Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Notícias dos mercados

Ethereum passa os $4,000 📈

8 de agosto de 2025

Pela primeira vez desde dezembro, a Ethereum (ETH) ultrapassou a marca de US$ 4.000. Na sexta-feira, 8 de agosto de 2025, a criptomoeda atingiu uma alta de pouco mais de US$ 4.000. Este marco conclui potencialmente uma luta de oito meses contra uma barreira psicológica significativa e ressalta...

Dólar enfraquece com nova escalada comercial 🔴

6 de agosto de 2025

O presidente Donald Trump intensificou as tensões comerciais ao aumentar as tarifas sobre produtos indianos para 50%, citando como motivo as importações contínuas de petróleo russo pelo país. A nova tarifa acrescenta 25% às tarifas anteriormente anunciadas,...

McDonald's recupera das quedas recentes após os resultados apresentados 📊

6 de agosto de 2025

A McDonald's publicou os seus resultados para o segundo trimestre de 2025, que foram, em grande parte, melhores do que as expectativas consensuais. A empresa registou um crescimento nas vendas impulsionado por novas parcerias, incluindo com o filme Minecraft, que ajudou a reacender o interesse pela...

