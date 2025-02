eWallet na XTB: O guia definitivo

A eWallet da XTB transforma a forma como gere as suas finanças com a integração perfeita com o aplicativo XTB, permitindo transações sem esforço em várias moedas, pagamentos seguros e usabilidade. Fácil de utilizar, permite aos utilizadores controlar o seu património. Tudo em um. Descubra como a eWallet pode simplificar e melhorar a sua gestão financeira hoje mesmo!

A gestão das suas finanças acabou de receber uma grande atualização. No mundo acelerado e globalmente conectado de hoje, a conveniência e o controlo sobre o seu dinheiro são fundamentais. Aqui está a eWallet, uma ferramenta perfeitamente integrada na aplicação XTB, concebida para simplificar a sua vida financeira. Quer esteja a fazer compras online ou a transferir fundos através das fronteiras, a eWallet oferece uma solução multi-moeda, caraterísticas de segurança avançadas e usabilidade global na ponta dos seus dedos. Neste guia completo, explicar-lhe-emos tudo o que precisa de saber sobre a eWallet. Explicaremos como ela pode mudar a gestão do seu património. A eWallet permite o câmbio de moedas e os pagamentos diários, tornando as finanças pessoais rápidas e intuitivas. Desde a configuração da sua conta e o domínio das suas poderosas funcionalidades até à exploração do cartão virtual inovador (multi-moedas), descobrirá como esta ferramenta financeira de vanguarda transforma a forma como gere e utiliza o seu dinheiro. Vamos mergulhar e desbloquear todo o potencial da sua eWallet hoje mesmo. O mais importante é que este serviço está disponível para indivíduos com uma conta de investimento XTB S.A.. O cartão é emitido sob licença Mastercard pela DiPocket UAB, uma instituição de moeda eletrónica registada pelo Banco da Lituânia. Principais conclusões Contas em várias moedas: Abra contas em 7 moedas, com MXN em breve, e transfira fundos sem esforço.

Abra contas em 7 moedas, com MXN em breve, e transfira fundos sem esforço. Opções de pagamento globais: Utilize o cartão virtual (várias moedas) para transações sem dinheiro em todo o mundo, compatível com Google Pay, Apple Pay e Garmin Pay.

Utilize o cartão virtual (várias moedas) para transações sem dinheiro em todo o mundo, compatível com Google Pay, Apple Pay e Garmin Pay. Levantamentos de dinheiro: Permitiu levantamentos de dinheiro em caixas automáticos onde os dispositivos suportam pagamentos sem contacto.

Permitiu levantamentos de dinheiro em caixas automáticos onde os dispositivos suportam pagamentos sem contacto. Transações sem taxas: Câmbios de moeda a custos favoráveis e transferências de dinheiro gratuitas

Câmbios de moeda a custos favoráveis e transferências de dinheiro gratuitas Ativação instantânea: Configure a sua eWallet e o seu cartão virtual em tempo real.

Configure a sua eWallet e o seu cartão virtual em tempo real. Segurança avançada: Beneficie de uma gestão segura de PIN/ePIN, congelamento de cartões e encriptação de dados.

Beneficie de uma gestão segura de PIN/ePIN, congelamento de cartões e encriptação de dados. Gestão de património: A eWallet facilita não só o investimento, mas também a vida financeira diária e o controlo do dinheiro. Tudo em um, na XTB. O que é a eWallet na XTB? A eWallet é uma carteira digital multi-moeda intuitiva, integrada diretamente na aplicação XTB, concebida para simplificar e melhorar a gestão das finanças pessoais. Permite aos utilizadores manter, transferir e trocar dinheiro em várias moedas sem esforço. Equipada com o cartão multi-moeda, a eWallet suporta pagamentos globais sem dinheiro, compras online e levantamentos em ATM. A opção de entrega de cartão físico estará disponível no futuro. Contas em várias moedas: Gerencie contas em sete moedas (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, RON, HUF), com MXN em breve.

Gerencie contas em sete moedas (EUR, USD, GBP, CZK, PLN, RON, HUF), com MXN em breve. Transações sem taxas: Transferências internas, transferências externas e trocas de moeda vêm sem custos ocultos.

Transferências internas, transferências externas e trocas de moeda vêm sem custos ocultos. Ativação instantânea: Abra e ative sua eWallet e cartão virtual em tempo real.

Abra e ative sua eWallet e cartão virtual em tempo real. Segurança avançada: Recursos como congelamento de cartão, limites de transação personalizáveis e gerenciamento seguro de PIN/ePIN garantem a segurança ideal.

