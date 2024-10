Negociação de criptomoedas para principiantes

Tempo estimado de leitura: 34 minuto(s)

A indústria de criptomoedas tem muito a ver com a tecnologia avançada, pelo que, muitos investidores novatos desistem de recolher as informações básicas. Por esse motivo, criámos este guia completo para iniciantes.

As criptomoedas são uma indústria extremamente popular entre os investidores, principalmente por causa dos poderosos retornos sobre o investimento e dos rápidos movimentos do mercado. Entendemos que este setor do mercado está associado a tecnologias avançadas, como a cadeia de blocos, e sabemos que as criptomoedas para iniciantes podem causar dificuldades em termos de compreensão da tecnologia que está por detrás.

O mundo está em constante mudança e a tecnologia muda com grande rapidez. Por vezes, mesmo aqueles com um profundo interesse consideram difícil de acompanhar. Deste modo, no artigo a seguir para investidores iniciantes, descrevemos o básico sobre o mercado de criptomoedas, explicando alguns termos importantes que qualquer investidor iniciante pode encontrar. Também descrevemos exatamente como é o processo de negociação na nossa plataforma xStation.

Informações sobre criptomoedas para principiantes

As moedas digitais ganharam destaque nos portfólios de muitos investidores de retalho e institucionais. Ao mesmo tempo, os analistas continuam a alertar os investidores sobre a natureza volátil e a imprevisibilidade destes ativos financeiros. Antes de investir em Bitcoin e entrar no mercado de criptomoedas, é importante que leia o que preparámos para si.

Assim, como qualquer outro investimento, é importante obter conhecimento antes de investir o seu dinheiro. Abaixo está o que deve saber previamente. Como investidor iniciante, reserve um tempo para aprender sobre as criptomoedas que oferecemos, nomeadamente a Bitcoin, Chainlink, Ethereum, Cardano ou Uniswap e também conhecer a tecnologia de cadeia de blocos, cujos fundamentos são realmente fáceis de entender. A consciencialização sobre os investimentos é uma das coisas mais importantes e, ao investir fundos, deve ser capaz de responder porque é que o faz e que valor vê na Bitcoin ou noutros projetos.

Talvez a questão fulcral que deve colocar a si mesmo antes de investir em criptomoedas será sobre o motivo pelo qual o faz. Existem inúmeros veículos de investimento disponíveis neste momento.

Timing

Após uma pesquisa cuidadosa, provavelmente já terá uma ideia sobre a indústria de criptomoedas e pode ter escolhido um ou mais projetos para investir. O passo seguinte é determinar o timing do seu investimento.

O mundo das moedas digitais move-se rapidamente e é conhecido por ser altamente volátil. Se encontrar uma oportunidade em algum lugar, não tenha medo de tirar proveito, mas lembre-se das noções básicas da gestão de risco.

As criptomoedas tendem a seguir certos padrões de preços, o mercado comporta-se de maneira cíclica e às vezes previsível.

A Bitcoin geralmente lidera entre as moedas digitais que tendem a seguir a sua trajetória. Quando a Bitcoin está no processo de fazer grandes movimentos de preço, falamos sobre o que é chamado de domínio da Bitcoin. É quando geralmente regista os maiores aumentos e muitos investidores mudam das altcoins para a Bitcoin para participarem no "rali".

As altcoins costumam subir significativamente quando a Bitcoin está em patamares de preços elevados e se move em consolidação indo "para os lados", esperando por um grande movimento. Nesse ponto, a baixa volatilidade nos preços da Bitcoin leva os investidores a entrar em projetos mais pequenos e mais arriscados.

Quando a Bitcoin cai as altcoins costumam cair também, geralmente caindo mais do que a Bitcoin. No entanto, existem projetos especulativos que às vezes aumentam espetacularmente quando a Bitcoin cai, incentivando os investidores a passar da Bitcoin em queda para esses ativos para "compensar as perdas".

As notícias de um ataque informático a uma plataforma de negociação ou bolsa, fraude ou manipulação de preços podem obviamente causar um abalo na esfera das criptomoedas, por isso é importante acompanhar o mercado e ler as suas notícias. Atualmente, outra investigação da SEC (Comissão de Títulos e Câmbio dos EUA) está em andamento sobre a stablecoin mais popular do mundo – a Tether, que espelha o dólar americano nas plataformas de negociação de criptomoedas. Os olhos dos investidores do mercado de criptomoedas estão postos nela.

Investir no espaço das criptomoedas significa assumir um alto risco e, na pior das hipóteses, deve contar com a falha total. No entanto, aplicando métodos de gestão de risco e trabalhando a sua psicologia, as perdas significativas podem ser evitadas e, deste modo, aprender mais com as lições do mercado. O conhecimento é uma oportunidade de sucesso.

O que são as criptomoedas?

As criptomoedas são ativos digitais que podem ser usadas como investimentos devido à sua enorme volatilidade de preços e para compras online. São protegidas por criptografia, o que as torna impossíveis de falsificar ou gastar uma segunda vez.

A criptomoeda não existe fisicamente, o que significa que obviamente não é possível pegar numa Bitcoin e segurá-la nas mãos.

