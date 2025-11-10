Leia mais
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Desde outubro, mais de 40 milhões de americanos sofrem de insegurança alimentar - O que é que isto significa para o mercado?

10 de novembro de 2025

O encerramento do governo atualmente em curso nos Estados Unidos, resultante de uma disputa sobre a lei orçamental, prolongou-se e tornou-se oficialmente o mais longo da história dos EUA. Ultrapassou o anterior encerramento de 35 dias, que também ocorreu durante a administração...

Venezuela: o que uma mudança no poder significaria para os preços do petróleo?

6 de novembro de 2025

Sinais no céu e na terra Nos últimos meses, houve um aumento sem precedentes nas tensões entre os EUA e a Venezuela, particularmente entre os seus líderes — Nicolás Maduro e Donald Trump. O que é mais preocupante é que esse aumento nas tensões...

Abertura da sessão americana: Será este o ponto de viragem após a correção?

5 de novembro de 2025

Os mercados acionistas dos EUA abriram hoje com uma ligeira subida, mas o sentimento está claramente a melhorar quando analisado através da perspetiva dos contratos de futuros. O US500 registou uma queda de 3% desde o seu pico de 30 de outubro até ao seu ponto mais baixo durante...

