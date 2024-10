⏫US500 sobe quase 1% após NFP

Os dados das folhas de pagamento não agrícolas dos EUA foram significativamente mais fortes do que o esperado, o que indica uma economia forte dos EUA. Os dados sobre as folhas de pagamento não agrícolas dos EUA foram significativamente mais fortes do que o esperado, com um ganho de mais de 250.000 empregos. Esta é a leitura mais elevada desde maio, e a taxa de desemprego diminuiu pela segunda vez consecutiva. As principais conclusões do relatório de hoje incluem: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app As folhas de pagamento não agrícolas aumentaram em 254 mil, superando em muito as estimativas de consenso da Bloomberg.

Os dados dos meses anteriores foram revistos em alta, mostrando um mercado de trabalho mais forte do que se pensava inicialmente.

A taxa de desemprego desceu para 4,1%, uma métrica crucial derivada do inquérito às famílias.

O crescimento dos salários acelerou para 4,0% em termos homólogos, ultrapassando a meta da Fed de 3,0%, que está alinhada com a concretização do seu objetivo de inflação dentro do horizonte de previsão. Este é o último relatório sobre emprego antes das eleições nos EUA, estando o próximo agendado para 1 de novembro. Os dados sublinham a força contínua do mercado de trabalho dos EUA, embora as taxas de crescimento tenham moderado em comparação com 2022 e 2023. Notavelmente, a diminuição da taxa de desemprego, agora no mínimo de dois meses, indica um mercado de trabalho robusto, tanto do ponto de vista do empregador como do trabalhador.

A taxa de desemprego diminuiu pela segunda vez consecutiva. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB O crescimento salarial homólogo de 4,0% marca o terceiro aumento consecutivo e poderá sinalizar uma procura sustentada de mão-de-obra. Os salários mais elevados podem também contribuir para uma inflação subjacente elevada, atrasando potencialmente os cortes nas taxas de juro. Aumentos salariais mais elevados indicam que o núcleo da inflação pode ser mais rígido. Fonte: Bloomberg FInance LP, XTB A probabilidade de um corte de 50 pontos base na taxa na reunião do Comité Federal de Mercado Aberto de Novembro diminuiu significativamente. O mercado atribui agora uma probabilidade de 9% a tal movimento, abaixo dos 33% antes dos dados. O mercado está a avaliar apenas 9% de probabilidade de corte de 50 pb em novembro. Fonte: Bloomberg FInance LP Antes da decisão da Fed de Novembro e das eleições nos EUA, receberemos os dados da inflação de Setembro e o relatório de Outubro sobre as folhas de pagamento não-agrícolas. No entanto, os dados actuais sugerem que a Fed está no bom caminho para evitar uma recessão nos EUA, levando a uma forte recuperação do S&P 500. O índice subiu quase 1% hoje e está agora apenas 0,5% abaixo do seu máximo histórico . US500 e o dólar subiram depois dos grandes números do NFP de Setembro. Os dados sugerem que a economia está bem e pode suportar taxas de juro mais elevadas por enquanto.. Fonte: xStation5

