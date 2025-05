US500 ligeiramente em baixa 📉

O US500 cai 0,3% antes da divulgação do relatório do IPC, prevista para as 13h30 GMT🗽 Os dados do IPC dos Estados Unidos, publicados às 13h30, são o relatório macroeconómico mais importante desta semana. Antes da divulgação, o dólar e os índices de Wall Street estão ligeiramente em baixa, embora a desaceleração ocorra após uma forte recuperação dos ativos norte-americanos. O mercado estará atento para saber se o relatório de abril sinaliza um aumento da inflação ou se evita desencadear preocupações com um «efeito inflação» decorrente da turbulência na política comercial do novo governo dos EUA. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Um cenário de inflação mais elevada do IPC nos EUA poderia aumentar a probabilidade de uma correção nos ativos norte-americanos. Por outro lado, se a inflação cair ou se alinhar com as previsões, isso poderia reforçar as expectativas de cortes nas taxas de juros pelo Fed e apoiar os índices de ações, que, após o acordo entre os EUA e a China, praticamente encerraram o capítulo da guerra comercial.

Este valor do IPC oferecerá a primeira visão real do impacto das políticas tarifárias de Donald Trump sobre os consumidores norte-americanos. As tarifas retaliatórias anunciadas em 2 de abril abalaram os mercados financeiros e aumentaram a incerteza sobre as perspetivas económicas dos EUA — especialmente em termos de comportamento dos preços.

Ao mesmo tempo, vale a pena notar que o mercado está cada vez mais inclinado para um corte nas taxas de juros pelo Fed. No entanto, um fator que poderia atrasar essa decisão é um potencial fortalecimento da inflação nos EUA.

A divulgação do IPC de hoje esclarecerá várias preocupações críticas dos investidores e poderá abalar as previsões relacionadas à política monetária do Fed. Isso poderia desencadear movimentos de curto prazo no dólar americano, nos rendimentos do Tesouro e nos mercados acionários. Expectativas do mercado IPC (m/m): 0,3% (anterior: -0,1%)

0,3% (anterior: -0,1%) IPC subjacente (m/m): 0,3% (anterior: 0,1%)

0,3% (anterior: 0,1%) IPC (a/a): 2,4% (anterior: 2,4%)

2,4% (anterior: 2,4%) IPC subjacente (a/a): 2,8% (anterior: 2,8%) O foco estará na dinâmica mensal, onde se espera um aumento devido às tarifas recém-implementadas (e ainda em vigor). Embora Trump tenha suspendido atualmente algumas das tarifas — incluindo a pausa de 90 dias anunciada ontem sobre as tarifas de 145% sobre produtos chineses —, as tarifas retaliatórias temporárias e as tarifas gerais de 10% ainda em vigor podem perturbar as tendências de desinflação em categorias sensíveis às importações, como veículos, móveis e artigos para o lar. A divulgação anterior do IPC foi inferior ao esperado (2,4% contra 2,8% em março), contrastando com as preocupações sobre a renovação da pressão inflacionária devido às tarifas e à incerteza enfatizada pelo Fed em relação ao impacto de longo prazo sobre a dinâmica dos preços. No entanto, esses dados refletiram um período anterior à introdução das “tarifas de 10% sobre tudo” — portanto, o mercado ignorou-os em grande parte. Em março, os preços da energia caíram 3,3% em termos homólogos (a queda mais acentuada desde outubro de 2024), principalmente devido à volatilidade sazonal e às preocupações com a procura. Houve também um alívio com a diminuição da inflação das rendas, que representa cerca de um terço do cabaz do IPC. O que esperar? Dada a queda da inflação em abril, a previsão mediana sugere cautelosamente que o IPC permanecerá em 2,4% ao ano. O valor teria de se desviar significativamente das expectativas para provocar uma volatilidade notável no mercado. No entanto, o valor mensal está a ganhar importância — os investidores estarão atentos aos primeiros sinais do impacto das tarifas generalizadas de 10%. Aqui, o mercado espera o primeiro aumento mensal em 2025, projetado em 0,3%. A inflação poderá ser impulsionada pelo aumento dos preços dos automóveis e, de forma um tanto inesperada, pelos preços dos combustíveis nas estações de serviço dos Estados Unidos. (Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.) No entanto, a diminuição da inflação das rendas deverá atenuar o impacto dessas categorias. (Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Ao longo da última semana, a probabilidade implícita no mercado de um corte nas taxas de juros pelo Fed em julho diminuiu significativamente. Na semana passada, os mercados estavam a precificar um corte total — agora, essa probabilidade caiu para cerca de 40%. Se o índice de preços ao consumidor (IPC) ficar significativamente acima das expectativas e se os componentes não relacionados às tarifas mostrarem maior pressão ascendente, o mercado poderá reduzir ainda mais as expectativas de um corte — potencialmente impulsionando os rendimentos do Tesouro. Aqui estão as previsões do mercado para futuros cortes nas taxas de juros pelo Fed. (Fonte: Bloomberg Finance L.P.) No mercado de títulos dos EUA, os rendimentos dos títulos de 10 anos estão a subir novamente após uma queda acentuada durante o pânico da semana passada em relação às tarifas retaliatórias. Agora, com um apetite renovado por ativos de maior risco e uma revisão em baixa das expectativas de flexibilização do Fed, os rendimentos voltaram a subir para 4,45%. Fonte: XTB Research, Macrobond Gráfico US500 (D1 e H1) Os futuros do S&P 500 recuperaram acima da MME de 200 dias e, desde o início de abril, temos observado uma recuperação em forma de V, semelhante aos padrões de 2018 e 2020. O RSI em 63 ainda não apresenta sinais de superaquecimento. Fonte: xStation5 No gráfico horário, o US500 ultrapassou a retração de Fibonacci de 71,6% da queda de fevereiro. No entanto, esta continua a ser uma zona de resistência potencialmente importante, conforme indicado pela ação do preço no final de março, onde o nível de 5.850 pontos anteriormente desencadeou um impulso descendente. Fonte: xStation5