Recursos como congelamento de cartão, limites de transação personalizáveis e gerenciamento seguro de PIN/ePIN garantem a segurança ideal. Integração perfeita: Ligue facilmente a sua eWallet à sua conta de investimento XTB para um controlo unificado das suas finanças.

Ligue facilmente a sua eWallet à sua conta de investimento XTB para um controlo unificado das suas finanças. Pagamentos fáceis: Conecte o cartão XTB com o Google Pay e o Apple Pay. Nunca foi tão simples.

Conecte o cartão XTB com o Google Pay e o Apple Pay. Nunca foi tão simples. Levantamentos fáceis em ATM: Em qualquer lugar que você vá, você pode retirar seu dinheiro da carteira digital A eWallet oferece uma forma simplificada, cómoda e segura de gerir fundos a nível global, tornando-se uma ferramenta indispensável para os clientes XTB: investidores, comerciantes, viajantes frequentes, mas também qualquer pessoa que procure soluções financeiras modernas, interessantes para uma gestão intuitiva e completa do património. Importante: Para utilizar as funcionalidades da eWallet tem de ser um Cliente XTB verificado. Não espere e registe-se agora, e termine o processo em apenas 1 a 2 dias. Cartão virtual (multi-moedas) A XTB está a posicionar-se como a principal super-aplicação de investimento da Europa, combinando ferramentas de investimento com funcionalidades de gestão financeira. A carteira móvel na aplicação e o cartão multimoeda permitem um controlo de dinheiro sem interrupções, ao gerir ambos: investimentos e pagamentos numa única plataforma. Estas soluções são concebidas para investidores. Aqui estão os destaques. O cartão de débito virtual multimoeda, emitido ao abrigo de uma licença Mastercard pela DiPocket UAB (uma instituição de moeda eletrónica registada pelo Banco da Lituânia), suporta pagamentos sem dinheiro em lojas, transacções móveis e levantamentos de dinheiro sem contacto em caixas automáticos em todo o mundo. Pode ser adicionada às carteiras Apple Pay e Google Pay. No futuro, os investidores terão também a opção de solicitar a entrega de um cartão físico. As transações em moedas não suportadas são processadas através da taxa de câmbio Mastercard.

A manutenção da eWallet e as transferências instantâneas entre contas XTB são gratuitas .

. Os investidores podem facilmente trocar moedas a pedido.

A funcionalidade inclui autenticação de dois fatores (2FA) e notificações em tempo real para monitorização de transações .

. Os limites flexíveis do cartão podem ser definidos e modificados instantaneamente através da aplicação XTB pay.

Os cartões podem ser temporariamente congelados ou permanentemente fechados com facilidade.

Os utilizadores podem gerar até cinco novos cartões por mês. eWallet na XTB: Lista de caraterísticas A eWallet é uma ferramenta financeira versátil que melhora a aplicação XTB com funcionalidades adicionais. Eleva a satisfação do cliente ao fazer a ponte entre as contas de negociação e a gestão financeira pessoal. Aqui estão as principais caraterísticas da eWallet. O que é que a eWallet oferece? Controlo das despesas: Assuma o controlo das suas finanças, definindo limites de transação adaptados às suas necessidades.

Controlo das despesas: Assuma o controlo das suas finanças, definindo limites de transação adaptados às suas necessidades. Custos zero de manutenção da conta: Sem taxas, independentemente do saldo da conta ou do número de transacções.

Sem taxas, independentemente do saldo da conta ou do número de transacções. Integração com Apple Pay e Google Pay: Ligue o seu cartão ao Apple Pay, ao Google Pay ou ao Garmin Pay para efetuar pagamentos sem interrupções e com um só toque.

Ligue o seu cartão ao Apple Pay, ao Google Pay ou ao Garmin Pay para efetuar pagamentos sem interrupções e com um só toque. Cartão virtual gratuito em várias moedas: Permite pagamentos gratuitos em todo o mundo.

Permite pagamentos gratuitos em todo o mundo. Retiradas convenientes de caixas eletrônicos: Retiradas de caixas eletrônicos sem contato e sem contato em qualquer lugar do mundo.

Retiradas de caixas eletrônicos sem contato e sem contato em qualquer lugar do mundo. Deposite dinheiro no eWallet: Financie seu eWallet instantaneamente, seja de sua conta de investimento ou de fontes externas.

Financie seu eWallet instantaneamente, seja de sua conta de investimento ou de fontes externas. Segurança: Congele temporariamente o seu cartão virtual a qualquer momento se sentir um risco para os seus fundos. Pode descongelá-lo sempre que quiser ou eliminar permanentemente o cartão, se necessário. Terá de ser adicionado um novo cartão para utilizar plenamente os serviços da eWallet.

