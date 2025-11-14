XTB - Market Update 10 de Janeiro de 2019
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em baixa corroborando com a máxima...
Notícias dos mercados
Na madrugada de quinta-feira, o Congresso aprovou um projeto de lei e o presidente Donald Trump assinou-o, pondo fim a paralisação do governo americano e restabelecendo o funcionamento das agências federais após uma interrupção recorde de 43 dias. A Casa...
Mais
A Comissão Europeia anunciou na quinta-feira que está a iniciar uma investigação contra a Alphabet, suspeita de violar a chamada «Lei do Mercado Digital». A empresa é acusada de favorecer publicações de entidades comercialmente ligadas a...
Mais
A CVS Health Corporation é uma empresa que há anos faz parte do quotidiano de milhões de americanos. As suas farmácias estão presentes em quase todas as cidades, enquanto os seus seguros de saúde e serviços médicos lhe permitem operar em várias...
Mais
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em baixa corroborando com a máxima...
Resumo: Como era previsto pelos analistas, BoC (Banco Central do Canadá) manteve as taxas de juro nos 1.75% PIB e IPC com as previsões...
Forte pressão vendedora no USD nesta quarta-feira, depois dos comentários dos membros da FED a sugerirem que os movimentos futuros vão...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta animadas com a possibilidade,...
Resumo: GBPUSD registou uma grande recuperação nos últimos dias O par alcançou a forte resistência de...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas negoceiam em alta a aguardar um acordo entre...
Morgan Stanley emitiu uma recomendação para o par cambial USDCAD. O banco recomenda uma posição curta no par nos seguintes...
Barclays emitiu uma recomendação para o par cambial NZDUSD. O banco recomenda posição curta pendente nos seguintes níveis: Entrada...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar em alta com o discurso...
Resumo: EURNZD não quebrou a média móvel de 200 períodos Rebound poderá suportar o NZD nas próximas...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas abrem em alta nesta sexta-feira, depois de uma entrada...
O PMI industrial medido pelo ISM, que representa o estado da economia na indústria dos EUA, caiu 5.2 pontos em Dezembro para os 54.1, o que representa...
Thomson Reuters IFR emitiu um recomendação para o par cambial AUDUSD. A agência recomenda uma posição curta pendente...
Resumo: "Flash crash" no mercado cambial JPY e CHF são consideradas moedas de refúgio CHFJPY reagiu na...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar em baixa depois de a Apple...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker No primeiro dia de negociação das bolsas do ano de...
Diversos analistas apontam para o fim da queda do preço do petróleo assim que a OPEC+ chegue a acordo para o corte da produção,...
Resumo: UE e Itália chegam a acordo em relação ao orçamento Reunião entre os EUA e a China agendada...
O país de residência especificado não está a funcionar. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração da autoridade de supervisão financeira