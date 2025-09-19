Leia mais
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Notícias dos mercados

Três mercados a acompanhar na próxima semana (19.09.2025)

19 de setembro de 2025

O evento mais significativo do mês já passou: o Fed finalmente decidiu pela sua primeira redução das taxas de juro este ano. Hoje também é um «Triple Witching Day», quando os contratos de futuros e opções sobre ações e índices...

Ação da semana - Micron Technology (18.09.2025)

18 de setembro de 2025

A Micron Technologies é uma das principais fabricantes mundiais de memórias semicondutoras e soluções tecnológicas para uma ampla gama de aplicações, desde computadores pessoais e centros de dados até dispositivos móveis e o setor automóvel....

⏬US100 cai 1%

17 de setembro de 2025

Logo após a decisão, observamos um claro enfraquecimento do dólar em resposta à medida do Fed, que estava em linha com as expectativas, mas havia incerteza sobre quais projeções o Fed apresentaria. Vale ressaltar que este é o primeiro corte neste ano....

