Índices invertem devido a preocupações com a guerra comercial
As principais bolsas inverteram e estão a negociar no vermelho depois de uma abertura positiva. O sentimento positivo advinha de algum optimismo...
Notícias dos mercados
NVIDIA hoje: líder global em tecnologia A NVIDIA é hoje não apenas a maior produtora de processadores gráficos, mas também uma das principais empresas do setor de tecnologia global. Por mais de duas décadas, a empresa tem moldado ativamente o mercado de semicondutores,...
Mais
As ações da Nvidia (NVDA.US) caíram quase 2,4% após o fecho do mercado em Wall Street, na sequência dos resultados trimestrais que falharam ligeiramente as expectativas do mercado no segmento dos centros de dados (IA). A empresa registou receitas de 46,7...
Mais
A gigante tecnológica californiana passou por vários anos muito desafiadores e flutuações significativas nos preços. A situação da empresa é tão grave que a administração do presidente dos EUA se envolveu diretamente. Muitos...
Mais
As principais bolsas inverteram e estão a negociar no vermelho depois de uma abertura positiva. O sentimento positivo advinha de algum optimismo...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par USDJPY O banco recomenda posições longas no par nos seguintes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta animadas pelo início da época de compras. Estudos...
Summary: USDTRY continua em queda Periodo de alguma estabilidade na economia da Turquia pode suportar a lira Um longo caminho...
Citi emitiu uma recomendação para o par USDCAD . O banco recomendou uma entrada longa com posição pendente no...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem animadas nesta cyber-monday com a possibilidade...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta em dia de Black Friday. O dia Black Friday é...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par USDJPY A agência recomenda posições curtas no par nos...
A comissão europeia rejeitou a revisão ao orçamento de estado de Itália, a justificaçõa é de que o documento...
Resumo PLN permanece estavel perante toda a volatilidade no mercado em torno do sistema financeiro Comentários de vários membros...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar mistas com o dia do Thanksgiven à porta. O sector...
Sell-off imenso no mercado accionista a arrastar o petroleo entre outros. As matérias primas cujo preço depende da procura regista fortes...
Bitcoin a cair cerca de 30%, Ethereum 40%, Bitcoin Cash perde 2/3 de valor do maximo local. Apos um período de consolidação,as...
Resumo Euro oscila em baixa com o aumento do prémio de risco EURNZD Negoceia na zona de suporte de médio prazo Risco...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par EURUSD A Agencia recomenda posições longas no par nos seguintes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os mercados abrem no verde nesta segunda-feira, apesar de os focos de instabilidade persistirem. Um...
O país de residência especificado não está a funcionar. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração da autoridade de supervisão financeira