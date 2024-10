📈USDJPY dispara 1.3%

🚩Incerteza nas eleições japonesas, Discurso do BoJ enfraquecem o yen O iene está a perder quase 1,3% hoje em relação ao dólar americano, devido a vários factores. As próximas eleições do Japão em 27 de outubro

A decisão do Banco do Japão em 31 de outubro

Eleições nos Estados Unidos

A decisão da Fed

Previsões económicas fracas do FMI Tempos maus para o iene? As eleições no Japão realizam-se este domingo e as sondagens recentes mostram que a atual coligação no poder poderá não manter a maioria. Os mercados não gostam de mudanças, e há uma boa hipótese de que outro governo tenha uma ideia diferente para a economia.

Imediatamente após as eleições, o Banco do Japão tomará uma decisão. Recentemente, a comunicação do BoJ não deu a entender uma subida iminente das taxas de juro. A próxima subida não é possível antes de março, altura em que o mercado atribui uma probabilidade de 80% a esta medida.

O iene também está a enfraquecer devido à crescente probabilidade de Trump ganhar as eleições. Os portais de apostas populares dão 60 a 64% de probabilidade de o antigo presidente ganhar. Trump tem repetidamente falado negativamente sobre a política do Japão de manter um iene fraco e tem estado ansioso por impor tarifas sobre os produtos japoneses.

O FMI está a baixar as perspectivas de crescimento para o Japão este ano para apenas 0,3% ao ano, de 0,7% ao ano. Na sua decisão, o FMI salienta que o boom do turismo devido ao iene barato foi apenas um acontecimento pontual e que o sector automóvel está em grandes dificuldades. ... E bons tempos para o dólar americano Uma parte da venda deve-se também à força do dólar americano. As taxas de rendibilidade das obrigações do Tesouro a 10 anos subiram ontem para 4,2%, um nível que não se registava desde julho, o que prova que o mercado não vê um ciclo agressivo de cortes da Fed como cenário de base para os próximos trimestres. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Enquanto o FMI reduziu as previsões de crescimento do PIB para a maioria das economias desenvolvidas, para os Estados Unidos aumentou a sua previsão de crescimento económico para 2025. Atualmente, o mercado está a avaliar em cerca de 13% a possibilidade de não haver corte nas taxas da Fed em novembro, mas o próximo ano está em maior dúvida,

De acordo com o “dotplot” apresentado na reunião de setembro, deveremos assistir a cerca de 100 pontos base de cortes nas taxas no próximo ano. Com os fortes dados macroeconómicos da economia dos EUA e o risco de subida dos preços do petróleo, o mercado vê agora esse cenário como menos realista; o mercado de trabalho não mostra sinais “alarmantes” de abrandamento, atraindo pouca pressão da Fed para um ciclo de flexibilização acelerado. USDJPY (intervalo D1) USDJPY está quebrando a média de 200 sessões, tendo anteriormente saltado da média de 100 sessões. O par está atualmente no seu ponto mais alto desde julho deste ano. Também estamos a ver um declínio nas posições longas e um aumento nas posições curtas, indicando a dúvida do capital especulativo sobre a capacidade do iene de permanecer forte. O par está atualmente a testar a retração de Fibo 61,8 da última onda descendente. Se este nível for perfurado, o próximo alvo importante para o par será o nível 155. Atualmente, apenas um aumento da taxa de juros precedido por uma clara vitória do partido LDP no Japão poderia virar a maré sobre o par de moedas.



Fonte: xStation5

