Waller, Williams e Goolsbee comentam o estado da economia americana 🏛️EURUSD recua 0,3%

O dólar dos E.U. continua a valorizar esta sessão, com o par EURUSD caindo quase 0,3%. Em 21 de março, vários membros da Reserva Federal (Fed) - Christopher Waller, John Williams e Austan Goolsbee - partilharam as suas opiniões sobre a economia dos E.U.A., a inflação, as tarifas e a política monetária. Eis a lista completa dos seus comentários. Christopher Waller (Fed) Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Na minha opinião, o ritmo mais lento de redução do balanço, previsto para começar em junho de 2024, continua a ser a decisão correta.

Mesmo com um ritmo mais lento de redução de activos, continua a ser necessário um plano de ação claro. Na reunião desta semana, preferi manter o atual ritmo de redução do balanço.

O abrandamento ou a suspensão da redução de activos será adequado quando nos aproximarmos de um nível suficiente de reservas. John Williams (Fed) Acompanho de perto a política orçamental e o seu impacto tanto na economia como na política monetária.

Uma comunicação mais transparente é um instrumento poderoso e eficaz.

O objetivo de 2% para a inflação não está em discussão durante o processo de revisão da política.

A taxa de juro neutra é uma referência útil, mas não deve orientar as decisões mensais.

A avaliação do impacto das tarifas depende em grande medida dos pormenores específicos.

É crucial considerar os efeitos a longo prazo das mudanças na política governamental.

Estou a acompanhar e a recolher dados sobre a forma como as alterações das políticas governamentais afectam a economia.

O Fed deve manter-se muito concentrado nos dados neste momento.

A política monetária está bem posicionada para atingir os objectivos da Fed.

Os dados económicos estão a enviar sinais contraditórios.

A economia começou o ano numa base sólida.

O mercado de trabalho entrou no ano mais equilibrado.

Os dados sugerem que o público acredita que as pressões inflacionárias de curto prazo diminuirão.

O abrandamento do ritmo de redução dos balanços foi um passo natural para o banco central.

O processo de desinflação tem sido desigual.

Neste momento, são possíveis muitos cenários económicos diferentes.

Os actuais níveis das taxas de juro são adequados.

Existe atualmente um elevado nível de incerteza na economia e na definição de políticas.

A atual política monetária moderadamente restritiva justifica-se plenamente.

Espero que o crescimento económico abrande, em parte devido à diminuição da imigração. Austan Goolsbee (Fed) Os dados sobre a forma como o sentimento afecta a atividade económica são mistos, mas os contactos do Midwest referem que a confiança está a influenciar as suas decisões.

A incerteza poderá ter impacto nos planos de investimento das empresas e enfraquecer a economia.

Um abrandamento económico pode justificar cortes nas taxas, mas se a inflação subir para além do impacto das tarifas ou exceder as expectativas, a Fed terá de rever as suas perspectivas.

Os dados concretos actuais não reflectem uma estagflação ao estilo dos anos 70, mas é preocupante quando tanto a inflação como o desemprego estão a aumentar.

As tarifas aumentam os preços e reduzem a produção - um impulso estagflacionário.

A reação à estagflação depende da forma como esta afecta a inflação e o mercado de trabalho.

Não existe uma reação universal à estagflação - muito depende das expectativas.

Não há nada mais desconfortável do que um ambiente de estagflação.

Se as expectativas de inflação a longo prazo começarem a aumentar, a Fed terá de atuar.

O compromisso da Fed de manter uma inflação de 2% é sólido como uma rocha.

Para além das tarifas, a Reserva Federal deve também ter em conta as próximas reduções de impostos e outros factores.

Quanto mais tempo a Fed esperar, maior será o risco de os cortes nas taxas terem de ser efectuados mais tarde e de forma mais agressiva.

Durante períodos de incerteza, é importante recolher o máximo de dados possível.

Continuo a acreditar que a economia é resistente e, se a inflação continuar a cair, as taxas de juro serão mais baixas dentro de 12 a 18 meses.

Temos de ser cautelosos com o termo “transitório” - neste caso, depende se as tarifas se aplicam a bens intermédios, se desencadeiam retaliações e como se repercutem nos consumidores.

Quanto maiores e mais parecidas com choques de oferta forem as tarifas, mais difícil será para o Fed analisá-las.

As importações representam apenas 11% do PIB, pelo que é mais provável que as tarifas únicas que não provoquem retaliações sejam transitórias.

Antes de decidir como responder às tarifas, a Fed precisa de compreender a sua duração, o potencial de retaliação e o impacto nos preços.

O desemprego e a inflação reflectem os progressos no sentido do duplo mandato da Fed.

Os dados macroeconómicos continuam a mostrar a força da economia.

Os mercados querem informações rápidas, mas isso não é realista neste momento.

As condições actuais podem ser um choque para a economia, dependendo de quanto tempo persistirem.

As empresas estão ansiosas e estão a reter as despesas de capital devido à incerteza tarifária.

Entre os contactos comerciais, há uma clara mudança no sentido da cautela e do adiamento das despesas de investimento.

Em tempos de grande incerteza, devemos esperar por mais clareza antes de tomarmos medidas significativas.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.