Cada criptomoeda consiste num programa ou código distinto. Não podem ser copiadas, mas podem ser rastreadas (as exceções são as criptomoedas baseadas no anonimato como a Monero ou ZCash).

Como funcionam?

As criptomoedas funcionam numa cadeia de computadores, numa rede de ponto-a-ponto sem intermediário.

São descentralizadas, o que significa que nenhhum governo ou banco gere como são criadas, qual é o seu valor (a procura gera o valor de preço) ou como são trocadas. Todas as transações de criptomoedas, são protegidas através de criptografia.

As criptomoedas são uma blockchain?

A cadeia de blocos (blockchain) é a tecnologia que permite a existência da criptomoeda. É um registo de transações digital distribuído por uma rede de sistemas de computador. É um livro-caixa que regista o histórico de uma determinada criptomoeda em tempo real.

É um sistema de registo de informações que impede o ataque informático. Cada bloco na cadeia de blocos contém várias transações, e cada vez que uma nova transação ocorre, um registo dessa transação é adicionado ao livro-caixa de cada participante. Um banco de dados da cadeia de blocos pode armazenar uma grande quantidade de informações que podem ser usadas e ser acedidas por vários utilizadores ao mesmo tempo.

Pode armazenar as suas criptomoedas?

As criptomoedas podem ser armazenadas numa "carteira", que pode ser acedida através de uma "chave privada", o equivalente a uma senha supersegura. Sem esta, o detentor da criptomoeda fica sem acesso à sua carteira. Se o código for esquecido ou perdido, não é possível aceder à carteira novamente.

Uma carteira de criptomoedas armazena chaves privadas que dão aos utilizadores acesso a estes ativos, permitindo-lhes o envio e o recebimento de criptomoedas, nomeadamente a Bitcoin ou Ethereum. É importante observar que as suas moedas são armazenadas na cadeia de blocos e a chave privada é necessária para autorizar a transferência destas para a carteira de outra pessoa.

O armazenamento de criptomoedas numa carteira física está sujeito ao risco de roubo ou perda irrecuperável de tal carteira.

Armazenar numa plataforma de negociação de criptomoedas, por outro lado, aumenta o risco de ataque informático e roubo de criptomoedas.Ter posições abertas numa corretora regulada não implica uma alta probabilidade de nenhum dos riscos acima mencionados. Os instrumentos que oferecemos na

XTB são derivados baseados no preço das criptomoedas e não nas criptomoedas, portanto os piratas informáticos não poderão roubar. A retirada de fundos da conta só é possível para uma conta bancária previamente verificada por nós e pertencente ao Cliente.

Que tipo de criptomoedas existem?

A criptomoeda mais popular mais falada e mais conhecida é a Bitcoin.

Existem também outras criptomoedas como a Litecoin, Polkadot, Chainlink, Dogecoin ou Stellar e muitas outras. Existem milhares de outras altcoins de criptomoedas com variáveis capitalizações de mercado e uso.

A Bitcoin é o preço mais estável fora das stablecoins e a criptomoeda mais antiga, mas outros projetos como por exemplo: Ethereum, Solana e Cardano podem até ultrapassar a Bitcoin no futuro.

Como comprar Bitcoin e altcoins?

Semelhante ao mercado bolsista, o mercado de criptomoedas possui as suas próprias plataformas de negociação e corretoras onde os investidores podem comprar e vender os seus criptoativos.

Para começar a negociar CFD de criptomoedas usando a X-Trade Brokers, basta abrir uma conta de investimento e passar com sucesso no processo de verificação. Depois de depositar fundos, pode começar a negociar.

Também fornecemos uma plataforma educacional na página inicial, bem como horas de formação e vídeos na plataforma de negociação para ajudar a entender a operação, as oportunidades e os riscos da alavancagem na negociação de CFD de criptomoedas.

É possível obter Bitcoin gratuitamente?

Sim, não precisa de comprar Bitcoin para a deter. É possível obter Bitcoin resolvendo equações criptográficas usando computadores num processo designado por mineração de Bitcoin.

Esse processo envolve validar blocos de dados e adicionar registos de transações à cadeia de blocos. No entanto, esse processo requer acesso a uma poderosa capacidade computacional para executar essa "mina" e alcançar a Bitcoin.

O que pode comprar usando a Bitcoin?

Ao investir em CFD de Bitcoin na nossa plataforma xStation, não o poderá usar para efeitos de transações em cadeia de blocos.

Desde que não feche uma posição lucrativa, a posição "funciona" à medida que o preço do ativo digital se move. Quando a posição é fechada, os fundos são devolvidos ao seu saldo, podendo retirar e usufruir do dinheiro ganho.

No entanto, as criptomoedas podem ser usadas para transacionar e comprar bens físicos.

Nos Estados Unidos, retalhistas como Whole Foods, Nordstrom, Etsy, Expedia e PayPal também permitem o pagamento com criptomoedas.

Quão estáveis são as criptomoedas?

