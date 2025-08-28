AUDUSD - recomendação da IFR
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par AUDUSD A agência recomenda posições longas com ordem...
Notícias dos mercados
NVIDIA hoje: líder global em tecnologia A NVIDIA é hoje não apenas a maior produtora de processadores gráficos, mas também uma das principais empresas do setor de tecnologia global. Por mais de duas décadas, a empresa tem moldado ativamente o mercado de semicondutores,...
As ações da Nvidia (NVDA.US) caíram quase 2,4% após o fecho do mercado em Wall Street, na sequência dos resultados trimestrais que falharam ligeiramente as expectativas do mercado no segmento dos centros de dados (IA). A empresa registou receitas de 46,7...
A gigante tecnológica californiana passou por vários anos muito desafiadores e flutuações significativas nos preços. A situação da empresa é tão grave que a administração do presidente dos EUA se envolveu diretamente. Muitos...
Abertura dos mercados Por Carla Santos, Senior broker Os mercados reagem em alta depois das eleições intercalares nos EUA e depois...
Goldman Sachs emitiu uma recomendação para o par GBPUSD nos seguintes niveis. O banco recomenda uma posição de compra...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par EURUSD A agencia recomenda posições de compra no par nos seguintes...
Democratas assumem o controlo da Camara nas eleições nos EUA, uma desilusão para Trump Dólar corrige , acçoes...
Mercados accionistas pressionados na sessão Europeia mas desde a abertura do mercado norte americano que são os altistas a dominar o mercado....
Abertura dos mercados Por Carla Santos, Senior broker Hoje os mercados seguem a negociar mistos, a aguardar os resultados das eleições...
Resumo: USDZAR recupera de um nivel crucial ,teste de uma LTA de curto prazo Bons dados nos EUA suportam Yields mais elevadas Orçamento...
+351 211 222 980#1 CFDs e derivados em Portugal Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker A bolsa europeia...
A libra têm estado sobre grande pressão com toda a incerteza em torno do Brexit Mercados não esperam aumentos antes do verão...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os investidores aguardam ansiosos as divulgações dos...
Resumo: Trump e a China aliviaram o sentimento de mercado O dólar Australiano é das divisas que mais beneficiou, qualquer...
XTB - Market Update 29 de outubro de 2018 Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a...
Indices accionistas abriram em alta esta segunda-feira Tendência de curto prazo no DE.30 claramente baixista Teste do nivel da média...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os mercados seguem a negociar mistos, sem uma tendência definida. Ontem...
