XTB - Market Update 09 de novembro de 2018
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker As bolsas seguem a negociar mistas a tentar incorporar os resultados...
Estamos prestes a iniciar o último mês de negociações nos mercados financeiros internacionais em 2025. Esta semana, os investidores estarão focados principalmente nos últimos dados importantes dos EUA antes da reunião do Fed, nas novas negociações...
Os mercados britânicos aguardavam ansiosamente: ontem, a primeira-ministra Rachel Reeves apresentor o orçamento para o próximo ano. Este orçamento, visto como um potencial catalisador de fim de ano, esteve em destaque, com os investidores atentos a cada decisão da ocupante...
No terceiro trimestre de 2025, a CD Projekt (CDR.PL) apresentou resultados que confirmam claramente a tese da “segunda vida” de Cyberpunk. A empresa não só superou o consenso do mercado em todos os níveis-chave (receitas, EBIT, lucro líquido), como também...
O sentimento risk-on que se apoderou do mercado após a abertura do mercado norte americano esta quarta-feira foi um chamado "relif rally"...
As previsões para o resultado das eleições eram de que os democratas podiam recuperar a câmara dos representantes e os republicanos...
As bolsas reagem em alta às eleições intercalares nos EUA, depois de eliminada a incerteza e de os resultados sairem em linha com...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par AUDUSD A agência recomenda posições longas com ordem...
Abertura dos mercados Por Carla Santos, Senior broker Os mercados reagem em alta depois das eleições intercalares nos EUA e depois...
Goldman Sachs emitiu uma recomendação para o par GBPUSD nos seguintes niveis. O banco recomenda uma posição de compra...
Thomson Reuters IFR emitiu uma recomendação para o par EURUSD A agencia recomenda posições de compra no par nos seguintes...
Democratas assumem o controlo da Camara nas eleições nos EUA, uma desilusão para Trump Dólar corrige , acçoes...
Mercados accionistas pressionados na sessão Europeia mas desde a abertura do mercado norte americano que são os altistas a dominar o mercado....
Abertura dos mercados Por Carla Santos, Senior broker Hoje os mercados seguem a negociar mistos, a aguardar os resultados das eleições...
Resumo: USDZAR recupera de um nivel crucial ,teste de uma LTA de curto prazo Bons dados nos EUA suportam Yields mais elevadas Orçamento...
Abertura dos mercados Por Carla Maia Santos, Senior Broker A bolsa europeia...
A libra têm estado sobre grande pressão com toda a incerteza em torno do Brexit Mercados não esperam aumentos antes do verão...