As criptomoedas não são estáveis, a volatilidade do mercado é enorme e isso pode ser, de igual modo, uma desvantagem e uma vantagem dependendo do ponto de vista dos investidores. Muitos novos investidores em criptomoedas estão a procurar oportunidades de investimento e, dado o desempenho galopante dos gráficos, estes ativos parecem ser os instrumentos ideais.

No entanto, tudo isto é intercalado com períodos de alta e de pânico severo em que a maioria dos investidores vende criptomoedas. Como exemplo, podemos referir o preço da Bitcoin no período 2020/2021.

Em março de 2020, poderia comprar uma Bitcoin por 4000 dólares, enquanto em janeiro de 2021, a Bitcoin aumentou dez vezes, ou seja, aumentou para o nível de 40.000 dólares.

Continuou o seu mercado altista e atingiu um recorde de 65.000 dólares no final de abril de 2021. Então, em maio, o preço caiu e a Bitcoin consolidou por volta dos 35.000 dólares, durante vários meses.

Em outubro, no entanto, o preço da Bitcoin subiu novamente, de forma espetacular, e conseguiu atingir o seu novo recorde histórico em novembro, subindo para 69.000 dólares. Em dezembro de 2021, a Bitcoin estava novamente abaixo desse nível, atingindo 40.000 dólares.

Como investidor iniciante em criptomoedas, deve saber que as criptomoedas menores eram ainda muito mais voláteis durante esse período.

Portanto, estamos a lidar com um mercado extremamente volátil que cria oportunidades para investidores de longo prazo e traders de curto prazo. No entanto, envolve naturalmente um maior risco de investimento.

Como investir em criptomoedas?

Como investidor iniciante em criptomoedas, tem uma escolha: investir na indústria de tecnologia relacionada com o setor de criptomoedas, em ações relacionadas com a transformação digital ou negociar criptomoedas. Existem várias diferenças entre esses métodos. Claro, pode usar os dois métodos ao mesmo tempo e tentar gerar riqueza a partir de criptomoedas e ações combinadas.

Investimento

Investir é possível comprando ações de empresas de Blockchain e Metaverso ou ETF e também é visto como menos arriscado. Ao mesmo tempo, é claro, os lucros potenciais de tal investimento podem ser menores do que os lucros da negociação de CFD devido à falta de alavancagem e menor volatilidade do mercado tradicional em relação ao setor de criptomoedas.

A transformação Blockchain e as ações de Metaverso continuam a oferecer boas oportunidades e perspetivas para investidores que não têm problemas com a alta volatilidade do mercado. Ao mesmo tempo, a tendência de longo prazo relacionada à transformação digital parece ser realmente enorme.

Na xStation, temos muitas ações da blockchain e aqui apresentaremos algumas delas: Coinbase (COIN.US), Square (SQ.US), Riot Blockchain (RIOT.US), Marathon Digital Holdings (MARA.US), Argo Blockchain PlC (ARB.L), Bit Digital (BTBT.US), Invesco Elwood Global Blockchain ETF (BCHN.UK)

Pode ainda investir na tendência Metaverso comprando ações de empresas transacionadas em bolsa do setor de transformação digital, nomeadamente Meta Platforms (FB.US), NVidia (NVDA.US), Adobe Systems (ADBE.US), Matterport (MTTR.US) Roblox (RBLX.US), AMD (AMD.US), Unity Software (U.US), Match Group (MTCH.US), Vuzix Corp (VUZI.US) Autodesk (ADSK.US)

Negociação

Tem a opção de negociar Bitcoin e outras criptomoedas mais populares na nossa plataforma xStation.

Muitos investidores iniciantes estão interessados em negociar criptomoedas. É especulativo e apenas os movimentos do preço da criptomoeda são relevantes neste método de investimento. Os investidores iniciantes podem negociar criptomoedas entrando em transações de CFD (contrato por diferenças) de criptomoedas, na nossa plataforma xStation, usando todo o potencial de alavancagem financeira. Este ativo é um contrato financeiro que paga as diferenças no preço de liquidação entre as negociações de abertura e fecho sem qualquer fornecimento físico de instrumentos negociados.

A negociação de criptomoedas está a conquistar traders conscientes do risco ou especuladores ainda mais do que qualquer outro instrumento CFD, porque a flutuação dos preços no mercado de criptomoedas é enorme, mesmo sem alavancagem. A alavancagem financeira dá uma oportunidade aos investidores iniciantes em criptomoedas, mas também pode causar perdas maiores, de modo que os instrumentos são mais arriscados.

Negociar CFD de criptomoedas na xStation oferece as vantagens de taxas e comissões zero, spread baixo e possibilidade de usar alavancagem financeira. Os únicos custos são os pontos de swap, que são calculados para o resultado da posição aberta todos os dias após a meia-noite.

Graças à alavancagem, negociar criptomoedas requer apenas uma certa percentagem de toda a posição. Por exemplo, usar alavancagem de 1:2 dá a oportunidade de abrir um contrato de 10.000 dólares usando apenas 5.000 dólares de margem.

A negociação de CFD oferece aos investidores exposição ao preço de mercado atual da maior criptomoeda, sem a necessidade de criar uma conta especial no mercado de criptomoedas e sem métodos complicados de depósito de fundos.