Congele temporariamente o seu cartão virtual a qualquer momento se sentir um risco para os seus fundos. Pode descongelá-lo sempre que quiser ou eliminar permanentemente o cartão, se necessário. Terá de ser adicionado um novo cartão para utilizar plenamente os serviços da eWallet. Câmbio de moeda: Troque sem esforço até 8 moedas diferentes a taxas favoráveis. Manual do utilizador da eWallet Crédito da imagem: Adobe Stock Photos Aqui está o manual, um guia que permite dominar passo a passo as caraterísticas técnicas da eWallet. Quais são as funcionalidades da eWallet da XTB? Desde a configuração da sua conta até à gestão de transacções, cartões e câmbios de moeda, este capítulo fornece tudo o que precisa para navegar na sua eWallet com confiança e facilidade. Vamos começar! Ecrã do pacote inicial Contas em moeda: Os clientes da eWallet recebem contas na sua moeda local e em EUR (se a predefinição não for EUR). Em países onde o EUR é o padrão, apenas contas em EUR estão disponíveis.

Os clientes da eWallet recebem contas na sua moeda local e em EUR (se a predefinição não for EUR). Em países onde o EUR é o padrão, apenas contas em EUR estão disponíveis. Regulamentos e consentimentos: Os clientes devem aceitar os termos e condições para iniciar a integração. Qualquer informação em falta é claramente destacada.

Os clientes devem aceitar os termos e condições para iniciar a integração. Qualquer informação em falta é claramente destacada. Confirmação de dados: Se os seus dados estiverem incorretos, pode atualizá-los antes de prosseguir. Ecrã de confirmação de dados Informações em falta ou desatualizadas: Os seus dados pessoais (por exemplo, nome, data de nascimento) ou documentos de identificação (por exemplo, BI, passaporte) podem precisar de ser atualizados.

Os seus dados pessoais (por exemplo, nome, data de nascimento) ou documentos de identificação (por exemplo, BI, passaporte) podem precisar de ser atualizados. Opções de atualização: Pode corrigir os seus dados diretamente na aplicação, ou sair para voltar ao ecrã de entrada. Painel de controlo da eWallet Saldo total : Mostra o saldo combinado na sua moeda principal.

: Mostra o saldo combinado na sua moeda principal. Adicionar dinheiro: Opções para fazer recargas através de transferência bancária ou de uma conta de investimento.

Opções para fazer recargas através de transferência bancária ou de uma conta de investimento. Mover fundos: Troque facilmente moedas ou transfira fundos internamente.

Troque facilmente moedas ou transfira fundos internamente. Enviar transferência: Opções de transferência externa para outras contas.

Opções de transferência externa para outras contas. Transações : Ver as 3 transacções mais recentes. Toque em para ver mais.

: Ver as 3 transacções mais recentes. Toque em para ver mais. Gestão de cartões: Aceder às definições para gerir o seu cartão. Transferências Transferências internas Processo : Selecione as contas, introduza os detalhes (montante, destinatário) e confirme.

: Selecione as contas, introduza os detalhes (montante, destinatário) e confirme. Compatibilidade de moeda: As transferências devem corresponder à moeda. Se não corresponderem, o sistema fará a conversão automaticamente.

As transferências devem corresponder à moeda. Se não corresponderem, o sistema fará a conversão automaticamente. Revisão: Um ecrã de resumo apresentará os detalhes da transação (montante, taxa de câmbio, comissões) antes da confirmação. Transferências externas Para pessoas físicas e jurídicas: Insira os detalhes do destinatário (nome, número da conta) e especifique o valor.

Insira os detalhes do destinatário (nome, número da conta) e especifique o valor. Prevenção de erros: Os campos irão notificá-lo de quaisquer entradas em falta ou incorrectas. Histórico de transações Todas as transações: Selecione "Mostrar tudo" no painel de controlo ou no ecrã do cartão.

Selecione "Mostrar tudo" no painel de controlo ou no ecrã do cartão. Categorias : Incoming : Verde com um sinal de "+". Saída : Preto com um sinal de "-". Rejeitado/Fracassado: riscado para maior clareza.

: Se não forem registadas quaisquer transações, o ecrã notificará a inatividade. Visão geral do cartão Disponibilidade do cartão: Aceda ao seu cartão ativo em qualquer altura, exceto se for bloqueado ou eliminado manualmente. Aqui estão as caraterísticas principais: Ver detalhes do cartão: Toque no botão "Detalhes" (as informações são mascaradas por segurança). Congelar Cartão: Bloqueie temporariamente seu cartão usando o botão "Congelar". Configurações : Opções adicionais disponíveis através do botão "Configurações". Apple/Google Pay: Adicione seu cartão à Apple Wallet ou ao Google Pay. Transações recentes: Veja as 3 transações mais recentes ou acesse o histórico completo.

