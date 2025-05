As ações da Berkshire Hathaway caíram quase 6% no início das negociações após o anúncio deste fim de semana: Warren Buffett, lenda dos investimentos e o maior investidor de todos os tempos, anunciou que deixaria o cargo de CEO da empresa. A notícia foi divulgada no último minuto da 60ª assembleia anual de acionistas da Berkshire, que reuniu cerca de 40.000 pessoas em Omaha, Nebraska.

Warren Buffett deixa a Berkshire Hathaway

«Seja ambicioso quando os outros estão com medo.» Este tem sido um dos principais lemas de Warren Buffett. O chamado Oráculo de Omaha assumiu o controlo da Berkshire Hathaway em 1965, quando era uma empresa têxtil falida com ações a serem negociadas abaixo de US$ 20, e desde então transformou-a numa das empresas mais valiosas dos Estados Unidos.

Nesta sexta-feira, as ações da Berkshire Hathaway Classe A fecharam a um valor recorde de 809.809 dólares, com um valor de mercado de 1,2 biliões de dólares, tornando-a a oitava maior empresa dos Estados Unidos. A sua avaliação está no nível mais alto em mais de 15 anos, com base no seu rácio preço/valor contábil, agora em torno de 1,8 vezes, em comparação com uma média de cerca de 1,5 vezes nos últimos anos. Além disso, desde que Warren Buffett assumiu o comando, as ações da Berkshire Hathaway aumentaram 40.000 vezes, representando um retorno anualizado até o final de 2024 de 19,9%, em comparação com 10,4% para o S&P 500.

Muitos gestores de fundos estão a temer um ano ruim. Buffett não. Ele teve onze, incluindo quatro nos seus primeiros dez anos na Berkshire e uma queda massiva de 49% durante a queda do Nifty Fifty em 1974.

A lenda de Buffett cresceu durante a crise financeira global de 2008, quando ele oportunisticamente monopolizou investimentos na Goldman Sachs, General Electric e Dow Chemical. Ele fez isso acumulando dinheiro antes da crise, como tem feito nos últimos anos.

Outro facto interessante é que a empresa não paga dividendos e só recentemente começou a recomprar ações. Buffett confia no seu histórico para demonstrar que pode capitalizar o dinheiro dos acionistas com um retorno melhor do que o que os mercados ou os próprios acionistas alcançariam.

Como têm sido os resultados da Berkshire Hathaway?

Em 2025, as ações da Berkshire Hathaway deverão subir 20%, em comparação com uma queda de 3,3% no índice S&P 500. No entanto, a empresa divulgou no sábado a sua pior queda no lucro operacional trimestral desde 2020 e observou “considerável incerteza” em torno das políticas comerciais internacionais e tarifas.

O lucro líquido global atribuível aos acionistas no primeiro trimestre também caiu 63,8% em relação ao ano anterior, para 4,6 mil milhões de dólares.

A gigante sediada em Omaha não realizou nenhuma recompra de ações no primeiro trimestre. A sua liquidez aumentou para um recorde de 347,68 mil milhões de dólares em 31 de março de 2025, contra 334,2 mil milhões de dólares em 31 de dezembro de 2024.

A Berkshire possui um importante negócio de seguros patrimoniais e acidentais, incluindo a Geico, a terceira maior seguradora automóvel do país. Também é proprietária da Burlington Northern Santa Fe Railroad e da Berkshire Hathaway Energy, uma das maiores empresas de serviços públicos do país.

O negócio de seguros da empresa está dividido em decisões de subscrição e investimento. As decisões de subscrição são tomadas pelos gestores das unidades, enquanto as decisões de investimento são tomadas pelo famoso executivo Warren Buffett.

Neste contexto, o segmento de subscrição de seguros da Berkshire e os seus negócios de manufatura, serviços e retalho foram os que tiveram pior desempenho no primeiro trimestre, enquanto os seus rendimentos de investimentos em seguros, operações ferroviárias e a sua unidade de energia tiveram um bom desempenho.

Os lucros após impostos na subscrição de seguros, por sua vez, caíram 48,6% em relação ao ano anterior, devido a perdas após impostos causadas pelos incêndios florestais no sul da Califórnia, que totalizaram aproximadamente US$ 860 milhões. Entretanto, o aumento das receitas de juros de investimentos em títulos do Tesouro dos EUA contribuiu para um aumento de 11,4% em relação ao ano anterior nos lucros após impostos provenientes de receitas de investimentos em seguros.

No que diz respeito ao desempenho do negócio ferroviário do conglomerado, os lucros trimestrais após impostos da BNSF aumentaram 6,2% em relação ao ano anterior, para 1,21 mil milhões de dólares.

Quem é Greg Abel, o sucessor de Warren Buffett?

O atual diretor de operações Greg Abel foi escolhido para suceder Warren Buffett. Além de diretor de operações, Abel também preside a unidade Berkshire Hathaway Energy.

Gregory Abel nasceu em 1962 no Canadá. Começou na área financeira, transformando a CalEnergy numa empresa global com 23.000 funcionários, a partir de uma pequena empresa geotérmica com 500 funcionários. Ocupou um cargo executivo sénior de 1992 a 2008, após o que se tornou CEO. Em 1999, a CalEnergy tornou-se MidAmerican Energy e, finalmente, em 2014, passou a fazer parte da holding Berkshire Hathaway Energy.

Atualmente, a BHE opera serviços públicos regulamentados a nível nacional, como a PacifiCorp e a NV Energy, e a Northern Powergrid no Reino Unido. Abel foi nomeado vice-presidente de operações não relacionadas com seguros na Berkshire Hathaway em 2018, consolidando a sua posição como possível sucessor ao lado do vice-presidente de operações de seguros do conglomerado, Ajit Jain.

Agora, após construir uma das maiores empresas de energia dos Estados Unidos, Greg Abel tentará não decepcionar o seu mentor, Warren Buffett, enquanto lidera uma das maiores empresas do mundo.

Warren Buffett passará as rédeas de um gigante de US$ 1,2 biliões para Abel, supervisionando um portfólio de ações como Apple e American Express, bem como uma série de empresas de seguros, energia, ferrovias e consumo que geram regularmente US$ 10 mil milhões por trimestre em lucro operacional. O executivo de 62 anos também herdará uma série de questões, começando pelo que fará com os quase US$ 350 mil milhões em dinheiro da Berkshire, depois que Buffett se manteve em grande parte fora dos mercados voláteis dos últimos anos.