A negociação também oferece a oportunidade de abrir posições curtas, nas quais os traders podem ganhar dinheiro mesmo quando os preços das criptomoedas estão em queda. Isto permite que se implemente muitas estratégias diferentes durante as sessões de negociação, dependendo do preço da Bitcoin. Também fornecemos muitos indicadores diferentes na nossa plataforma de negociação, como RSI "índice de força relativa" ou níveis de Fibonacci e muitos mais. Todos eles podem tornar a sua negociação mais eficiente, mesmo se for um investidor iniciante.

Na nossa plataforma xStation como investidor iniciante, pode começar a negociar em várias criptomoedas populares, nomeadamente: Bitcoin, Ethereum, Cardano, Litecoin, Uniswap, Chainlink, Polkadot, Tezos, Ripple, BitcoinCash e Dogecoin. (adicione a Solana à lista se for possível negociá-la).

Negociação de criptoativos online

Atualmente, sabemos como a negociação e o investimento através de plataformas de negociação são cada vez mais populares.

É por isso que disponibilizamos a negociação na nossa plataforma xStation em desktop e dispositivos móveis. Ao utilizar, até mesmo os traders de criptomoedas iniciantes podem reagir aos movimentos do mercado e negociar criptomoedas a qualquer momento, a partir de qualquer lugar do mundo, sem sair de casa. A nossa prioridade é fornecer plataformas seguras, rápidas e intuitivas de forma que, quer traders iniciantes, quer traders experientes, possam usar.

Ambas as plataformas foram construídas pelos nossos desenvolvedores para atender aos requisitos dos traders iniciantes. Leia mais sobre as nossas plataformas de negociação para desktop e dispositivos móveis aqui.

O que influencia os preços das criptomoedas?

As criptomoedas para iniciantes parecem ser um investimento perigoso, porém, promovem o sonho de comprar uma criptomoeda por algumas centenas de dólares para ficar milionário. Faz aumentar a ganância. No entanto, antes de entrarmos no mercado, vale a pena questionar sobre o que realmente afeta os preços das criptomoedas e em que períodos se deve começar a investir nelas?

Oferta e procura

Tal como acontece com ações ou outros instrumentos, o principal fator que afeta o preço das criptomoedas é o número de compradores e vendedores, bem como a respetiva tendência de estes não venderem as suas detenções em criptomoedas. A baixa oferta e a alta procura resultam num aumento de preço, a alta oferta e a baixa procura resultam em queda de preço.

Ao contrário das moedas fiduciárias tradicionais, como dólares ou euros, a oferta de algumas criptomoedas é limitada. Também acontece uma diminuição gradual ao longo do tempo. Isto, por sua vez, significa que, quando a procura é alta, o preço tende a subir acentuadamente - especialmente se poucas pessoas querem vender e muitos novos investidores estão determinados a comprar.

Outros fatores também são importantes, nomeadamente eventos relacionados a uma determinada criptomoeda ou conquistas alcançadas. Tais eventos podem causar aumentos ou reduções periódicas e dinâmicas de preços. Eventos deste género é por exemplo o rali dos preços da Cardano ocorrido no verão/outono de 2021, quando o mercado estava em subida sob a introdução planeada de 'contratos inteligentes' inovadores na sua rede.

Custo da mineração

É claro que as criptomoedas não são criadas do nada, mas são extraídas a partir de um processo chamado mineração. Os mineradores mineram criptomoedas usando mineradores, ou seja, usando equipamentos sofisticados e poderosos em termos computacionais. Quando esse processo começa a ficar cada vez mais caro para os mineradores, o preço da criptomoeda pode ser afetado.

Regulamentação governamental

Um dos principais fatores que afetam os preços das criptomoedas praticamente desde o seu início é a atitude dos reguladores. Em alguns casos, notícias sobre regulamentação podem afetar positivamente o preço, em outros não necessariamente.

Se a regulamentação se tornar restritiva para ativos digitais, criará pressão dos vendedores e introduzirá um sentimento negativo no mercado de criptomoedas. Por outro lado, quando grandes bancos ou governos de países individuais falam positivamente sobre essa classe de ativos, isso pode ser um catalisador para aumentos de preços.

Cobertura dos media

Os media, referidos como o quarto poder, são uma ferramenta poderosa que pode influenciar a procura e o sentimento dos investidores. A forma como estes escrevem sobre as criptomoedas influencia sempre os preços e as tendências gerais dos compradores. Quando os media advertem contra o investimento e chamam as criptomoedas de bolha, os investidores tendem a vender os seus ativos. Isso costuma ser verdade para novos investidores que reagem emocionalmente a este tipo de notícia. Esta narrativa negativa pode levar a períodos de pânico e mania, dos quais grandes investidores, desta forma, se aproveitam acumulando ou vendendo as suas criptomoedas.

Por outro lado, a presença das criptomoedas nos media familiariza as pessoas com a nova tecnologia e gera interesse por novos produtos financeiros, o que resulta em maior potencial de crescimento da capitalização de todo o setor.

