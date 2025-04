VIX sobe 2,5% à medida que a incerteza persiste antes da abertura de Wall Street 📌

Os futuros do índice de volatilidade VIX estão a subir um pouco menos de 3% hoje; no entanto, em comparação com os máximos de ontem acima de 40, o VIX caiu quase 10%. O índice de referência dos EUA, US500, “ignorou” as notícias de tarifas retaliatórias de 125% da China, embora a demanda por cobertura permaneça elevada, com o VIX ainda sendo negociado bem acima de 35 antes da abertura do mercado dos EUA.

VIX (Intervalo H1)

Na tabela horária, podemos ver que o VIX formou um padrão de cabeça e ombros de baixa, que, combinado com uma divergência nos indicadores MACD e RSI, pode sinalizar uma pressão descendente. No entanto, é importante notar que o VIX é conhecido por sua imprevisibilidade, e qualquer notícia negativa para o mercado de ações pode facilmente desencadear um novo teste ou quebra acima do nível de retração Fibonacci 23,6% em torno de 38, ou mesmo níveis acima de 40.

Fonte: xStation5

VIX (Intervalo M15)

Olhando para as formações de topo anteriores no VIX, podemos ver algumas semelhanças, particularmente na forma de rupturas inesperadas de padrões técnicos que se assemelham a triângulos retangulares. Os principais níveis a serem observados agora são em torno de 36,5-37; uma quebra acima desta zona pode abrir a porta para um novo teste dos máximos de ontem. Por outro lado, uma queda abaixo de 33,8 poderia confirmar a continuação da pressão descendente.

Fonte: xStation5