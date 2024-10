Bitcoin – Como começar a investir?

Tempo estimado de leitura: 10 minuto(s)

A Bitcoin e as restantes criptomoedas têm vindo a captar o interesse dos investidores ao longo dos últimos anos. No caso da Bitcoin, tem sido frequentemente associada ao “ouro digital”, uma vez que o processo de mineração da moeda é muito complexo e existe também escassez da própria moeda. Neste artigo, analisamos de perto como investir em Bitcoin, e tentamos encontrar a resposta para saber se vale a pena investir nela. Também delineamos os prós e os contras dos vários métodos de investimento em Bitcoin e apresentamos os termos mais importantes relacionados com esta criptomoeda.

Bitcoin – Como é que pode começar a investir?

Na verdade, há várias maneiras de começar a sua jornada no mercado de criptos. Minerar Bitcoin é obviamente a primeira opção e, ao mesmo tempo, uma muito interessante. No entanto, requer não só paciência, mas também uma grande quantidade de investimento para o equipamento necessário para realizar esta operação. O segundo método, muito mais popular, é a compra de Bitcoin, por exemplo, através de uma exchange.

Minerar Bitcoin – o que envolve a mineração de Bitcoin?

A mineração de Bitcoin é responsável pelo token em circulação da BTC. Este processo é crucial para manter toda a rede e requer um enorme poder computacional. O objectivo dos miners (as pessoas que produzem Bitcoin) é confirmar e adicionar mais blocos à rede, resolvendo operações matemáticas complexas. Muitos miners podem trabalhar nesta tarefa simultaneamente, mas a recompensa sob a forma de uma Bitcoin será concedida ao mineiro que a completará primeiro adicionando outro bloco na rede. No passado, a recompensa era de BTC 50 mas, juntamente com o desenvolvimento da rede e subsequentes halvings, o seu valor desceu para BTC 6,25 (como em Setembro de 2021).

Como se pode ver, apesar da passagem do tempo, a recompensa pela exploração de uma nova Bitcoin (cujo fornecimento é limitado e ascende a 21 milhões de unidades) continua a ser muito atractiva. Contudo, na realidade, a mineração de Bitcoin é morosa e dispendiosa, e devido à enorme concorrência neste campo - os lucros ocorrem apenas esporadicamente. Na fase inicial do desenvolvimento da rede Bitcoin, a exploração mineira era possível em computadores pessoais comuns, mas actualmente requer a utilização de dispositivos especializados concebidos exclusivamente para esta tarefa. Além disso, possuir uma única "Bitcoin Mining Machine" não garante lucros, pelo que os mineiros combinam o poder computacional de muitos dispositivos, criando assim o chamado pool miner.

Exchange de criptomoedas: a maneira mais fácil de comprar Bitcoin

Juntamente com a crescente popularidade do mercado cripto, foram aparecendo instituições especializadas neste setor - as exchanges que ligam as partes às transacções. Ao nível mais básico, uma exchange de cripto não difere muito da bolsa de Varsóvia ou Nova Iorque - a maior diferença são os activos negociados. Devido à natureza específica do mercado cripto e do facto de serem possíveis serem negociadas 24 horas por dia.

Para se realizar uma transacção nas exchanges de cripto, é necessário um registo e confirmação prévia da sua identidade. Juntamente com o perfil do utilizador, é criada uma carteira online onde se pode armazenar as criptomoedas adquiridas. Contudo, devido à regulamentação relativamente pequena das exchanges, não é recomendável manter os seus fundos lá. Isto deve-se ao colapso de algumas exchanges bem conhecidas no passado. A falência do Monte Gox foi um desses casos. Após um ataque de hacking e roubo, 850 mil Bitcoin desapareceram dos servidores da empresa, cujo valor de mercado na altura era de mais de 450 milhões de dólares.

Exchanges descentralizadas

As exchanges descentralizadas (mais conhecidas por DeFi) operam numa base peer-to-peer. Ou seja, isto permite que as criptomoedas sejam negociadas directamente com a outra parte na transacção - sem a entidade responsável pela sua liquidação. Muitos utilizadores de cripto acreditam que as exchanges descentralizadas reflectem melhor a natureza de todo o mercado, que na realidade se baseia na descentralização. No entanto, esta solução tem as suas desvantagens:

Problemas de liquidez - as exchanges descentralizadas dependem do número e da actividade dos seus utilizadores, o que pode causar problemas na obtenção de liquidez suficiente em determinados activos.



Preços desfavoráveis - devido à popularidade da Bitcoin, as hipóteses de não encontrarmos a outra parte numa transacção são pequenas, mas as ofertas de compra ou venda de criptomoedas podem ser insatisfatórias.

Segurança - nenhuma centralização significa que, em caso de fraude ou manipulação de preços, não existem autoridades que possam defender os direitos dos utilizadores.

Bitcoin e segurança

No caso de se investir em Bitcoin, a segurança deve ser a prioridade máxima para cada investidor. Devido à falta de supervisão adequada e regulamentos modestos, os entusiastas da Bitcoin são frequentemente vítimas de fraude ou manipulação. Manter as suas criptomoedas numa exchange não é a melhor opção, e é por isso que vale a pena criar a sua própria carteira privada ou comprar uma carteira de hardware mesmo antes de fazer a primeira compra.

Existem muitos tipos de carteiras, mas as mais padronizadas incluem carteiras online que podem ser acedidas através de um navegador da web. Uma carteira móvel instalada no seu telefone ou tablet. Uma carteira instalada numa drive de PC é outro tipo de carteira, e finalmente, uma carteira de hardware, ou seja, um dispositivo especial onde são armazenadas moedas Bitcoin ou outras criptomoedas. Estas carteiras apresentam várias salvaguardas, mas é fácil concluir que as carteiras sem acesso à rede são as mais seguras. O Bitcoin e outras criptos também podem ser mantidos em contas de exchanges de criptos, embora esta seja a forma menos segura de investir.