Crise financeira

Os momentos de paragem da economia são situações que têm um impacto particularmente negativo nas cotações dos ativos de maior risco. Quando a crise começa, os maiores investidores tentam proteger o seu capital e abandonam produtos de investimento altamente incertos, alimentando o pânico.

Claro, geralmente as crises acabam transformando-se em oportunidades de compra, porque há décadas o mercado mostra que, no final das contas, os preços dos índices ou das ações sobem de qualquer maneira. Claro que isso não se aplica a todos os instrumentos, pois há empresas que vão à falência e em ciclos anteriores já vimos o colapso de grandes criptomoedas, que desapareceram numa crise.

Como comprar criptoativos na XTB?

As criptomoedas são fáceis de encontrar e negociar na plataforma de negociação xStation, mesmo para iniciantes. Para esse propósito, existe um separador especial que permite encontrar o instrumento, apresenta informações sobre os seus preços e apresenta um gráfico de preços com múltiplas ferramentas.

No separador Market Watch é possível encontrar a criptomoeda do seu interesse tanto através de uma janela, onde podemos inserir o nome direto da criptomoeda, quanto através do separador CRT, onde as podemos encontrar todas e escolher a certa.

No mecanismo de observação de mercado, também podemos usar as funções "Informações sobre um instrumento", "Abrir gráfico" ou "Adicionar aos favoritos", que simplificam a negociação.

Com a ajuda dos botões SELL e BUY, podemos ver dois preços para uma determinada criptomoeda e, claro, comprá-la ou vendê-la. O preço de compra é chamado de preço ASK e o preço de venda é chamado de preço BID. As posições longas em criptomoedas são obviamente abertas clicando em COMPRAR e selecionando o volume da transação. As posições curtas, quando está a ganhar dinheiro e quando o preço do instrumento está a cair, é claro, são abertas clicando em VENDER e selecionando o volume da transação.

Depois de encontrar a criptomoeda certa, pode usar a janela de ordem profissional, que calcula o valor da transação e mostra a cotação atual. Para fazer isso, vá para 'Abrir janela de ordem'. Trata-se de uma calculadora embutida que auxilia na tomada de decisões de investimento, fazendo os cálculos relacionados com a compra.

Com esta calculadora, tem a possibilidade de colocar ordens precisas para ordens imediatas e pendentes. As ordens pendentes podem ser selecionadas entrando no separador "Pedidos pendentes" na calculadora. Esta guia está localizada à direita da guia "Ordens de mercado" para ordens instantâneas. Com tais ordens, pode definir com precisão o momento de entrada no mercado, definindo o preço pelo qual deseja entrar na negociação e negociar para posições longas quando prevê que o preço aumentará (Buy Stop, Buy Limit) ou para posições curtas quando prevê uma queda de preço (Sell Stop, Sell Limit). Mais informações sobre estas ordens podem ser encontradas aqui.

Na plataforma xStation, também pode abrir ordens defensivas de Stop Loss e Take Profit em criptomoedas. Essas ordens permitem que se executem estratégias e se protejam contra movimentos de mercado repentinos e imprevisíveis, minimizando perdas ou obtendo lucros potenciais das suas posições.

Também oferecemos uma ordem de 'trailing stop', que é uma ordem defensiva que se move com o preço de uma criptomoeda a uma distância definida pelo Cliente, permitindo que 'lidere' posições automaticamente. Obtenha mais informações sobre ordens defensivas SL e TP e trailing stop neste artigo.

Essas ordens podem ser facilmente colocadas até mesmo por investidores iniciantes, seja no gráfico, na guia 'posições abertas' ou inserindo 'janela de ordens abertas' usando a calculadora no mecanismo Market Watch xStation.

Perguntas frequentes

A tecnologia é, de facto, uma área que requer conhecimento para ser bem compreendida. Ao procurar informações sobre criptomoedas para investidores iniciantes pode deparar-se com termos que soam de forma estranha. Não é uma área fácil para iniciantes em criptomoedas, mas decidimos disponibilizar. Obviamente, o processo de 'mineração' também se aplica a outras criptomoedas, como Ethereum e Cardano, chamadas de "altcoins".

O termo halving aplica-se apenas a criptomoedas que possuem um suprimento máximo predeterminado, como por exemplo Cardano ou Bitcoin. A seguir, destacaremos o caso da Bitcoin, como a criptomoeda mais popular, em relação ao que mais ouvirá sobre estes termos.

O que é mineração de Bitcoin e halving

A mineração, por definição, refere-se à extração de matérias-primas da terra, mas, neste caso, envolve o processamento de transações da cadeia de blocos - realizando cálculos complexos em cadeia. Isso envolve custos de energia, hardware e software. As transações no sistema são ponto-a-ponto.

As Bitcoins mineradas são concedidas aos mineradores que processaram transações num bloco como recompensa pelo seu trabalho (o trabalho da sua máquina).

Reduzir o valor da recompensa pela mineração de Bitcoin, pela metade, tem um grande impacto nas recompensas que os mineradores recebem. Esta recompensa começou a diminuir de 25 Bitcoin por bloco para 12,5, e agora caiu para 6,25.

