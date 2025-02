Vishay Intertechnology subiu 7% após anuncio de dividendo

As ações da Vishay Intertechnology (VSH.US), uma empresa americana especializada em componentes passivos (resistências, condensadores, indutores) e semicondutores (MOSFETs, díodos, transístores de potência) importantes para sistemas de alimentação de servidores de IA, conversão de energia e infraestruturas de rede, subiram mais de 7% hoje, na sequência do seu relatório de resultados do quarto trimestre de 2024. Em seu comentário sobre os resultados, o CEO da empresa, Joel Smejkal, destacou uma relação positiva entre um forte influxo de pedidos para projetos de infraestrutura de rede inteligente e as primeiras entregas de servidores de IA da empresa. A Vishay também anunciou um plano de reestruturação em 2024, que inclui o fecho de três fábricas, incluindo uma fábrica em Xangai, China, até o final de 2026.

A empresa reportou uma receita de 714,7 milhões de dólares, com uma perda GAAP por ação de (-0,49 dólares) e ganhos ajustados por ação de 0 dólares. No entanto, houve sinais de crescimento, incluindo o primeiro rácio positivo de livros para facturas em nove trimestres de 1,01 (0,99 para semicondutores, 1,03 para componentes passivos) e uma carteira de encomendas de 4,4 meses - embora ainda abaixo da média histórica da empresa de 5 a 6 meses.

As despesas de capital para 2024 totalizaram $320,1 milhões. A administração forneceu orientações para o 1º trimestre de 2025, projectando uma receita de 710 milhões de dólares, com uma possível variação de ± 20 milhões de dólares, e uma margem bruta de aproximadamente 19%.

Apesar dos indicadores positivos, os resultados do quarto trimestre foram ligeiramente mais fracos em comparação com o terceiro trimestre. No entanto, as despesas de capital substanciais da Vishay, no valor de 320,1 milhões de dólares em 2024, reflectem um forte compromisso com a expansão da capacidade e o avanço da tecnologia, particularmente na mobilidade eletrónica e nas infra-estruturas de IA. Este nível de investimento, que corresponde a cerca de 11% das receitas anuais, é significativamente superior à média do sector, que é de 7-8%. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation5 As ações da Powell Industries (POWL.US) subiram 7% hoje, depois de o Conselho de Administração ter declarado um dividendo trimestral de 0,2675 dólares por ação. O dividendo será pago em 19 de março de 2025 aos acionistas registados no fecho do dia 19 de fevereiro de 2025. A Powell Industries, com sede em Houston, concebe, fabrica e presta serviços de assistência a equipamentos e sistemas personalizados para a distribuição, controlo e monitorização de eletricidade. Os mercados da empresa vão desde grandes clientes industriais, como empresas de serviços públicos, produtores de petróleo e gás, refinarias, fábricas petroquímicas, produtores de pasta de papel e papel, até minas e mesmo caminhos-de-ferro. Nos últimos anos, a empresa regista um crescimento sem precedentes. As ações da empresa aumentaram quase 100% em relação ao ano anterior e quase 600% nos últimos cinco anos. Fonte: xStation5

