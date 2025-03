⏫US500 sobe 0,5% antes do CPI

Mercado recupera algumas das quedas com o sentimento a melhorar🚨💡

Os dados da inflação do IPC dos EUA para fevereiro serão o principal relatório macroeconómico desta semana. Enquanto o mundo inteiro está atualmente concentrado nas tarifas, na incerteza económica nos EUA e num potencial cessar-fogo na Ucrânia, as questões da inflação podem ter um enorme impacto na política monetária da Fed, que continua a ter um grande impacto no dólar. O que esperar do relatório do IPC de hoje?

Expectativas do mercado

O mercado está a indicar claramente que espera que a inflação caia para 2,9% y/y, após vários meses de crescimento recente

Os futuros da inflação indicam uma leitura de 2,9% (vale a pena lembrar, no entanto, que também indicaram isto em janeiro)

Os factores subjacentes indicam que a inflação não deverá aumentar, a menos que se verifique um aumento mensal superior a 0,5% m/m

Ao mesmo tempo, porém, este relatório mostrará que a inflação permanece num nível elevado

Prevê-se uma ligeira descida da inflação subjacente, que deverá passar de 3,3% para 3,2% ao ano

A inflação mensal será importante após o recente aumento muito forte. O ritmo de crescimento dos preços deverá abrandar para 0,3% m/m, após o último aumento de cerca de 0,5%

A Fed mantém a opinião de que, no contexto da consecução do objetivo de inflação, esta não pode exceder significativamente 0,2% m/m. A inflação tem estado a crescer em média 0,25% nos últimos dois anos, enquanto nos últimos 10 anos tem crescido em média 0,26%

A inflação subjacente mensal deverá também crescer 0,3%

Vale a pena recordar que anteriormente observámos um enorme salto na inflação mensal, impulsionado pela inflação das rendas e pelos preços do gás e da eletricidade. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Teoricamente, deveríamos assistir a um impacto negativo da inflação dos combustíveis em fevereiro, dada a descida dos preços do petróleo e dos combustíveis. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

A inflação dos serviços continua a ser uma incógnita, uma vez que abrandou significativamente nos últimos tempos, mas o subíndice de preços ISM sugere que novas descidas podem já estar limitadas. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

O que mais deve procurar?

O BLS aumenta o peso dos bens em detrimento dos serviços na inflação, o que poderá ter consequências graves se continuarem a ser impostas tarifas sobre produtos estrangeiros

O BLS aumenta as acções da inflação automóvel no IPC, o que poderá ter consequências significativas se os preços recuperarem

O BLS reduz ligeiramente o peso da inflação das rendas, o que poderá apoiar uma descida da inflação de base se a tendência atual se mantiver

Os preços dos produtos alimentares podem ter um impacto menor na inflação. O crescimento dos preços dos ovos, que registaram aumentos significativos nos últimos meses, diminuiu

Prevêem-se novas descidas de preços no sector dos serviços essenciais, como os preços dos hotéis, os bilhetes de avião e os seguros automóveis

Os preços dos automóveis usados baixaram, o que deverá também refletir-se na inflação de fevereiro. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

A inflação das rendas continua a ser a maior categoria em termos de contribuição. O Case Shiller pode sugerir o fim do declínio nesta categoria, mas, ao mesmo tempo, os novos preços de arrendamento estão a cair muito acentuadamente, o que pode compensar o declínio adicional da inflação global do arrendamento. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Como é que o mercado vai reagir?

É pouco provável que os dados de hoje alterem a perceção da Fed sobre a situação da inflação. É claro que este relatório deverá ser muito melhor do que o de janeiro, embora, ao mesmo tempo, seja necessário ter em conta o início do impacto das tarifas na situação da inflação, embora atualmente de forma muito limitada. Prevê-se que o maior impacto na inflação seja visível no segundo trimestre deste ano. Se a leitura de hoje mostrar um declínio da inflação ou um declínio maior do que o esperado, existe a possibilidade de um novo estímulo de Wall Street para compensar as perdas. Uma inflação mais baixa seria um prenúncio de possíveis cortes futuros, que ainda são incertos. Powell indicou durante o seu último discurso que a inflação permanece elevada e o mercado de trabalho é forte, o que teoricamente exclui a possibilidade de cortes neste momento. No entanto, se a inflação começar a cair mais rapidamente, há também a possibilidade de uma reação mais rápida por parte da Fed.

O US500 está atualmente a perder cerca de 5% desde o início deste ano e mais de 8% em relação ao seu pico histórico. As quedas devem-se definitivamente ao grupo Mag7, que perdeu 15% do seu valor desde o início deste ano. Atualmente, o suporte muito importante no US500, designado pela retração de 161,8 do último impulso ascendente e o nível 5600, está a ser testado. Ao mesmo tempo, o intervalo da maior correção anterior na tendência ascendente está a ser testado. A resistência importante mais próxima está em torno de 5670-5700, onde há também uma retração de 23,6 de todo o último impulso descendente e a média de 250 sessões. Este nível é fundamental - se regressar acima dele, o cenário ascendente começará a desenrolar-se novamente. Caso contrário uma repetição de 2022 será possível, quando a média de 250 sessões foi quebrada por mais de um ano. Fonte: xStation5