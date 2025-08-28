USDCAD - Recomendação Goldman Sachs
Goldman Sachs emitiu uma recomendação para o par USDCAD O banco recomenda posições de venda na posição no...
Notícias dos mercados
NVIDIA hoje: líder global em tecnologia A NVIDIA é hoje não apenas a maior produtora de processadores gráficos, mas também uma das principais empresas do setor de tecnologia global. Por mais de duas décadas, a empresa tem moldado ativamente o mercado de semicondutores,...
Mais
As ações da Nvidia (NVDA.US) caíram quase 2,4% após o fecho do mercado em Wall Street, na sequência dos resultados trimestrais que falharam ligeiramente as expectativas do mercado no segmento dos centros de dados (IA). A empresa registou receitas de 46,7...
Mais
A gigante tecnológica californiana passou por vários anos muito desafiadores e flutuações significativas nos preços. A situação da empresa é tão grave que a administração do presidente dos EUA se envolveu diretamente. Muitos...
Mais
Goldman Sachs emitiu uma recomendação para o par USDCAD O banco recomenda posições de venda na posição no...
Depois do que parecia ser um desbloqueio importante esta quarta-feira, A satisfação de Theresa May foi rapidamente alterada com o ministro...
Resumo: Dados indicam uma possivel desacelaração na China, a produção industrial aumentou mas essencialmente devido ao...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas europeias abrem positivas com a possibilidade de um acordo no Brexit. Ontem...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os mercados entram esta quarta-feira a negociar em terreno negativo, com os preços...
Setup baixista no café, depois da quebra do suporte de curto prazo vemos que o activo prepara um movimento AB=CD que coincide com a zona dos 61.8....
Depois de uma quebra da LTD a bitcoin começou a consolidar e registou um h&s de curto prazo cuja cabeça do padrão coincide com...
As últimas noticias sobre o mercado de trabalho do Reino Unido deu boas notícias para os trabalhadores com salários a crescer mais...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par AUDJPY O banco recomenda posições curtas no par,...
Resumo : Tensões comerciais entre os EUA e a China em destaque nos proximos dias SP500 (US500)acima de suporte tecnico importante Zonas...
Resumo: • O preço do petróleo atinge pico de mais 2% durante conversas sobre cortes na produção da Arábia Saudita •...
Ações Por José Correia, Senior Broker HSBC (HSBA.UK) - o banco britânico planeia voltar a operar no Brasil, 3 anos...
Thomson Reuters IFRemitiu uma recomendação para o par EURUSD O banco recomenda posições de venda no par nos seguintes...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o EURGBP O banco recomenda posições curtas no par nos seguintes niveis: Entrada (Mercado):...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar mistas a tentar incorporar os resultados...
O sentimento risk-on que se apoderou do mercado após a abertura do mercado norte americano esta quarta-feira foi um chamado "relif rally"...
As previsões para o resultado das eleições eram de que os democratas podiam recuperar a câmara dos representantes e os republicanos...
As bolsas reagem em alta às eleições intercalares nos EUA, depois de eliminada a incerteza e de os resultados sairem em linha com...
O país de residência especificado não está a funcionar. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração da autoridade de supervisão financeira