Este halving já aconteceu 3 vezes, a primeira vez em novembro de 2012, a segunda vez em julho de 2016 e a última vez em maio de 2020. O próximo halving provavelmente acontecerá em 2024.

A Bitcoin não é uma moeda tradicional regulamentada e emitida por um banco central. Como, por exemplo, a Reserva Federal dos EUA, que controla a oferta de moeda nos EUA.

Colocar mais moeda fiduciária no mercado desvalorizará a moeda. No entanto, quando o crescimento da oferta de moeda excede o crescimento económico, surge a inflação. Isto significa que o dinheiro vale cada vez menos. Para comprar um conjunto de produtos habitual, é necessário mais dinheiro do que antes.

A Bitcoin não é uma moeda controlada por um banco central e há muitas Bitcoins em circulação. A alta procura e um número limitado de Bitcoins do topo para a base, bem como a diminuição das recompensas pela respetiva mineração, podem impactar positivamente o preço da criptomoeda.

O fluxo de novos Bitcoins concedidos aos mineradores cai pela metade a cada 21.000.000 de blocos ou cerca de 4 anos, se medirmos isto pelo intervalo de tempo definido por Satoshi Nakamoto.

Devido à sua natureza deflacionária, a Bitcoin agora é considerada uma reserva de valor e pode fornecer um local que armazena o valor do dinheiro durante a inflação que afeta as moedas fiduciárias.

Qual é o impacto do halving?

Obviamente, a menos que as bitcoins sejam colocadas em bolsas e vendidas, podem sofrer um aumento de valor. Até agora, o impacto direto no preço da Bitcoin foi a redução pela metade da recompensa recebida pelos mineradores. À medida que as recompensas diminuem e o custo da mineração permanece o mesmo ou até aumenta devido a aumentos significativos no preço da energia, o ROI (Retorno sobre Investimento) diminui. Esta situação pode desencorajar mineradores mais pequenos de continuar a minerar Bitcoin, já que aqueles com canais mais baratos e potência poderosa têm uma grande vantagem sobre a concorrência.

Os dados em cadeia mostram que os mineradores não estão a vender os seus Bitcoins aos níveis correntes, o que pode ser um sinal muito importante para os especuladores altistas e recém-chegados interessados no mercado.

A análise do gráfico de preços também mostra que vários meses depois de reduzir pela metade o preço da Bitcoin tendeu a subir significativamente. No entanto, é difícil dizer se a situação se repetirá novamente em 2024, mas com certeza o halving e os mineradores de criptomoedas tornam a Bitcoin num token deflacionário e afetam os eventos relacionados a esta criptomoeda.

O que é uma fork de criptomoeda?

A Bitcoin é uma rede de pagamento descentralizada e é uma criptomoeda baseada numa rede ponto-a-ponto. A rede funciona num protocolo especial composto por códigos computacionais. Estes são usados como regras predefinidas para toda a rede. A rede Bitcoin possui software de código aberto. É por isso que o acesso aos códigos nele contidos é gratuito e amplamente disponibilizado a quem quiser navegar e utilizar.

A base para isso é a cadeia de blocos – um livro-caixa distribuído que forma uma cadeia única em constante crescimento. Como a Bitcoin é uma rede descentralizada, todos os seus participantes definem coletivamente regras para validar as transações de modo a chegar a um consenso. Com base nisso, existe uma única cadeia compartilhada de dados verificados, com a qual todos concordam e que está sempre correta. Se essa cadeia mudar, bifurcar ou dividir, estamos a lidar com uma fork. Uma fork pode ser acidental ou intencional.

Divisões gerais e mudanças nas regras de protocolo

Uma fork numa cadeia de blocos geralmente é aprovada coletivamente cada vez que uma atualização de software é feita na cadeia de blocos, que depende de grupos descentralizados de computadores que formam uma rede, trabalhando assim para um objetivo comum. Cada computador individual na rede executa o software necessário para verificar o registo público da cadeia de blocos e manter a rede segura. Quanto mais computadores estiverem simultaneamente na rede e a executar software, mais segura será a rede.

Mais importante, cada nó deve executar o mesmo software para aceder ao mesmo registo partilhado. Por outras palavras, cada nó completo (membro da rede) que executa o software principal da Bitcoin (ou seja, o Bitcoin Core) tem acesso ao bloco de registo da Bitcoin e, portanto, pode verificar as transações e aceder ao histórico completo das mesmas. Há duas razões para as forks:

Fork automatizada

Como a Bitcoin é uma rede distribuída e descentralizada, o problema surge quando os mineradores descobrem um bloco ao mesmo tempo, o que resulta em duas cadeias separadas. No entanto, esta é uma fork temporária - a cadeia que encontra o próximo bloco primeiro torna-se na cadeia mais longa e, deste modo, automaticamente se torna verdadeira. Portanto, a cadeia mais curta será descartada pela rede.

Mudanças nas regras do protocolo parental

Este tipo de separação de rede é uma alteração de código intencional feita pelos desenvolvedores e é uma alteração permanente. Porquê essas mudanças podem ser necessárias? Por exemplo, devido à adição de novos recursos para aumentar a extensão da funcionalidade da rede ou devido a uma alteração numa regra básica, como aumentar o tamanho do bloco.

