Como alcançar a independência financeira - Conselhos práticos

Todas as pessoas apreciam a liberdade, e liberdade significa independência. Quer sentir-se verdadeiramente independente do ponto de vista financeiro? Está à procura de métodos que o possam ajudar? Com este pequeno guia, pode ser capaz de se safar mais depressa. Aceite onde está e prepare-se para o longo caminho que pode percorrer. Tal como acontece com a escalada das montanhas mais altas, chegar ao cume valerá a pena o seu esforço. Pode ser financeiramente livre e perseguir os seus sonhos. Leia o artigo.

A liberdade financeira é um objetivo fundamental para todos os seres humanos que têm um forte desejo de liberdade e de estabilização. Também no que diz respeito ao dinheiro. Algumas pessoas optam por viver longe da civilização ou estabelecem objetivos intangíveis que não requerem muito dinheiro. No entanto, a grande maioria das pessoas escolhe um caminho de vida que tem como parte integrante o dinheiro e tudo o que com ele se relaciona. Ao mesmo tempo, todas as pessoas sonham em alcançar a estabilidade financeira - para si ou para a sua família.

Mas será que toda a gente se esforça conscientemente para alcançar a liberdade financeira? Há vários aspectos importantes que podem fazer com que a liberdade financeira se torne mais rápida e real. Nem todos eles exigem grandes sacrifícios ou conhecimentos. O que é muito importante neste aspecto é a consistência, a consciência e a paciência. Se estes três alicerces forem cumpridos, as hipóteses de alcançar a independência aumentarão definitivamente. Então, vamos parar e pensar - como alcançar a independência financeira?

5 caminhos para a independência financeira

Existem 5 princípios fundamentais que podem tornar a sua conquista da liberdade financeira muito mais rápida. Vamos dar passar por eles:

Limite as suas despesas e defina objectivos financeiros

A base de um plano para alcançar a liberdade financeira é controlar o seu orçamento e as suas despesas. Um consumo elevado e uma grande atenção aos prazeres a curto prazo levam-no a gastar tudo - mesmo que o seu rendimento seja muito elevado. Nesse cenário, provavelmente nunca se tornará financeiramente independente, porque gastará todo o dinheiro que ganha.



Tem de compreender que, para poupar e, eventualmente, alcançar a liberdade financeira, deve optar por viver abaixo do nível que pode realmente pagar. Se tem dinheiro para comprar um carro de 100.000€, escolha um de 20 ou 30.000€. É provável que poupe em reparações, peças e perca menos na revenda. Isto não significa que deva sacrificar tudo o que realmente quer ter. No entanto, pergunte sempre a si próprio - quer mesmo e precisa muito dele? Limite as compras impulsivas.

Controle o seu orçamento familiar e defina objetivos realistas a atingir. Pode determinar quanto dinheiro pode pôr de lado num determinado mês. Crie um plano e pense nas despesas que consomem uma grande parte do seu orçamento. Se forem: comida em restaurantes ou roupas - pode seguramente abdicar dessas despesas ou reduzi-las significativamente.

Esforce-se por aumentar os seus rendimentos

Poupar e controlar as despesas é uma coisa, mas se não se concentrar em ganhar mais - o caminho para a independência vai demorar mais tempo (e provavelmente vai exigir mais sacrifícios e poupanças). Pense em trabalhos ocasionais. Também pode considerar trabalhar aos fins-de-semana. Se puder trabalhar remotamente e estiver disposto a sacrificar o trabalho em detrimento da sua casa e da sua vida privada, vale a pena considerar essas propostas.

Por vezes, alguns trabalhos por mês podem melhorar significativamente os seus rendimentos. No entanto, neste caso, a determinação e a consistência também são importantes. Mais trabalho significa menos tempo para as suas paixões e para a sua família. No entanto, uma fonte de rendimento adicional pode encurtar significativamente o seu caminho para a liberdade financeira.

Evite o crédito e os empréstimos

Cada empréstimo e crédito gera custos adicionais. Se pedir 100.000€ emprestados, é muito provável que tenha de pagar 170.000€ ao banco. As prestações mensais significam custos de vida mais elevados, menos dinheiro para investimentos e poupanças. É claro que devolve sempre mais do que pede emprestado, o que faz com que qualquer empréstimo seja efetivamente uma perda garantida. Pense se precisa mesmo de contrair um empréstimo e que opções alternativas tem?

