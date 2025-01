📉US500 recua 0,65% após a decisão da Fed

Reserva Federal Americana volta a dar sinais hawkish 💵 O US500 reagiu negativamente à declaração da Reserva Federal, uma vez que esta sugere uma posição menos “dovish” do que na reunião anterior. O que é que podemos encontrar na declaração? Preocupações com a inflação : Embora não tenha declarado explicitamente que não há progresso em direção ao objetivo de inflação, a Fed removeu a frase relativa ao progresso em direção ao objetivo de inflação de 2% e admitiu que “a inflação permanece um pouco elevada”. Este facto sugere que a Fed está mais preocupada com a persistência da inflação do que o anteriormente comunicado e poderá ter de manter as taxas de juro mais elevadas durante um período de tempo mais longo. Certamente, Powell responderá a perguntas sobre a mudança na comunicação

Mudança de tom no mercado de trabalho: A Fed referiu na declaração sobre a "flexibilização" das condições do mercado de trabalho e, em vez disso, enfatizou uma taxa de desemprego "baixa" e um mercado de trabalho "forte". Um mercado de trabalho forte pode potencialmente levar a uma inflação elevada. A incerteza contínua sobre a política tarifária da nova administração é outro fator que deverá refrear qualquer impulso "dovish" da Fed nos próximos meses.

Dependência de dados: A Fed voltou a referir que as decisões continuam a ser baseadas nos dados. Isto significa que as futuras decisões sobre as taxas de juro dependem dos próximos dados económicos, em particular os dados relativos à inflação e ao emprego. Se os dados continuarem a apontar para uma economia forte e uma inflação teimosa, a Fed poderá ser forçada a adotar uma postura mais hawkish (taxas mais elevadas). A declaração da Fed sinaliza a possibilidade de manter as taxas de juro mais elevadas por um período mais longo, o que aumenta os custos dos empréstimos para as empresas, reduz as expectativas de lucros futuros e torna as acções menos atractivas em comparação com investimentos menos arriscados, como as obrigações, uma vez que os rendimentos do tesouro aumentam. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app As taxas de rendibilidade das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos aumentaram quase 3,5 pontos de base para 4,58% após a decisão. No entanto, vale a pena considerar que os índices já estavam a perder antes da decisão, na sequência de notícias sobre potenciais restrições às vendas de chips de IA da Nvidia para a China, enfraquecendo ainda mais o US500 e o US100.

Após a decisão, o contrato US500 perdeu 0,6%, mas teremos de esperar até à conferência de imprensa com o Presidente da Fed, Powell (19:30 GMT) para a reação final do mercado. O US500 está atualmente a testar o nível de 6050 pontos e está abaixo da vela de abertura de ontem. Se as quedas continuarem, isso pode marcar o fechamento mais baixo desde 20 de janeiro. O nível de resistência chave no curto prazo parece ser de 6000 pontos, onde vimos elevados volumes de negociação durante a liquidação de segunda-feira.

Fonte: xStation5