Tipos de forks

A versão das forks é muito importante. Se os desenvolvedores da Bitcoin Core atualizarem o código Bitcoin para instalar novos recursos ou alterarem parâmetros importantes, o software atualizado pode não ser mais compatível com a versão mais antiga do software.

Hard Fork

Após essa atualização, o software antigo não é mais compatível com as suas versões anteriores. Geralmente, essa é uma mudança importante em que as regras de consenso são alteradas de forma a impossibilitar a manutenção da compatibilidade com versões anteriores do mesmo software.

Um exemplo desse tipo de fork seria a Casper na rede de criptomoedas Ethereum. Faz uma grande mudança de regra de protocolo do modelo Prova de Trabalho para o modelo Prova de Participação. Os nós completos que permanecem indecisos no contexto de uma atualização não são automaticamente compatíveis com os nós Casper atualizados e são descartados.

Felizmente, as hard forks da Ethereum geralmente não são controversos e a maioria das redes concorda em atualizar. Caso contrário, um nó completo a executar o software Casper atualizado não teria acesso ao mesmo registo que um nó completo a executar uma versão mais antiga. Como cada nó teria regras de consenso diferentes, basicamente executaria uma cadeia de blocos separada.

Todos os participantes devem atualizar para o novo software para continuar a participar na rede e continuar a verificar novas transações. Os membros que não adicionam atualizações são removidos da rede. Essa separação cria uma divergência permanente da cadeia de blocos. Enquanto houver suporte à cadeia minoritária - na forma de mineradores a participar na cadeia - ambas as cadeias existirão simultaneamente.

Hard Forks planeados

Quando qualquer alteração de protocolo foi incluída no plano do projeto de criptomoeda, podemos falar sobre um hard fork planeado. Em tal situação, não há dúvida sobre a legitimidade da divisão da rede. Isto ocorre porque estamos a lidar com uma atualização que visa melhorar os recursos e funcionalidades da cadeia de blocos.

Toda a comunidade, com os desenvolvedores na primeira linha, está a migrar para a nova cadeia porque a atualização requer uma alteração na base de código subjacente. Isto resultará na morte da velha rede, pois não vale a pena para ninguém a apoiar por falta de incentivos. Um exemplo de tais forks poderia ser a bifurcação de 28 de fevereiro de 2019 de Byzantium na blockchain Ethereum, essa fork resultou numa diminuição na recompensa de mineração de 3 ETH para 2 ETH. Essa bifurcação geralmente está associada a uma diminuição na inflação da criptomoeda e, portanto, geralmente a um aumento significativo no seu preço.

Outro exemplo também pode ser o hard fork da Ethereum chamado London, de agosto de 2021. O mecanismo de queima que foi introduzido como parte da atualização da Ethereum London no início de agosto já destruiu mais de um milhão de Ether.

Como parte do hard fork de Londres, o EIP-1559, um mecanismo para queimar uma parte das taxas de transação, foi introduzido no início de agosto. Desde então, a 25 de novembro de 2021, já haviam sido queimadas 1.008.431 ETH. Este fork é o próximo nível na transição da cadeia de blocos da Ethereum para um modelo de prova de participação deflacionário.

Hard Forks controversos

Um hard fork controverso, geralmente, é o resultado de mal-entendidos e desentendimentos que ocorrem dentro de uma comunidade. O resultado dessas divergências é que alguns nós criam uma nova cadeia que faz alterações significativas no código, incluindo a capacidade de criar uma criptomoeda separada. Os hard forks mais conhecidos enquadram-se nessa categoria.

Um exemplo é a criação do Ethereum Classic. O ataque informático do Ethereum DAO (em que foram roubados cerca de 55 milhões de dólares em ETH) gerou um acalorado debate na comunidade, que se opôs a reverter o ataque. Acabou por se dividir, criando uma nova cadeia de blocos conhecida como Ethereum Classic.

É importante destacar que os proprietários da criptomoeda original geralmente recebem quantidades proporcionais da nova criptomoeda criada no hard fork. Após o fork da Ethereum Classic, todos os proprietários de ETH receberam ETC proporcionalmente à quantidade de ETH que possuíam.

Outro exemplo é o Bitcoin Cash. Este hard fork foi orquestrado por uma parte da comunidade que queria que a Bitcoin escalasse muito melhor, aumentando o seu tamanho do bloco 8 vezes, para 8 MB. Isto permitia que mais transações fossem processadas, reduzindo assim as taxas pagas pelos utilizadores. O hard fork resultou na criação de uma nova moeda chamada Bitcoin Cash. A Bitcoin, ao longo da sua história, teve muitos forks. Este gráfico mostra todos:

Soft Fork

Ao contrário dos hard forks, também existem forks da rede que são compatíveis com versões mais antigas do software. Os soft forks são atualizações de software que ainda funcionam com versões mais antigas.

Um exemplo seria o famoso SegWit na Bitcoin. De um modo geral, é um rico conjunto de aprimoramentos que visam, entre outras coisas, aumentar o rendimento máximo da Bitcoin.

