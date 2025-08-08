GBPUSD - recomendação da Goldman Sachs
Goldman Sachs emitiu uma recomendação para o par GBPUSD nos seguintes niveis. O banco recomenda uma posição de compra...
Pela primeira vez desde dezembro, a Ethereum (ETH) ultrapassou a marca de US$ 4.000. Na sexta-feira, 8 de agosto de 2025, a criptomoeda atingiu uma alta de pouco mais de US$ 4.000. Este marco conclui potencialmente uma luta de oito meses contra uma barreira psicológica significativa e ressalta...
O presidente Donald Trump intensificou as tensões comerciais ao aumentar as tarifas sobre produtos indianos para 50%, citando como motivo as importações contínuas de petróleo russo pelo país. A nova tarifa acrescenta 25% às tarifas anteriormente anunciadas,...
A McDonald's publicou os seus resultados para o segundo trimestre de 2025, que foram, em grande parte, melhores do que as expectativas consensuais. A empresa registou um crescimento nas vendas impulsionado por novas parcerias, incluindo com o filme Minecraft, que ajudou a reacender o interesse pela...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par EURUSD A agencia recomenda posições de compra no par nos seguintes...
Democratas assumem o controlo da Camara nas eleições nos EUA, uma desilusão para Trump Dólar corrige , acçoes...
Mercados accionistas pressionados na sessão Europeia mas desde a abertura do mercado norte americano que são os altistas a dominar o mercado....
Abertura dos mercados Por Carla Santos, Senior broker Hoje os mercados seguem a negociar mistos, a aguardar os resultados das eleições...
Resumo: USDZAR recupera de um nivel crucial ,teste de uma LTA de curto prazo Bons dados nos EUA suportam Yields mais elevadas Orçamento...
+351 211 222 980#1 CFDs e derivados em Portugal Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker A bolsa europeia...
A libra têm estado sobre grande pressão com toda a incerteza em torno do Brexit Mercados não esperam aumentos antes do verão...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os investidores aguardam ansiosos as divulgações dos...
Resumo: Trump e a China aliviaram o sentimento de mercado O dólar Australiano é das divisas que mais beneficiou, qualquer...
XTB - Market Update 29 de outubro de 2018 Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a...
Indices accionistas abriram em alta esta segunda-feira Tendência de curto prazo no DE.30 claramente baixista Teste do nivel da média...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os mercados seguem a negociar mistos, sem uma tendência definida. Ontem...
Summary: Concerns related to the Italian budget as well as weak PMIs from European economies constitute a major drag on the shared currency Donald...
Bank of America Merrill Lynchemitiu uma recomendação para o par EURGBP. O banco recomenda posições de compra no par nos...
