Wall Street indecisa após a decisão do Fed 📌

US100 misto devido à postura neutra do Fed, comentários de Trump e sell-off da Alphabet 🗽

Os futuros do Nasdaq 100 (US100) registam ligeiros ganhos, com os mercados a reagirem à postura neutra da Fed, às declarações de Trump e à venda massiva da Alphabet impulsionada pela Apple, que se concentra no motor de busca de IA no Safari. No entanto, os futuros do US30 sobem 1% e o US500 ganha quase 0,5%.

O Fed mantém as taxas em 4,5%. O presidente do Fed, Powell, sinaliza incerteza económica e “nenhuma pressa” para reduzir as taxas, enquanto a influência da política tarifária sobre a economia dos EUA e a inflação permanecerem incertas. Powell comentou também que o Fed não avançará nas metas deste ano se as tarifas permanecerem

As ações da Alphabet caíram mais de 8%, uma vez que a Apple indicou no relatório que a pesquisa no Safari registou menos atividade devido à crescente popularidade dos motores de pesquisa focados em IA; agora, a empresa irá concentrar-se na funcionalidade de IA no Safari. O que é ainda mais importante para as ações,

Donald Trump comentou que as tarifas de 145% sobre a China ainda estão em cima da mesa e que «não está a considerar muitas isenções tarifárias». No entanto, os mercados ignoram um pouco a sua posição, considerando-a uma potencial tática de negociação.

US100 (D1)

Os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,2% hoje, mas ainda foram negociados abaixo da zona de resistência EMA200 (a linha vermelha) em 20183 pontos e não conseguiram subir acima desse nível. No entanto, a reação final do mercado ficará mais clara após o presidente Powell encerrar a conferência de imprensa.

Fonte: xStation5