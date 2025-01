USDJPY cai 0.7% antes dos dados do CPI 🚨

💡comentários hawkish do BoJ fortalecem o Yen

Pontos-chave para os investidores antes da sessão crucial desta semana, em que o mercado conhecerá os últimos dados do IPC dos EUA:

O mercado espera que a pressão inflacionista permaneça elevada, com a leitura principal a mostrar um aumento de preços de 2,9% em termos homólogos, em comparação com a leitura anterior de 2,7%.

Espera-se que a inflação subjacente mantenha a atual taxa de crescimento dos preços em 3,3% y/y.

Ontem, o mercado soube que os dados da inflação no produtor foram inferiores ao esperado, o que está um pouco correlacionado

O iene japonês está a ganhar hoje, na sequência dos comentários hawkish de Ueda do BoJ

Os dados mais baixos do IPC dos EUA podem aumentar ainda mais a escala desta apreciação

O anúncio de Trump sobre o aumento súbito das tarifas continua a ser um elemento de incerteza na criação da procura do dólar

Os investidores enfrentam uma sessão chave da semana, com dados do IPC dos EUA às 14:30. O par USDJPY está perdendo quase 0.7% hoje, o que está relacionado à baixa leitura do PPI dos EUA e aos comentários hawkish do presidente do BoJ.

Dados do PPI:

Indicador PPI: real 3,3% y/y; previsão 3,5% y/y; anterior 3,0% y/y;

Indicador PPI subjacente: 3,5% y/y; previsão 3,8% y/y; anterior 3,5% y/y;

A inflação dos produtores em dezembro não correspondeu às expectativas pró-dólar. Tanto as leituras gerais como as subjacentes ficaram abaixo das previsões (3,3% e 3,5% y/y, respetivamente), enfraquecendo ligeiramente as expectativas dos investidores hawkish em relação à política monetária dos EUA em 2025.

Declaração de Ueda:

Os comentários do Presidente Kazuo Ueda intensificaram a especulação sobre uma potencial subida das taxas na reunião da próxima semana (23-24 de janeiro). O presidente enfatizou as promissoras negociações salariais do início do ano e as recentes reuniões com os diretores das sucursais, marcando uma mudança significativa na estratégia de comunicação. Estes comentários, na sequência de declarações prospectivas semelhantes do Vice-Presidente Himino, provocaram a valorização do iene japonês.

Os contratos de swap do índice overnight indicam agora uma probabilidade de 71% de uma subida das taxas este mês, contra 60% no início do dia, reflectindo a crescente convicção do mercado. Fonte: Bloomberg Financial LP

Dinâmica das taxas de rendibilidade

As obrigações do Tesouro japonês estiveram sob pressão de venda, com as taxas de rendibilidade das obrigações a 2 anos a atingirem o seu nível mais elevado desde 2008 (0,7%) e as taxas de rendibilidade das obrigações a 30 anos a atingirem um novo máximo desde 2009. A operação rinban do BOJ registou um aumento das vendas, colocando pressão adicional sobre os futuros JGB.

O que fará a Reserva Federal depois do IPC?

O mercado obrigacionista dos EUA, devido à melhoria dos dados económicos, começou a prever um pivot hawkish do FOMC e uma redução das taxas em 2025. Isto traduziu-se diretamente no fortalecimento da moeda americana, com o índice do dólar a subir 2,5% só no último mês.

Os contratos de swap de índice overnight sugerem um corte de 32 pontos base em 2025, um pouco mais do que um corte. Fonte: Bloomberg Financial LP

O PPI de ontem foi melhor do que o esperado, dando a Wall Street a esperança de uma política mais flexível. Historicamente, o IPP e o IPC estão correlacionados, mas o IPP é uma medida mais dependente dos preços dos combustíveis, enquanto o IPC é influenciado por vários outros factores (como os preços dos alimentos, dos automóveis e das rendas).

Os preços dos automóveis estão a mostrar um regresso aos aumentos de preços - até agora pequeno, mas este fator deixará de puxar a inflação global para baixo a médio prazo. Fonte: XTB

Trump como o “Wild Card” no puzzle da inflação

Qualquer reação nos pares relacionados com o dólar pode não ser duradoura, no entanto, uma vez que o principal tópico que cria incerteza no mercado a longo prazo é a política de Trump em relação aos aumentos dinâmicos das tarifas. Nesta altura, quaisquer rumores que sugerissem um modelo mais gradual da sua implementação foram rapidamente negados pelo próprio Trump, razão pela qual os mercados estão cada vez mais preocupados com a forma como a nova política se traduzirá na inflação e, portanto, nas futuras decisões da Reserva Federal.

O mercado espera um salto nas taxas das tarifas e nas receitas que elas geram para o tesouro do governo. Fonte: CRFB

USDJPY (Intervalo D1)

USDJPY entrou numa zona crítica associada a intervenções cambiais anteriores. Após os comentários de hoje, o par caiu abaixo da EMA de 15 dias e ligeiramente abaixo do nível de retração Fibonacci de 78,6% do movimento descendente. Os principais alvos para os ursos incluem a EMA de 30 dias e a EMA de 50 dias, seguidas pelo nível de retração de Fibonacci de 23,6% do movimento ascendente em 154,272. O indicador RSI sinaliza divergência de baixa, sugerindo enfraquecimento do impulso ascendente, enquanto o MACD confirma o sentimento de baixa. Fonte: xStation