Uma exceção é se o valor do bem que adquire em troca do empréstimo, como um apartamento ou uma casa, aumentar, amortizando o impacto negativo do empréstimo. É claro que esta situação é estritamente teórica, porque enquanto não vender o imóvel ou outro bem que adquiriu, o lucro obtido é apenas “teórico” e o custo de vida causado pelo empréstimo é real.

Não viva para além das suas possibilidades financeiras

Viver numa urbanização repleta de vizinhos ricos ou num enclave de “elite” no centro da cidade faz com que muitas famílias optem por “viver para o espetáculo”. Desta forma, iniciam uma corrida inconsciente, cujo objetivo é muitas vezes a liberdade financeira. Tentar impressionar amigos, vizinhos ou completos estranhos com as suas posses, como um carro novo ou roupas, é inútil e resulta num aumento drástico do custo de vida. Restaurantes caros, mobiliário doméstico ou aparelhos tecnológicos - pense se não pagará um preço muito elevado para os possuir? A sua liberdade e estabilidade financeira estão em jogo.

A situação de “viver acima das suas possibilidades” está muitas vezes relacionada com o consumismo e nem sempre tem nada a ver com “concorrência desleal”. Pense se a escolha de uma prenda extremamente cara para os seus filhos lhes dará a devida alegria. O telemóvel mais recente ou o relógio de luxo farão com que seja visto de forma diferente pelas pessoas? As compras que faz esvaziam regularmente o saldo da sua conta bancária? Se a resposta for sim, é provável que esteja a permitir-se gastar mais do que devia quando quer alcançar a liberdade financeira.

Aumente os seus conhecimentos sobre investimentos e gestão de riscos

Há um velho ditado que diz que quem não faz o seu dinheiro trabalhar para si, mesmo à noite, vai trabalhar demais a vida inteira. Nem toda a gente vai abrir o seu próprio negócio lucrativo, mas investir é, sem dúvida, uma alternativa interessante à simples poupança. A longo prazo, é provável que as suas poupanças se esgotem com a inflação. O seu valor de compra diminuirá, o que afastará de novo a perspetiva de liberdade financeira.

Ao ter conhecimento da existência de métodos alternativos de aplicação de capitais em ações ou obrigações, pode fazer com que o valor das suas poupanças aumente nos próximos anos ou décadas. Os ETF e as obrigações são alternativas interessantes para os investidores a longo prazo. Lembre-se, no entanto, que investir envolve riscos que podem ser minimizados, mas não evitados. Lembre-se que o aprofundamento dos seus conhecimentos irá provavelmente aumentar o seu nível de consciência, dando-lhe a oportunidade de obter rendimentos do seu capital investido.

Importante: Lembre-se que mudar os seus hábitos e a sua vida leva tempo. Não espere uma mudança radical de si próprio, de um dia para o outro. Crie expectativas realistas, incluindo para as suas próprias finanças, e trate a independência financeira como um processo. Não se deixe desencorajar pelo facto de ter sido mais fácil para algumas pessoas e de outras não terem tido necessidade de lutar pela liberdade financeira devido a vários factores externos. Lembre-se que a vida de uma pessoa não é isenta de problemas. Coisas que à primeira vista lhe podem parecer invejáveis, na realidade podem não o ser. Talvez, pelo contrário, seja apenas a sua perceção delas? Desfrute da estrada.

Poupar

Como já lhe dissemos - poupar é muito importante e é fundamental para alcançar a liberdade financeira. Com a poupança, pode:

Importante: Considere a possibilidade de criar uma almofada financeira. Isto significa acumular fundos suficientes para si ou para todo o seu agregado familiar para viver durante 6 a 12 meses - assumindo que não tem rendimentos e que tem despesas estáveis. Esta almofada financeira protegê-lo-á em caso de crise ou de perda súbita de emprego. Lembre-se: os fundos da almofada financeira devem ser tão líquidos quanto possível - devem ser dinheiro ou instrumentos cujo valor não esteja sujeito a flutuações significativas e que possam ser facilmente rentabilizados e utilizados se necessário (por exemplo, obrigações, depósitos bancários, etc.). Não são adequados para este efeito as acções, as criptomoedas, os metais preciosos, as obras de arte, os objectos de coleção ou os bens imobiliários. Envie apenas algum dinheiro para a sua conta poupança e não lhe toque.

