Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Notícias dos mercados

Ação da semana – NVIDIA (28.08.2025)

28 de agosto de 2025

NVIDIA hoje: líder global em tecnologia A NVIDIA é hoje não apenas a maior produtora de processadores gráficos, mas também uma das principais empresas do setor de tecnologia global. Por mais de duas décadas, a empresa tem moldado ativamente o mercado de semicondutores,...

Ações da Nvidia reagem negativamente, após a publicação dos resultados trimestrais📉

28 de agosto de 2025

  As ações da Nvidia (NVDA.US) caíram quase 2,4% após o fecho do mercado em Wall Street, na sequência dos resultados trimestrais que falharam ligeiramente as expectativas do mercado no segmento dos centros de dados (IA). A empresa registou receitas de 46,7...

Será que existe esperança na Intel?

27 de agosto de 2025

A gigante tecnológica californiana passou por vários anos muito desafiadores e flutuações significativas nos preços. A situação da empresa é tão grave que a administração do presidente dos EUA se envolveu diretamente. Muitos...