Aceda ao seu cartão ativo em qualquer altura, exceto se for bloqueado ou eliminado manualmente. Aqui estão as caraterísticas principais: Detalhes do cartão Ver e copiar informações do cartão: Pode ver e copiar os detalhes do seu cartão a partir do painel inferior.

Pode ver e copiar os detalhes do seu cartão a partir do painel inferior. Confirmação: Uma mensagem "Copiado!" aparecerá quando as informações forem copiadas. Funcionalidade do cartão de congelamento Bloquear temporariamente o seu cartão: Utilize o botão "Freeze".

Utilize o botão "Freeze". Caraterísticas do ecrã de congelamento: O cartão será exibido com um ícone de bloqueio. Opções para descongelar ou apagar permanentemente o cartão. O histórico completo de transações está acessível (se eliminar o cartão, o seu histórico de transações desaparecerá, mas o histórico completo de transações no painel da eWallet estará disponível a qualquer momento).

Adicionar um novo cartão Depois de apagar um cartão, pode criar um novo cartão selecionando um dos dois tipos disponíveis.

Pode adicionar um máximo de 5 cartões num período de 30 dias. Definições do cartão Eliminar permanentemente: Remova o seu cartão se já não for necessário.

Remova o seu cartão se já não for necessário. Ver ou Alterar o PIN/ePIN: Atualizar os seus códigos.

Atualizar os seus códigos. Alterar os limites do cartão (em breve): Personalize seus limites de gastos quando disponíveis (atualmente, apenas limites diários estão disponíveis). ePIN e PIN ePIN : Utilizado para transações em linha durante o processo 3D Secure. Este código fixo é enviado por correio eletrónico aquando da criação do cartão.

: Utilizado para transações em linha durante o processo 3D Secure. Este código fixo é enviado por correio eletrónico aquando da criação do cartão. PIN : Utilizado para pagamentos em loja e gerado pelo fornecedor do cartão.

: Utilizado para pagamentos em loja e gerado pelo fornecedor do cartão. Alterar códigos de forma segura: É possível visualizar e atualizar ambos os códigos através de um processo seguro e intuitivo. Importante: Mantenha sempre os detalhes do seu cartão e o PIN/ePIN seguros. Se suspeitar de qualquer atividade não autorizada, contacte imediatamente o apoio ao cliente. Para obter assistência, visite a secção de apoio na aplicação XTB ou contacte a nossa equipa de apoio ao cliente. As caraterísticas técnicas da eWallet são as seguintes: Alterar PIN

Alterar ePIN

Cancelar cartão

Remover cartão

Adicionar novo cartão

Definir o limite do cartão

Adicionar conta de moeda (7 disponíveis)

Transferir fundos: Da conta de investimento para a eWallet ( GRÁTIS ) Da eWallet para a conta de investimento ( GRÁTIS ) Para outra conta PL (GRÁTIS) Para outra conta EUR (GRÁTIS) Câmbio de moeda (GRÁTIS)

Cartão XTB: Apple Wallet e Google Wallet Cartão XTB: Apple Wallet e Google Wallet Carteira Apple Abra a aplicação "Wallet" no seu dispositivo Apple. Toque no botão "+" no canto superior direito. Selecione "Cartão de débito ou crédito" e escolha "DiPocket" como banco. Toque em "Introduzir manualmente os detalhes do cartão" e introduza o seguinte: Nome Número do cartão (pode encontrá-lo na aplicação XTB em "Cartão" → "Detalhes") Data de validade e Código de segurança Aceite os termos e condições e o cartão estará pronto a ser utilizado. Google Wallet Automático - basta tocar no botão "Adicionar ao Google Pay Importante: Poderá notar o aparecimento de uma pequena transação na sua conta. Isto é para fins de verificação e desaparecerá sem afetar o seu saldo. Para qualquer problema, não se esqueça de contactar o apoio ao cliente XTB. Prós e contras Na XTB, estamos a fazer o nosso melhor para criar o melhor produto que podemos oferecer aos nossos clientes. No entanto, não existe uma solução perfeita para todos. Então, quais são os prós e os contras do controle de dinheiro na carteira digital XTB? Prós Conveniência e acessibilidade Integra investimentos e finanças diárias numa única aplicação, permitindo transferências de fundos sem problemas e acesso em tempo real a ambas as contas.