Investir as poupanças

Quando se trata de construir a independência financeira é, como referimos, poupar. Mas os investimentos são também muito importantes, pois podem garantir que a inflação não destrói o valor das suas poupanças com o passar dos anos e das décadas. Vamos analisar exatamente que aspectos da poupança e do investimento podem ajudar?



Obrigações

Ao investir em obrigações, o seu risco é baixo. Na verdade, as obrigações são uma forma de empréstimo pelo qual recebe um determinado prémio (rendimento), após um determinado período de tempo. Regra geral, as obrigações não são utilizadas para enriquecer, porque são normalmente uma forma segura de armazenamento de capital num ambiente de inflação mais elevada. Com taxas de juro mais elevadas por parte dos bancos centrais, as obrigações oferecem aos investidores rendimentos mais atractivos e, num ambiente de taxas de juro baixas, os rendimentos das obrigações tendem a cair. Com as obrigações, pode não ficar rico, mas pode armazenar um capital significativo sem grande stress. Numa conjuntura favorável, pode até conseguir obter um rendimento real superior à taxa de inflação.

Ações

A longo prazo, as ações têm sido, até agora, uma fonte de rendimento quase sem paralelo. Quase todo o mundo está familiarizado com empresas como a Apple, a Microsoft, a Coca-Cola, a McDonald's e a Nvidia. As grandes empresas são geralmente seguidas por grandes produtos aclamados pelos consumidores. As ações de empresas rentáveis podem, a longo prazo, conduzir a aumentos significativos da carteira e a rendimentos de dividendos mais elevados. O verdadeiro dilema é: como selecioná-las e em que momento comprar ações? Quando o mercado está convencido de um futuro brilhante para uma determinada empresa, as ações começam a oferecer um prémio de risco cada vez mais modesto, e podemos estar perante a chamada bolha especulativa.



Em muitos casos, os investimentos conduzem a perdas e o mercado de ações é, em grande medida, um jogo de emoções que determinam os preços das ações. A especulação (tal como a licitação) ocorre todos os dias, mas, como diz Charlie Munger, a longo prazo o mercado “é uma máquina de pesar”. As empresas com grandes modelos de negócio, vantagens competitivas e uma gestão eficiente podem gerar retornos significativos para os accionistas. No entanto, a volatilidade é uma componente do mercado de ações e se um investidor não tiver capacidade para lidar com grandes oscilações na valorização das suas participações, talvez deva considerar alternativas às ações.

Exchange Traded Funds (ETFs)

A longo prazo, uma parte considerável das empresas acabou por entrar em colapso e não conseguiu resistir aos tempos difíceis, o que levou a grandes quedas nos preços das ações. É verdade, afinal, que a percentagem de potenciais “vencedores” no mercado é limitada. Ao longo dos anos, Wall Street assistiu a sucessos espectaculares e a grandes colapsos de muitos fundos de investimento, geridos ativamente por profissionais.

Estas observações acabaram por levar John Bogle, fundador da Vanguard, a criar o primeiro fundo de índice para acompanhar os preços das ações das 500 maiores empresas cotadas na bolsa nos Estados Unidos, empresas que constituem o índice S&P 500.



Os retornos do fundo passivo que acompanhava as ações do S&P 500, ao longo de décadas, superaram as expectativas e revelaram-se superiores ao retorno médio de muitos profissionais. Desde então, os investidores têm podido comprar ações em ETF que oferecem uma exposição diversificada a índices como o S&P500 ou o popular Nasdaq 100. Estes fundos oferecem exposição ao desempenho de várias centenas de ações ao mesmo tempo, tornando-os imunes ao fracasso de empresas individuais.



Além disso, as ações de algumas empresas são regularmente retiradas dos ETFs do S&P500 ou do Nasdaq 100. São substituídas por novas ações que satisfazem os critérios do índice. Desta forma, o índice “atualiza-se” com o passar das décadas. Os ETF oferecem igualmente exposição ao mercado bolsista mundial, às ações chinesas e às dos “mercados emergentes”, excluindo a economia americana ou a própria Europa.

