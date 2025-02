O que são Ativos Sob Gestão (ASG)?

Tempo estimado de leitura: 14 minuto(s)

Os ativos sob gestão (ASG) refletem a credibilidade, a experiência e a influência de uma empresa no mercado. Quer se trate de um investidor ou de uma empresa, conhecer os ASG ajuda a avaliar o sucesso e a fiabilidade de uma empresa. As empresas com ASG mais elevados têm acesso a mais recursos, talento e oportunidades exclusivas, ajudando a tomar decisões informadas.

Ativos sob gestão (ASG) é uma métrica financeira chave que reflete o valor total de mercado de todos os investimentos que uma instituição financeira, como um fundo mútuo, hedge fund ou empresa de investimento, administra em nome de seus clientes. Pense no ASG como o “tamanho” da carteira de uma empresa de investimento - mostra quanto dinheiro a empresa controla e investe para gerar retornos para os seus clientes.

Compreender o significado de ASG é importante porque dá aos investidores uma visão geral da escala, influência e capacidade da empresa para atrair e reter clientes. Geralmente, as empresas com ASG mais elevados são consideradas mais estabelecidas e bem sucedidas, tendo frequentemente acesso a melhores recursos, talentos e oportunidades de investimento.

O ASG não é apenas um número; é um reflexo da fiabilidade, do desempenho e da reputação de uma empresa no mundo financeiro. Quer seja um principiante à procura de investimento ou simplesmente curioso sobre o funcionamento dos mercados financeiros, conhecer os ASG pode ajudá-lo a tomar decisões mais informadas sobre onde colocar o seu dinheiro.

Pontos Principais

Os ativos sob gestão (ASG) são o valor total de mercado dos activos financeiros geridos por uma empresa, indicando a sua escala operacional e influência no mercado

Os ASG são cruciais para avaliar o desempenho financeiro, atrair investidores e proporcionar flexibilidade estratégica na gestão de activos

Factores como o desempenho do mercado, as contribuições dos clientes e os levantamentos podem influenciar significativamente as flutuações do ASG, afectando a saúde financeira de uma empresa

A BlackRock é a maior empresa de gestão de activos do mundo, com um ASG superior a 10,5 biliões de dólares em 2024, enquanto o maior gestor de ativos europeu é o Swiss UBS Group, com um ASG superior a 3,5 biliões de dólares, após o resgate do Credit Suisse em 2023.

Compreendendo os Ativos Sob Gestão (ASG)

Os ativos sob gestão (ASG) referem-se ao valor total de mercado dos ativos financeiros que uma instituição financeira gere em nome dos seus clientes. Esta métrica é um indicador abrangente que reflete a escala e o sucesso das operações de investimento da empresa. Quando falamos de ASG, estamos essencialmente a discutir o valor combinado de todos os investimentos geridos por entidades como fundos mútuos, empresas de private equity, hedge funds e empresas de capital de risco.

Os ASG representam não só os ativos líquidos, mas também os compromissos assumidos pelos investidores ao longo do tempo, que podem nem sempre ser imediatamente acessíveis. Isto significa que os ASG de uma empresa podem incluir vários ativos financeiros, tais como ações, obrigações e ativos não físicos, e não apenas dinheiro. Compreender os componentes dos ASG oferece uma visão mais clara da saúde financeira e das capacidades de gestão da empresa.

A forma como os ASG são reportados também pode variar consoante a entidade. Por exemplo, os fundos mútuos e as empresas de capitais privados podem utilizar metodologias diferentes para calcular os seus ASG, refletindo as respectivas estratégias de investimento e compromissos financeiros. Isto pode, por vezes, dificultar as comparações diretas, mas, em geral, um ASG mais elevado indica uma maior escala de operações e, potencialmente, uma maior influência no mercado.

Agora que já sabemos o que é ASG, vamos destacar os aspectos mais importantes:

Escala e influência: As maiores empresas de gestão de ativos, como a BlackRock e a Vanguard, controlam triliões de dólares em ativos, o que lhes confere uma influência significativa sobre os mercados globais e a capacidade de impulsionar as tendências financeiras e as estratégias de investimento.

As maiores empresas de gestão de ativos, como a BlackRock e a Vanguard, controlam triliões de dólares em ativos, o que lhes confere uma influência significativa sobre os mercados globais e a capacidade de impulsionar as tendências financeiras e as estratégias de investimento. Abordagens de investimento diversificadas: Os principais gestores de activos empregam uma série de estratégias, desde a gestão passiva de fundos de índice (Vanguard) até à gestão ativa e soluções de investimento inovadoras (Fidelity), que se destinam tanto a clientes de retalho como a clientes institucionais.

