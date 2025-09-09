Euro recupera no seguimento da rejeição do orçamento de Itália
A comissão europeia rejeitou a revisão ao orçamento de estado de Itália, a justificaçõa é de que o documento...
Petróleo A última reunião da OPEP+, conforme rumores, levou à continuação dos aumentos de produção. Desta vez, a OPEP+ irá restaurar 1,65 milhões de barris por dia dos cortes da era Covid de 2020. Anteriormente, esses cortes...
Poucos dias após o relatório de Agosto sobre a folha de pagamentos não agrícolas (NFP), o Bureau of Labor Statistics (BLS) deverá divulgar a sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O objetivo é introduzir inteligência artificial multimodal e híbrida (edge-to-cloud) nos automóveis. A arquitetura híbrida combina IA no dispositivo com a nuvem. Tempo de comercialização mais rápido graças a uma arquitetura de referência...
Resumo PLN permanece estavel perante toda a volatilidade no mercado em torno do sistema financeiro Comentários de vários membros...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar mistas com o dia do Thanksgiven à porta. O sector...
Sell-off imenso no mercado accionista a arrastar o petroleo entre outros. As matérias primas cujo preço depende da procura regista fortes...
Bitcoin a cair cerca de 30%, Ethereum 40%, Bitcoin Cash perde 2/3 de valor do maximo local. Apos um período de consolidação,as...
Resumo Euro oscila em baixa com o aumento do prémio de risco EURNZD Negoceia na zona de suporte de médio prazo Risco...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par EURUSD A Agencia recomenda posições longas no par nos seguintes...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os mercados abrem no verde nesta segunda-feira, apesar de os focos de instabilidade persistirem. Um...
Goldman Sachs emitiu uma recomendação para o par USDCAD O banco recomenda posições de venda na posição no...
Depois do que parecia ser um desbloqueio importante esta quarta-feira, A satisfação de Theresa May foi rapidamente alterada com o ministro...
Resumo: Dados indicam uma possivel desacelaração na China, a produção industrial aumentou mas essencialmente devido ao...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas europeias abrem positivas com a possibilidade de um acordo no Brexit. Ontem...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker Os mercados entram esta quarta-feira a negociar em terreno negativo, com os preços...
Setup baixista no café, depois da quebra do suporte de curto prazo vemos que o activo prepara um movimento AB=CD que coincide com a zona dos 61.8....
Depois de uma quebra da LTD a bitcoin começou a consolidar e registou um h&s de curto prazo cuja cabeça do padrão coincide com...
As últimas noticias sobre o mercado de trabalho do Reino Unido deu boas notícias para os trabalhadores com salários a crescer mais...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par AUDJPY O banco recomenda posições curtas no par,...
Resumo : Tensões comerciais entre os EUA e a China em destaque nos proximos dias SP500 (US500)acima de suporte tecnico importante Zonas...