Os forks são uma constante nas mudanças que ocorrem no mundo das criptomoedas. Geralmente são um sinal de avanço tecnológico e um sinal de mudanças futuras na funcionalidade e futuro das criptomoedas.

O que é o Metaverso?

O metaverso é um tópico cada vez mais popular entre os investidores e as criptomoedas provavelmente serão a principal moeda destes novos mundos virtuais, também chamados de "Segundo Mundo". O metaverso construirá a realidade virtual, aumentada com redes sociais e tecnologia de cadeia de blocos para criar lugares onde os jogadores vão querer passar o tempo. Atualmente, os mundos virtuais estão a ser construídos com economias virtuais e mercados imobiliários, embora muitos estejam apenas a iniciar o seu desenvolvimento. Já houve várias compras de terrenos virtuais por valores de vários milhões de dólares.

O metaverso consiste em mundos virtuais nos quais as pessoas podem fazer muitas das coisas que também fazem na vida real. A expansão da tecnologia RV pode expandir muito a experiência do metaverso e atrair cada vez mais jogadores para a realidade virtual.

As criptomoedas, provavelmente, serão a principal forma de câmbio no metaverso.

Membros do metaverso no mundo virtual será possível trabalhar, jogar, fazer compras, realizar exercitar e socializar. Podem abrir os seus próprios negócios, comprar terrenos, criar arte e ir a espetáculos – tudo num ambiente virtual.

O metaverso consiste em mundos virtuais nos quais as pessoas podem fazer muitas das coisas que também fazem na vida real. A expansão da tecnologia RV pode expandir muito a experiência do metaverso e atrair cada vez mais jogadores para a realidade virtual.

As criptomoedas, provavelmente, são a principal forma de câmbio no metaverso. As criptomoedas atuam como numerário virtual em mundos virtuais. As transações são quase instantâneas e a tecnologia de cadeia de blocos, por detrás, está projetada para criar confiança e fornecer segurança. A adoção de criptomoedas na realidade virtual pode afetar positivamente a avaliação de todo o mercado de criptomoedas, incluindo a Bitcoin, que é vista como uma reserva de valor para todos os interessados na tecnologia de cadeia de blocos.

Após a decisão do Facebook de se renomear como Meta, o mercado de criptomoedas reagiu com fortes aumentos. O processo de transição para o metaverso já foi expandido há muito tempo não apenas pelo Facebook, mas também por empresas como a Disney e a Microsoft.

A Metaverso e plataformas como a Portals na cadeia de blocos Solana, também são onde a negociação e a adoção de tokens NFT populares podem ocorrer.

Este mercado também apresenta oportunidades para o aumento da popularidade dos tokens baseados no modelo jogar-para-ganhar. As estatísticas revelam que as novas gerações nascidas após 2010, denominadas de Geração Alfa, usam a tecnologia mais de 8 horas por dia e os jogos são extremamente populares.

Alguns investidores veem oportunidades no desenvolvimento deste setor do mercado de criptomoedas e veem isto como uma oportunidade de adoção em massa de finanças descentralizadas e também de normalização da situação legal de todo o mercado.

As criptomoedas atuam como numerário virtual em mundos virtuais. As transações são quase instantâneas e a tecnologia de cadeia de blocos, por detrás, está projetada para criar confiança e fornecer segurança.

Horário de negociação das criptomoedas

E os horários de negociação disponíveis das criptomoedas? Esta informação é especialmente importante para os traders intradiários. A negociação de criptomoedas está disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia, com um intervalo técnico na sexta-feira, que começa das 00:05 CET às 04:30 CET de sexta a sábado à noite. O preço da criptomoeda fica estático quando ocorre a quebra. Em todos os outros momentos, os preços estão constantemente a flutuar.

Obviamente, o melhor momento para negociar criptomoedas é durante os períodos de liquidez muito alta, quando a volatilidade do mercado é maior.

Quando há um alto volume de negócios no mercado e o volume de transações aumenta, a volatilidade também aumenta. Isto pode ser influenciado pela publicação de notícias importantes sobre cada criptomoeda, regulamentos, informações da imprensa ou mesmo queda ou crescimento do preço da Bitcoin. Os investidores devem saber que o mercado de criptomoedas às vezes está correlacionado com o índice de ações de tecnologia americana US100, sendo que o sentimento do mercado influencia o setor de criptomoedas.

Mas não precisa de seguir a volatilidade temporária do mercado se for um investidor de longo prazo. Na nossa plataforma, tem a oportunidade de comprar ações de cadeia de blocos nomeadamente Coinbase (COIN.US), blockchain Marathon (MARA.US) ou outras ações populares e reconhecíveis do setor de transformação digital, como Meta Platforms (FB.US) ou Adobe (ADBE.US). Nesses casos, como investidor iniciante, não precisa de olhar para os preços flutuantes das criptomoedas e apenas ser de longo prazo no seu investimento em tecnologia de cadeia de blocos ou setor de transformação digital. A negociação está disponível quando as bolsas nas quais as ações estão listadas estão abertas, para ações dos EUA o horário de funcionamento é das 15h30 às 22h30 CET.