Lembre-se de que, independentemente do risco ser menor do que especular sobre o futuro de uma única empresa, cada investidor deve estar ciente de que mesmo o investimento em ETFs também é arriscado. O futuro é desconhecido e um desempenho “apenas médio” não garante rendimentos superiores e pode também levar a perdas financeiras. Por vezes, todo o mercado bolsista sofre uma quebra e as avaliações das ações do S&P 500 e de outros índices caem significativamente, obrigando alguns investidores a liquidar as suas apostas e a vender ativos.

Especulação

Quando os seus conhecimentos forem suficientes e verificar como reage a flutuações significativas na sua carteira, pode tentar dedicar parte da sua carteira a estratégias especulativas mais arriscadas e de curto prazo.

Pode apoiar-se em fenómenos como a sazonalidade de certos mercados (por exemplo, o gás natural) ou fenómenos psicológicos (momentos de euforia e de pânico nos mercados). Lembre-se que a negociação é uma estratégia extremamente arriscada que pode trazer-lhe lucros significativos mas também perdas totais e irreversíveis.

Não deve fazer da especulação a base para alcançar a independência financeira a longo prazo, porque o trading está sujeito a uma elevada componente de acontecimentos aleatórios e imprevisíveis que afetam o resultado. Pode utilizá-la para explorar a consciência das suas próprias emoções e reações, para compreender como funciona a aleatoriedade e a importância da repetibilidade.

Os preços dos ativos nos mercados financeiros flutuam todos os dias e é muito difícil distinguir entre uma jogada correcta e uma coincidência feliz que simplesmente permitiu a um operador ganhar dinheiro. E vice-versa - é difícil distinguir um erro de um simples “azar”.

A chave, portanto, é o desempenho repetível e a vantagem consistente no mercado, o que significa que o negociante desenvolveu um mecanismo que lhe permite controlar emoções como a ganância e o medo, e é capaz de tornar as suas estratégias repetíveis.

Lembre-se que incorrer em perdas no mercado é, na maior parte das vezes, uma componente inevitável do percurso nos mercados financeiros. Aprenda com isso e esteja aberto a todas as lições que o mercado lhe vai ensinar.

Investir é uma forma dinâmica de aumentar o seu património e salvaguardar o seu futuro financeiro, bem como uma abordagem eficaz para poupar dinheiro. Este processo faz crescer o seu dinheiro ao longo do tempo, em vez de o deixar parado numa conta poupança. Para otimizar o seu sucesso, familiarize-se com os princípios básicos do investimento, como a atribuição de ativos, a diversificação, o excesso de confiança e o aspecto emocional da tomada de decisões.

Lembre-se de que, enquanto o futuro for desconhecido, especular sobre ele é arriscado. Especialmente, arriscar dinheiro de que precisa ou que não pode perder pode ser uma lição catastrófica. Isso pode ser evitado gerindo o risco e investindo apenas a quantidade de dinheiro que pode perder e ficar bem. Além disso, investir demasiado dinheiro pode causar reações psicológicas exageradas (pânico e euforia) e alimentar preconceitos cognitivos.

Alocação de activos

A repartição dos ativos por diferentes tipos de investimento é uma componente essencial da construção de uma carteira sólida. Distribuir os seus investimentos por acções, obrigações e outros activos ajuda-o a encontrar um equilíbrio entre o risco e a recompensa, mantendo o alinhamento da sua carteira com a sua tolerância ao risco e os seus objectivos financeiros.

Por exemplo, um investidor mais jovem com uma maior tolerância ao risco pode optar por uma alocação mais agressiva, com uma maior percentagem da sua carteira em ações. Em contrapartida, um investidor mais velho, próximo da reforma, pode optar por uma afetação mais conservadora, privilegiando as obrigações e outros investimentos de menor risco. Adaptar a sua alocação de ativos às suas necessidades individuais pode ajudar a maximizar o desempenho da sua carteira, minimizando o risco.

Diversificação

A diversificação é outro aspecto crucial da construção de uma carteira de investimentos sólida. Trata-se de repartir os seus investimentos por vários instrumentos financeiros, classes de ativos ou sectores de mercado, a fim de atenuar o risco e reduzir o impacto de um único investimento no desempenho global da sua carteira.

