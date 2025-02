Wall Street pressionada pelo sentimento de risco-off devido às tarifas dos EUA📉US100 perde 1.9%; US2000 caiu 2.5%, Bitcoin testa os $ 95k

Â

O risco de uma guerra comercial entre os EUA e os seus principais parceiros comerciais, como o Canadá, o México e a China, está a pressionar as ações dos EUA. A principal preocupação é o receio de um período prolongado de política restritiva da Reserva Federal, uma vez que as tarifas podem levar a uma inflação mais elevada e a um aumento das expectativas de inflação.

De acordo com as estimativas do modelo do Fed, as actuais medidas tarifárias podem aumentar o índice de preços das despesas de consumo pessoal (PCE) em 0,7 pontos percentuais e enfraquecer o PIB dos EUA em 1,2 pontos percentuais num cenário de base - se os parceiros comerciais dos EUA responderem com as mesmas tarifas. Esta dinâmica poderá aumentar a pressão sobre os consumidores dos EUA, reduzindo a probabilidade do cenário de “soft landing”.

É claro que as incertezas permanecem, e as tarifas anunciadas por Trump ainda podem servir como ferramentas de negociação e podem até ser revertidas. No entanto, na sequência das tarifas retaliatórias de 25% impostas pelo Canadá, a China também anunciou que irá adotar contramedidas. Os índices US500, US100, US30 e US2000 perdem 1,5%, 1,8%, 1,3% e 2,5%, respetivamente.

US100 (intervalo H1)

Os futuros do Nasdaq 100 (US100) estão a perder quase 2,2% e abriram a semana com um grande intervalo de preços em baixa. Os níveis entre 20600 e 21000 são o principal suporte para os touros. A atual taxa tarifária dos EUA aumentará amanhã de 3% para 10,7%. Os juros do tesouro dos EUA a 2 anos subiram quase 0,4 p.p., hoje, e o dólar dos EUA (USDIDX) sobe quase 1%.