Curiosamente, é possível criar a sua própria carteira offline numa folha de papel normal. Para tal, é suficiente imprimir algumas chaves que nos permitam aceder aos fundos. No entanto, este processo deve ser realizado num ambiente controlado - num computador desligado da Internet e livre de quaisquer vírus.

Bitcoin ou CFDs sobre Bitcoin?

Juntamente com o desenvolvimento do mercado de criptos, estamos também a lidar com o desenvolvimento do mercado de derivados para as criptomoedas. As principais instituições financeiras americanas como a CME e a CBOE começaram a introduzir contratos de Bitcoin devido à sua crescente popularidade. A entrada de grandes instituições no mercado de derivados significou que grandes investidores puderam investir em criptomoedas tanto em momentos de valorização, como desvalorização dos cripto ativos. O investimento em CFDs sobre Bitcoin e outras criptos está associado ao mesmo risco de volatilidade, que está presente nas exchanges de cripto. A alavancagem financeira é frequentemente um risco adicional, mas também uma oportunidade. Devido à elevada volatilidade do mercado, a alavancagem financeira no caso de criptomoedas é frequentemente limitada em comparação com a alavancagem disponível em activos tais como moedas, mercadorias, índices ou acções.

No entanto, os derivados em Bitcoin estão a tornar-se cada vez mais populares, tanto entre os entusiastas de criptomoedas como entre os traders nos mercados tradicionais quando procuram novas oportunidades de investimento.

A compra ou venda de Bitcoin através de um CFD não difere da compra ou venda de CFDs sobre qualquer outro activo, pelo que esta forma de investimento em Bitcoin é frequentemente escolhida por investidores que estão activos no mercado de acções, moedas ou mercadorias.

Na XTB, pode negociar não só Bitcoin mas também as mais populares altcoins. A lista completa de CFDs sobre criptomoedas está disponível para consulta aqui.

CFDs em Bitcoin – Exempo de uma posição de compra no mercado

Graças a uma vasta gama de indicadores e ferramentas de análise técnica, investir em Bitcoin na xStation 5 não é diferente de investir em outras classes de activos. Como se pode ver no gráfico abaixo, conseguimos identificar uma importante zona de suporte na qual é também confirmada pelas médias móveis, e pela intersecção da SMA 9 (azul escuro) e SMA 21 (vermelho) que podem ser utilizados para que o trader tenha interesse em posicionar-se long no mercado.

Informações e estudos baseados em dados históricos ou resultados não são garantia de lucros e resultados futuros.

CFDs em Bitcoin – Exempo de uma posição de venda no mercado

Embora a tendência de alta da Bitcoin ainda tenha sido visível nos últimos anos, por vezes também existem correções nas quais os investidores podem tirar proveito.

Na primeira metade de 202, o preço da BTC desvalorizou mais de 50% em apenas um mês. Como se pode ver no gráfico abaixo, os momentos de recuo no preço da Bitcoin também são possíveis de se negociar e de se aplicar indicadores técnicos que auxiliam na tomada da decisão.

Como pode ver pelos exemplos acima, ao investir em Bitcoin através de CFDs, podemos beneficiar tanto das subidas como das quedas nos preços desta cripto. A possibilidade de negociar 24 horas por dia, sete dias por semana e a elevada volatilidade significa que a Bitcoin se tornou rapidamente popular entre especuladores e comerciantes diurnos em todo o mundo.

Mas valerá a pena investir em Bitcoin?

Nos últimos anos, as criptomoedas tornaram-se extremamente populares e deixaram de ser domínio exclusivo dos pequenos investidores. A introdução de derivados sobre Bitcoin tornou possível a participação neste mercado de instituições tão respeitáveis como o J.P Morgan e Goldman Sachs. Actualmente, graças aos CFDs sobre Bitcoin, cada titular de uma conta de corretagem pode ganhar exposição a este mercado sem ter de criar uma carteira ou dedicar-se à exploração mineira demorada e intensiva em capital. No entanto, é preciso lembrar que, tal como acontece com outros activos, a negociação em Bitcoin tem as suas vantagens e desvantagens.

O livre acesso ao mercado 24/7 é uma vantagem indiscutível do mercado cripto. Permite a negociação activa quando não temos meios para o fazer em dias úteis. Além disso, permite abrir ou fechar posições ao melhor preço - também durante o fim-de-semana, sem ter de esperar pelas aberturas de segunda-feira. Além disso, a alta volatilidade do Bitcoin e da maioria das criptomoedas fazem deste mercado a escolha perfeita para especuladores experientes à procura de novas oportunidades de investimento.

No entanto, a volatilidade da Bitcoin é também uma das suas maiores desvantagens. É difícil determinar se o mercado cripto tem algum fundamento, pelo que a maioria dos investidores em Bitcoin utilizam apenas análises técnicas. Como resultado, a volatilidade diária num gráfico Bitcoin pode ser várias, ou mais de uma dúzia de vezes maior do que a de um mercado monetário ou de mercadorias. Em combinação com a alavancagem financeira presente nos Contratos por Diferença (ligação à definição de CFD), um movimento repentino na direcção oposta à nossa posição pode levar a perdas graves. No entanto, embora seguindo uma estratégia de gestão de capital apropriada e com uma análise adequada da situação no gráfico, investir em Bitcoin com a utilização de CFDs pode ser muito rentável.

