Leia mais
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. 71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro.
71% das contas de investidores não profissionais perdem dinheiro quando negoceiam CFD com este distribuidor.

Notícias dos mercados

Investir na Black Friday 2025: As 5 ações com maior potencial de crescimento

11 de novembro de 2025

A Black Friday é mais do que apenas um dia de promoções, é o início simbólico do período mais lucrativo para as empresas retalhistas, especialmente para as plataformas de comércio eletrónico. Embora nem todas as marcas tenham o mesmo aumento...

Mais

Desde outubro, mais de 40 milhões de americanos sofrem de insegurança alimentar - O que é que isto significa para o mercado?

10 de novembro de 2025

O encerramento do governo atualmente em curso nos Estados Unidos, resultante de uma disputa sobre a lei orçamental, prolongou-se e tornou-se oficialmente o mais longo da história dos EUA. Ultrapassou o anterior encerramento de 35 dias, que também ocorreu durante a administração...

Mais

Venezuela: o que uma mudança no poder significaria para os preços do petróleo?

6 de novembro de 2025

Sinais no céu e na terra Nos últimos meses, houve um aumento sem precedentes nas tensões entre os EUA e a Venezuela, particularmente entre os seus líderes — Nicolás Maduro e Donald Trump. O que é mais preocupante é que esse aumento nas tensões...

Mais

27 de dezembro de 2018
24 de dezembro de 2018
20 de dezembro de 2018
19 de dezembro de 2018
18 de dezembro de 2018
17 de dezembro de 2018
14 de dezembro de 2018
13 de dezembro de 2018
12 de dezembro de 2018
11 de dezembro de 2018

Calendário Macro-económico

Sentimento de Mercado

Veja se os traders são actualmente vendedores ou compradores em cada mercado

Top movers

Saiba que mercados estão actualmente no top de ganhos ou perdas.

Junte-se a mais de 2 000 000 investidores de todo o mundo

Comece a investir Descarregue a app Descarregue a app