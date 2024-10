USD valoriza antes das minutas da FOMC

🗽Minutas da última reunião da FOMC serão conhecidas hoje às 19h15

As actas do FOMC serão um dos acontecimentos mais importantes da sessão de hoje, embora não se possa excluir que o tom para os mercados financeiros seja definido por uma série de declarações dos banqueiros da Fed imediatamente antes do evento de hoje Antes da divulgação das actas, teremos oportunidade de ouvir as declarações de Bostic, Logan, Goolsbee, Barkin e Jefferson Collins também falará após as actas, assim que a sessão de Wall Street encerrar Assim, as últimas declarações dos membros da Fed serão uma visão mais fresca da política monetária do que as transcrições dos discursos da reunião de há 3 semanas

O que podemos esperar das minutas da última reunião da FOMC

Apesar de já terem passado 3 semanas desde a última decisão sobre as taxas de juro, é importante perceber o que levou os banqueiros a decidir reduzir mais as taxas de juro Se os banqueiros estiverem confiantes na economia, isso não deverá afetar muito os activos dos EUA No entanto, se a decisão tiver sido motivada por grandes preocupações com o mercado de trabalho, poderá afetar o dólar e Wall Street O que vale a pena registar nas actas

As opiniões mistas da Fed, uma vez que a decisão de cortar foi tomada, mas Bowman votou a favor de um corte de 25 pontos base, enquanto a macro envia sinais de melhoria, num contexto de aumento do preço do petróleo

De grande importância é a voz do próprio chefe, que salientou a legitimidade de um movimento maior e muito provavelmente poderia convencer a maioria dos indecisos sobre um corte maior

Se as minutas mostrarem que Powell teve de convencer uma grande parte dos membros do FOMC, esses membros poderão agora optar por um corte de 25 pontos base na próxima reunião

Dada a recente melhoria dos dados da economia dos EUA (especialmente do mercado de trabalho), há uma hipótese de que a maioria dos membros indecisos que foram persuadidos por Powell apostem num corte menor de 25 pontos base na reunião de novembro Neste momento, o mercado prevê mais dois cortes este ano.

As taxas previstas para o final deste ano e para meados do próximo aumentaram, o que foi acompanhado por um reforço do dólar Fonte Bloomberg Finance LP, XT

Como é que o mercado pode reagir?

Se excluírem a possibilidade de um corte de 50 pontos base, o dólar continua a ter a perspetiva de alta No entanto, se se verificar que os juros poderão baixar ainda mais, então o dólar ficará expostos a novas pressões de venda Ainda assim, a posição de Powell continua a ser “dovish”, pelo que a volatilidade em termos gerais após as minutas desta tarde poderá ser limitada.

O índice de sentimento das declarações dos membros da Fed não registou alterações significativas e o dólar fortaleceu-se Fonte Bloomberg Finance L

O índice do dólar americano (USDIDX) recuperou mais de 2,5% desde o final de setembro e está agora no seu nível mais alto desde meados de junho O dólar também está atualmente bastante sobrevendido, tendo em conta os dados da CFTC Ao mesmo tempo, a sazonalidade aponta para uma fraqueza do dólar até ao final de outubro No entanto, tenha em mente que há muitos eventos interessantes pela frente: o FOMC de hoje, a inflação do IPC para setembro (amanhã às 13:30), seguido pela inflação do PCE e o relatório do NFP para outubro

USDIDX (intervalo D1)

O USDIDX está atualmente a testar uma importante zona de resistência marcada pelos níveis de Fibonacci nos 38.2 e 50.0. Se as minutas da Fed mostrarem que o corte de 50bp foi um caso pontual, e os banqueiros sugerirem 25bp, então há uma hipótese de ultrapassar pelo menos a marca dos 103.