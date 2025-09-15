Leia mais
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Notícias dos mercados

Bitcoin tenta manter-se em alta, à medida que os inflows em ETF continua📈

15 de setembro de 2025

O Bitcoin continua a ser negociado perto dos US $ 115.000, mantendo os ganhos recentes no início da semana. O sentimento enfraqueceu ligeiramente depois que os futuros da Nasdaq e do S&P 500 caíram em relatórios de uma investigação antitruste na Nvidia. Ethereum...

Micron sobe 10% depois de perspectivas melhores 🚀

11 de setembro de 2025

A Micron registou um aumento de 10% hoje, para US$ 153 por ação, após o Citi elevar o seu preço-alvo para US$ 175 (de US$ 150). O ciclo ascendente no mercado de memória permanece intacto devido às elevadas barreiras à entrada, limitando assim a oferta,...

Empresa da semana – Hewlett Packard Enterprise (11.09.2025)

11 de setembro de 2025

A Hewlett Packard Enterprise (HPE), com sede em Houston, Texas, é uma das principais empresas no mercado de soluções tecnológicas empresariais. A empresa foi fundada em 2015, após a cisão da empresa Hewlett-Packard original, o que lhe permitiu concentrar-se no...