Suporte para várias moedas Permite o câmbio de moedas a taxas de câmbio justas, úteis para investidores e viajantes internacionais.

Transferências instantâneas Oferece transferências rápidas e sem taxas entre contas de investimento e eWallet, garantindo liquidez quando necessário.

Segurança reforçada Características como a autenticação de dois fatores (2FA), congelamento de cartões e notificações em tempo real ajudam a proteger os fundos e a monitorizar a atividade.

Pagamentos globais sem dinheiro Os cartões virtuais e físicos suportam pagamentos globais, incluindo compras online, levantamentos em ATM e carteiras móveis como o Apple Pay e o Google Pay.

Eficiência de custos Manutenção gratuita, zero taxas ocultas e câmbios de moeda a preços de mercado reduzem os custos em comparação com os serviços bancários tradicionais.

Contras Suporte limitado de moedas Inicialmente restrito a um conjunto específico de moedas, limitando a funcionalidade para utilizadores que lidam com moedas não suportadas, com taxas de câmbio Mastercard.

Dependência da tecnologia Requer uma funcionalidade estável da Internet e da aplicação; quaisquer problemas técnicos ou períodos de inatividade podem impedir o acesso aos fundos.

Potenciais riscos de segurança Apesar das funcionalidades avançadas e da segurança 2FA, as carteiras digitais podem, no futuro, ser vulneráveis a ameaças cibernéticas, como a pirataria informática ou o phishing.

Limites de transações Os limites diários de transação ou do cartão podem restringir grandes investimentos ou levantamentos, causando potencialmente inconvenientes.

Curva de aprendizagem para novos utilizadores Alguns utilizadores podem considerar complexa a gestão de contas, cartões e transferências em várias moedas, especialmente se forem novos nas ferramentas financeiras digitais.

Dependência de uma única plataforma A combinação de investimentos e pagamentos numa única aplicação cria uma dependência do ecossistema da aplicação, o que pode ser problemático em caso de problemas específicos da aplicação ou de restrições de conta.

Factos interessantes Sete moedas suportadas: a eWallet suporta EUR, USD, GBP, CZK, PLN, RON e HUF, com MXN a caminho.

a eWallet suporta EUR, USD, GBP, CZK, PLN, RON e HUF, com MXN a caminho. Integração perfeita: Ligue a eWallet diretamente à sua conta de investimento para um controlo unificado.

Ligue a eWallet diretamente à sua conta de investimento para um controlo unificado. ATM

Preparado para o futuro: Os próximos recursos incluem transferências automatizadas, downloads de histórico de transações e integração aprimorada de cartões.

Os próximos recursos incluem transferências automatizadas, downloads de histórico de transações e integração aprimorada de cartões. Transações gratuitas: Desfrute de zero taxas para transferências internas e externas nas moedas suportadas.

Desfrute de zero taxas para transferências internas e externas nas moedas suportadas. Configuração rápida: Ative a sua eWallet e comece a utilizá-la instantaneamente na aplicação XTB. Resumo A eWallet da XTB pode ser um fator de mudança para gerir as finanças pessoais e os investimentos sem problemas. Concebida para ser eficiente e de utilização global, esta solução inovadora integra-se diretamente na aplicação XTB, oferecendo uma carteira com várias moedas, o XTB Money Mastercard e funcionalidades avançadas de gestão financeira. O guia guia-o através de todos os aspectos da eWallet, desde a configuração e ativação até às suas extensas funcionalidades, como transferências, câmbio de moeda e gestão de cartões. As futuras atualizações prometem ainda mais comodidade, incluindo transferências automáticas e transferências do histórico de transações. Com a eWallet da XTB, gerir o seu dinheiro pode ser mais fácil ou mais eficiente. Escolha uma forma mais inteligente de gerir as suas finanças.

FAQ Que moedas são aceites pela eWallet? A eWallet suporta atualmente EUR, USD, GBP, CZK, PLN, RON e HUF, e MXN no futuro. Existem taxas associadas às transações por eWallet? A eWallet oferece transferências gratuitas e câmbios de divisas com uma margem de 0,5%. Posso utilizar a eWallet a nível mundial? Sim, o XTB Money Mastercard permite uma utilização global, incluindo compras online, levantamentos em ATM e pagamentos sem dinheiro. Qual é a segurança da eWallet? A eWallet incorpora medidas de segurança avançadas, incluindo dados encriptados, limites de cartão personalizáveis e funcionalidade de congelamento em tempo real. Como posso ativar a minha eWallet? Basta iniciar sessão na aplicação XTB, seguir o processo de integração guiado e ativar a sua eWallet instantaneamente.

