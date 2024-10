USDJPY recua antes do NFP 📉

🚨Investidores aguardam pelo relatório do NFP às 13h30

Os investidores estão a aguardar pela publicação dos dados sobre o emprego nos EUA que serão conhecidos às 13h30. Estes dados ajudarão também a perceber melhor o estado atual da economia dos EUA e se este justifica uma mudança repentina na política de taxas de juro da Fed.

O que esperar dos dados?

O mercado espera que o emprego não agrícola aumente em 150.000 pessoas, em comparação com 142.000 em agosto. Além disso, espera-se que a taxa de desemprego permaneça inalterada em 4,2%, e o crescimento médio anual dos ganhos também deverá manter o nível de agosto de 3,8%.

No período que antecedeu o relatório de emprego desta semana, outros indicadores de emprego foram mistos. Por exemplo, o número de vagas de emprego no sector JOLTS aumentou para 8,04 milhões em agosto, contra 7,71 milhões em julho e acima dos 7,69 milhões previstos anteriormente. Este foi o indicador mais elevado desde maio e sugere que o mercado de trabalho dos EUA continua a ser apertado. Estes dados apoiam os números do emprego mais fortes do que o previsto que poderão surgir em setembro. Por outro lado, a componente de emprego do índice ISM para a indústria transformadora caiu acentuadamente em setembro. A componente de emprego do índice ISM para a indústria transformadora tem uma relação histórica com o relatório de emprego. A leitura de setembro caiu para 43,9 de 46,0, o que é uma queda profunda e um dos níveis mais baixos desde 2020.



Como poderá ser a reação do mercado? Parece que a divulgação de dados dentro de um desvio padrão de +/- 1 não deverá causar uma alteração duradoura nos rápidos cortes das taxas de juro já previstos pelo mercado nos EUA, e quaisquer movimentos de preços serão apenas uma reação de liquidez a curto prazo. No entanto, resultados acima ou abaixo deste intervalo poderia alterar a base de mercado estabelecida e, assim, provocar movimentos significativos na maioria dos instrumentos. Fonte: Bloomberg Financial LP

O mercado espera cortes rápidos nas taxas de juro

A Reserva Federal declarou em comunicações e decisões recentes que está a concentrar-se no pleno emprego como parte do seu mandato, agora que a inflação está a cair. É por isso que os dados desta semana são cruciais para os mercados. Antes da leitura, o mercado de fundos da Reserva Federal começou a avaliar a perspetiva de um novo corte de 50 pb na taxa de juro da Reserva Federal na reunião de 7 de novembro. Atualmente, existe uma probabilidade de 32% de tal corte, contra mais de 54% na semana passada. Estas expectativas conduziram também a uma acentuação da curva das taxas implícitas para prazos superiores a 6 meses. Assim, o mercado começou a esperar cortes maiores no início, com uma moderação do ritmo nas reuniões seguintes.



Fonte: Bloomberg Financial LP

Os dados sobre o emprego provocam frequentemente volatilidade nos mercados, mas o seu impacto continua a ser limitado. Ao longo do ano passado, a reação média do índice S&P 500 aos dados do emprego dos EUA 30 minutos após a sua divulgação foi de menos de 0,0% de crescimento. No entanto, o maior aumento foi de 0,37%, enquanto as reacções descendentes foram mais brandas, com a maior queda do S&P 500 30 minutos após a divulgação dos dados do emprego a ser de apenas -0,18%. De um modo geral, isto sugere que os dados do emprego têm, por si só, um impacto ligeiro no principal índice blue-chip dos EUA.

USDJPY (Intervalo D1)

O par cambial USDJPY quebrou o canal descendente na quarta-feira, chegando a testar a zona de resistência definida pelos níveis de Fibonacci nos 78,6%, próximo dos 147,243. No início de setembro, esta resistência também levou a uma queda que terminou abaixo da marca dos 140. A próxima zona de suporte ao preço é definida pelos níveis de Fibonacci nos 61,8%, que coincide com a EMA de 50 períodos.

Por enquanto, RSI e MACD continuam a apoiar o sentimento de alta. No caso do RSI, apenas atingindo a marca dos 55 pts é que poderia sinalizar uma mudança de tendência. Para o MACD, ainda observamos uma forte divergência de alta.



Fonte: xStation

