Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Notícias dos mercados

Ação da semana - Broadcom Inc. (04.09.2025)

4 de setembro de 2025

A Broadcom Inc., com sede em San Jose, Califórnia, é uma das empresas mais importantes nos mercados de semicondutores e de software de infra-estruturas, desempenhando um papel fundamental na indústria tecnológica global. A forma atual da empresa, moldada por uma série...

Poderá haver uma crise de liquidez? O que isto significa para o S&P500?

3 de setembro de 2025

O sistema financeiro dos EUA encontra-se num momento crítico. Há várias semanas, o Tesouro vem realizando leilões sem precedentes de US$ 100 mil milhões em títulos de 4 semanas. A Conta Geral do Tesouro (TGA) está a crescer, drenando visivelmente a liquidez...

Euforia nas ações da Alphabet— ações disparam mais de 8% depois de ganhar processo judicial

3 de setembro de 2025

A gigante tecnológica Alphabet, conhecida como Google, está a atingir o seu novo recorde histórico, com um aumento impressionante de 8% na sessão de hoje. A capitalização de mercado da empresa aumentou em US$ 220 mil milhões apenas hoje! A decisão...

