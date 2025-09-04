Petróleo dispara com a decisão do Canada
Apesar de a reunião da OPEC ainda ser só esta quinta-feira, ambos o Oil e o WTI estão a recuperar quase 5% no segumento de um corte...
A Broadcom Inc., com sede em San Jose, Califórnia, é uma das empresas mais importantes nos mercados de semicondutores e de software de infra-estruturas, desempenhando um papel fundamental na indústria tecnológica global. A forma atual da empresa, moldada por uma série...
O sistema financeiro dos EUA encontra-se num momento crítico. Há várias semanas, o Tesouro vem realizando leilões sem precedentes de US$ 100 mil milhões em títulos de 4 semanas. A Conta Geral do Tesouro (TGA) está a crescer, drenando visivelmente a liquidez...
A gigante tecnológica Alphabet, conhecida como Google, está a atingir o seu novo recorde histórico, com um aumento impressionante de 8% na sessão de hoje. A capitalização de mercado da empresa aumentou em US$ 220 mil milhões apenas hoje! A decisão...
Possivelmente este é o evento mais importante do ano, em Buenos Aires, Argentina. O President dos EUA ,Donald Trump, irá reunir-se com...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem a negociar na linha de água expectantes com o desenrolar...
O G20 summit poderá ser o o evento mais importante até ao final deste ano. Espera-se que acabe com uma reunião Trump-Xi que poderá...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Bolsas abrem em alta animadas pelas declarações do presidente...
Resumo: O real caiu bastante esta semana devido a pressão nas matérias primas e uma decisão inesperada do presidente Bolsonaro Por...
Preços do petroleo não estão a acompanhar um sentimento melhorado no mercado. Com o Brent a cair 1.4% e WTI a cair 1% para novos minimos...
Resumo: W20quebra SMA200 no gráfico diário Possivel desacelaração nos aumentos de taxa de juro nos EUA pode...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os mercados abrem no verde nesta quarta-feira, no entanto, os pontos de instabilidade...
As principais bolsas inverteram e estão a negociar no vermelho depois de uma abertura positiva. O sentimento positivo advinha de algum optimismo...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par USDJPY O banco recomenda posições longas no par nos seguintes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta animadas pelo início da época de compras. Estudos...
Summary: USDTRY continua em queda Periodo de alguma estabilidade na economia da Turquia pode suportar a lira Um longo caminho...
Citi emitiu uma recomendação para o par USDCAD . O banco recomendou uma entrada longa com posição pendente no...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem animadas nesta cyber-monday com a possibilidade...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta em dia de Black Friday. O dia Black Friday é...
