VIX sobe 15% antes da abertura de Wall Street 📈

O Índice de Volatilidade VIX CBOE (VIX), que sobe quando os investidores antecipam um aumento acentuado da volatilidade do índice S&P 500 nos mercados de futuros e de opções, subiu mais de 15% hoje. Esta subida reflete as crescentes preocupações dos investidores quanto à evolução do mercado após a abertura da bolsa norte-americana. Como resultado, a procura de cobertura da volatilidade está a aumentar e o nervosismo está a levar muitos fundos e investidores a cobrir as suas posições através da exposição ao índice VIX. As quedas nas ações de gigantes tecnológicos como a Nvidia, a Amazon e a Meta Platforms durante a sessão de negociação antes da abertura do mercado estão a aumentar a probabilidade de um perigoso efeito de desalavancagem em todo o mercado. Tal poderia resultar numa onda de chamadas de margem desencadeada pela exposição a ações tecnológicas no Nasdaq e no índice mais amplo.

Só após a abertura do mercado norte-americano é que a liquidez será suficiente para avaliar a reação final do mercado ao modelo eficiente de IA da China, o DeepSeek. Este modelo igualou os principais benchmarks dos EUA, tendo conseguido tal feito com um investimento mínimo de cerca de 6 milhões de dólares, em comparação com empresas americanas como a OpenAI e a Meta. Atualmente, as ações da Nvidia caíram 13% nas negociações antes da abertura do mercado nos EUA. VIX (M30) Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Desde o "volmageddon" de dezembro, já se assistiu a dois picos de volatilidade significativos. No entanto, a reação de hoje é muito mais dinâmica e o receio dos investidores parece muito maior. Esta preocupação tem por base uma ameaça real à valorização de muitas empresas, que pode resultar de uma alteração das estratégias de investimento no âmbito da inteligência artificial. Essa mudança exerceria uma pressão significativa sobre os fornecedores de infraestruturas de IA. Fonte: xStation5

