100 está agora perto da marca dos 20.000 pontos. Ao considerar os contratos de futuros, é importante lembrar a rolagem de ontem, mas mesmo sem este fator, o US500 estaria em níveis recordes e o US100 estaria no seu ponto mais alto desde a segunda metade de agosto, tentando sem dúvida quebrar a resistência associada a estes picos.

A razão da subida é clara: a Fed reduziu as taxas de juro em 50 pontos base, mais do que o previsto, e quase declarou a vitória sobre a inflação. O banco central indica que a economia está em muito boa forma e que o declínio acentuado da inflação garante mais cortes significativos nas taxas. É precisamente disto que a economia arrefecida precisa: taxas de juro mais baixas. Também vale a pena notar que, com taxas de juro mais baixas, as avaliações de algumas empresas, especialmente as empresas de tecnologia que sofreram correcções substanciais nas últimas semanas, podem parecer atractivas. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app

Hoje, também recebemos dados sobre os pedidos iniciais de subsídio de desemprego. O número ficou em 219.000, significativamente abaixo da leitura anterior de 230.000. Também vale a pena mencionar que, historicamente, um sinal de recessão apareceu quando as reivindicações excederam 300.000. Portanto, ainda estamos muito longe deste ponto. US500 A inversão foi de aproximadamente 50 pontos. Mesmo sem a inversão, o US500 estaria em novos máximos de todos os tempos. Ontem assistimos a uma tomada de lucros após a conferência da Fed, mas hoje estamos a assistir a uma continuação da forte recuperação que começou a 9 de setembro. A zona de apoio chave permanece em torno de 5.670-5.700 pontos. Os níveis de resistência incluem 5.805 na retração de Fibonacci de 113,0 e 5.900 na retração de Fibonacci de 127,2. Neste nível, também encontraremos o intervalo da onda ascendente anterior. US100 A rolagem do Nasdaq 100 foi de aproximadamente 250 pontos. Sem este fator, o contrato teria testado os máximos de 22 de agosto. Atualmente, estamos a observar um breakout acima dos 20.000 pontos. Os ganhos, excluindo o rolo, são de cerca de 2,5%. A zona de suporte chave se estende de 61,8% a 78,6% da retração de Fibonacci da última onda descendente. Os níveis de resistência incluem 2.500 na retração de Fibonacci de 127,2 e os recentes máximos de todos os tempos em 20.900 pontos. Â

