⏫US500 ganha 1.3% após dados do CPI

Expectativa de cortes da taxa de juro alterou-se

O relatório de hoje sobre o IPC apresentou outra surpresa negativa, fazendo eco dos dados de ontem do índice de preços no produtor. O IPC global subiu em linha com as expectativas para 2,9% em termos anuais e 0,4% em termos mensais, mas as medidas de base ficaram abaixo das previsões e da leitura anterior. A inflação subjacente diminuiu para 3,2% em relação ao ano anterior, de 3,3% anteriormente, enquanto o valor mensal mostrou um aumento de 0,2%, em comparação com os 0,3% esperados. A inflação subjacente é uma métrica fundamental para a Reserva Federal, uma vez que elimina os componentes mais voláteis, como os preços da energia e dos alimentos.

O valor mais elevado do IPC é principalmente atribuível ao impacto negativo mínimo dos preços dos combustíveis. Nos últimos meses, os preços dos combustíveis e dos automóveis têm vindo a exercer uma pressão descendente sobre a inflação. No entanto, este contributo negativo é agora mínimo. É concebível que possamos assistir a um contributo positivo dos preços dos combustíveis já em janeiro. Por outro lado, é importante recordar que este facto está ligado à volatilidade dos preços das matérias-primas.

O impacto negativo dos preços dos combustíveis e dos automóveis é agora marginal. Por outro lado, continuamos a assistir a uma diminuição do impacto da inflação de habitação, que está a ajudar a conter a inflação de base. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Uma evolução positiva é a descida da inflação dos serviços, incluindo a habitação. Naturalmente, ambas as medidas permanecem muito elevadas em comparação com os seus níveis no período 2010-2020, que se situavam perto de 2%. Além disso, o aumento acentuado do subíndice de preços do relatório de serviços ISM suscita preocupações quanto a um ressurgimento da inflação a curto prazo. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Reação do mercado

O mercado está a reagir com considerável euforia. O EURUSD está a subir e a testar o nível 1,0350, apesar de o par ter caído abaixo de 1,0200 no início desta semana. Isto deve-se à previsão de um corte total das taxas no primeiro semestre deste ano, enquanto anteriormente o mercado só previa o primeiro corte em setembro. Para além de um corte na primeira metade do ano, o mercado está também a prever um corte no final do ano com uma probabilidade de 50%. No entanto, a curto prazo, a inflação poderá ser muito volátil, tendo em conta os preços da energia e dos produtos alimentares, que podem depender fortemente das futuras políticas de Trump.

O US500 está a recuperar mais de 1% hoje, mesmo antes da abertura da sessão. Este é o terceiro dia potencial de ganhos para o contrato de futuros do índice. Estamos também a assistir ao maior aumento dos preços das obrigações. O US500 está a aproximar-se do nível de 6.000 pontos, mas primeiro deve quebrar decisivamente acima da linha de tendência de queda e do nível de retração de Fibonacci de 38,2%. Fonte: xStation5