Ao deter uma variedade de investimentos, incluindo ações, obrigações e outros ativos, a diversificação pode reduzir a volatilidade e aumentar o potencial de retorno a longo prazo. Esta abordagem de “não colocar todos os ovos no mesmo cesto” pode ajudar a protegê-lo de potenciais perdas e garantir que os seus investimentos estão mais bem posicionados para resistir às subidas e descidas do mercado.

Excesso de confiança

O excesso de confiança é um erro de investimento comum que pode levar a uma má tomada de decisões e a perdas financeiras. Alguns sinais de excesso de confiança incluem:

Acreditar que as suas capacidades são superiores às dos outros

Não ter em conta os riscos potenciais

Assumir demasiados riscos

Tomar más decisões de investimento

É importante estar atento a estes sinais e abordar o investimento com uma mentalidade equilibrada e realista.

Para evitar o excesso de confiança, mantenha uma perspetiva equilibrada, reconheça os seus próprios preconceitos e baseie as suas decisões de investimento em factos e dados e não em emoções.

Tomada de decisões emocionais

A tomada de decisões emocionais é outro erro de investimento comum que pode afetar negativamente o seu desempenho de investimento. Permitir que as emoções influenciam as suas decisões de investimento pode levar a escolhas impulsivas e irracionais, resultando frequentemente em perdas financeiras. Para evitar a tomada de decisões emocionais, mantenha uma abordagem de investimento disciplinada, concentre-se em objetivos a longo prazo e baseie as suas decisões em dados e análises objectivos.

Estratégias de investimento

A seleção de uma estratégia de investimento adequada é importante para alcançar o sucesso a longo prazo. O investimento ativo e passivo são duas abordagens fundamentais. O investimento ativo implica uma gestão prática da sua carteira, pesquisando e selecionando investimentos individuais para maximizar os rendimentos. Embora esta abordagem possa produzir retornos mais elevados, requer mais tempo e esforço, e pode nem sempre superar o desempenho do mercado.

Por outro lado, o investimento passivo baseia-se em investimentos que acompanham o mercado, como os fundos de índice, para gerar retornos que correspondem ao mercado global. Esta abordagem envolve normalmente comissões mais baixas e menos tempo de investimento, mas pode nem sempre ter um desempenho superior ao das estratégias activas. A melhor abordagem depende do seu estilo de vida, orçamento, tolerância ao risco e interesses.

Catalisadores de sucesso

Existem catalisadores não óbvios que o podem aproximar da independência financeira. De seguida, apresentamos-lhe uma amostra de 5 deles. As finanças não são apenas uma questão de coisas materiais.

Rodeie-se de pessoas positivas que o motivem a agir

Pode reduzir as amizades tóxicas e a influência de pessoas cujos comentários e comportamentos prejudicam os seus objectivos, limitando os seus contactos ou distanciando-se dos seus comentários. Isto não significa que tenha de renunciar aos seus entes queridos, mas é importante que encontre pessoas que apresentem um ponto de vista alternativo e positivo.

Aja como se quisesse dar o exemplo aos outros com as suas escolhas e disciplina

Talvez em vez de ceder às críticas, encontre motivação nelas e mostre a todos como estão errados?

Cultive amizades e contatos estreitos com pessoas que mereçam a sua confiança e que o ajudem nos momentos difíceis (estes estão sempre presentes na vida)

Se se rodear de pessoas próximas, elas irão certamente ajudá-lo em momentos muito difíceis. Preste atenção às amizades que não fez por razões financeiras.

Mantenha-se motivado para agir, estabelecendo objectivos e acreditando no poder causal das suas próprias capacidades

Estabelecer objetivos realistas e alcançáveis e acreditar que é capaz de os alcançar constitui a base para uma ação contínua.

Coloque a disciplina acima da motivação - toda a gente tem momentos em que a motivação cai, mas a disciplina mantê-lo-á no caminho certo

As crises acontecem a toda a gente, mas o que separa os profissionais e as pessoas que conseguiram chegar ao topo das suas próprias capacidades é separar o “nível de motivação” da sua ação. Não faça depender o que faz da forma como se sente no momento. Desenvolva a disciplina para prevalecer nos momentos-chave.

Agradeça o que tem e aprenda a desfrutá-lo (afinal, tudo acontece no “eterno presente”).

Não fique obcecado e viva para sempre na “sombra dos seus próprios sonhos”. Desfrute do caminho que pode percorrer para alcançar a independência financeira.