Os principais gestores de activos empregam uma série de estratégias, desde a gestão passiva de fundos de índice (Vanguard) até à gestão ativa e soluções de investimento inovadoras (Fidelity), que se destinam tanto a clientes de retalho como a clientes institucionais. Foco na sustentabilidade: Muitas destas empresas estão a integrar cada vez mais factores ambientais, sociais e de governação (ESG) nos seus processos de investimento, reflectindo uma procura crescente de investimentos sustentáveis.

Muitas destas empresas estão a integrar cada vez mais factores ambientais, sociais e de governação (ESG) nos seus processos de investimento, reflectindo uma procura crescente de investimentos sustentáveis. Forte presença institucional: Empresas como a State Street e a UBS atendem principalmente a clientes institucionais, incluindo pensões, doações e fundos soberanos, aproveitando sua experiência na gestão de investimentos em grande escala.

Empresas como a State Street e a UBS atendem principalmente a clientes institucionais, incluindo pensões, doações e fundos soberanos, aproveitando sua experiência na gestão de investimentos em grande escala. Experiência em gestão de riscos: Gestores de ativos como a PIMCO e a J.P. Morgan são conhecidos pelas suas capacidades avançadas de gestão do risco e de análise macroeconómica, ajudando os clientes a navegar em ambientes financeiros complexos e nas incertezas do mercado.

As 10 maiores instituições no topo da classificação - por ASG (a partir de 2024)

Na gestão de ativos, os ASG são um indicador vital do sucesso de uma empresa e da sua reputação no mercado. Ajuda a avaliar a escala operacional, a comparar o desempenho com os concorrentes e a acompanhar as tendências do sector. Para os gestores de ativos, ASG mais elevados significam frequentemente comissões de gestão e receitas mais substanciais, reforçando a estabilidade financeira da empresa. Além disso, os ASG servem de medida de prestígio e credibilidade no setor, influenciando frequentemente a confiança e as percepções dos investidores.

1. BlackRock ($10,65 triliões de ASG)

A maior gestora de ativos do mundo, a BlackRock oferece soluções de investimento diversificadas, incluindo ETFs, fundos mútuos e serviços de consultoria, centrando-se na gestão do risco e no investimento sustentável

2. Grupo Vanguard ($8,7 biliões de ASG)

Conhecida pelos seus fundos de índice e ETFs de baixo custo, a Vanguard dá ênfase à gestão passiva e é líder na comunidade de investimento global com uma abordagem centrada no cliente.

3. Fidelity Investments ($3,88 biliões de ASG)

Uma empresa de serviços financeiros diversificada que oferece fundos mútuos, planeamento da reforma e serviços de corretagem, a Fidelity é conhecida pela sua gestão ativa e estratégias de investimento inovadoras.

4. Grupo UBS ($3,5 biliões de ASG)

Banco de investimento multinacional suíço e empresa de serviços financeiros, o UBS oferece serviços de gestão de património, gestão de ativos e banca de investimento a nível mundial.

5. State Street Global Advisors ($4 triliões de ASG)

Um dos principais intervenientes na indústria de gestão de ativos, a State Street é mais conhecida pelos seus ETFs SPDR e estratégias de investimento passivo centradas em clientes institucionais.

6. Morgan Stanley (1,6 biliões de dólares de ASG)

A Morgan Stanley oferece uma combinação de serviços de gestão de património, banca de investimento e gestão de ativos, com uma forte incidência em clientes institucionais e de elevado património líquido.

7. J.P. Morgan Asset Management ($2,8 biliões de ASG)

Líder global em gestão de investimentos, a J.P. Morgan oferece soluções em todas as classes de ativos, incluindo ações, rendimento fixo e investimentos alternativos.

8. Goldman Sachs Asset Management ($2,5 biliões de ASG)

Especializada na gestão de investimentos globais numa vasta gama de classes de ativos, a Goldman Sachs serve investidores institucionais e individuais com um enfoque em abordagens de investimento estratégicas e dinâmicas.

9. Allianz Global Investors ($2,5 biliões de ASG)

A Allianz centra-se na gestão ativa em várias classes de ativos, com uma forte ênfase em investimentos sustentáveis e temáticos, servindo tanto clientes de retalho como institucionais.

10. PIMCO ($2 biliões de ASG)

A PIMCO é uma das principais gestoras de rendimento fixo do mundo, reconhecida pela sua gestão ativa de obrigações e pela sua experiência em análise macroeconómica para orientar a sua estratégia de investimento.

Performance Financeira

Uma das principais razões pelas quais os ASG são tão importantes é o seu impacto direto no desempenho financeiro. As comissões de gestão, que constituem uma fonte significativa de receitas para os gestores de ativos, são normalmente calculadas como uma percentagem dos ASG.

Por exemplo, um fundo mútuo que gere mil milhões de dólares em ativos com uma comissão de gestão de 1% gera 10 milhões de dólares em receitas anuais. À medida que os ASG aumentam, aumentam também as receitas potenciais provenientes destas comissões.

Tomemos como exemplo a BlackRock; as comissões de consultoria e administração de investimentos da empresa aumentaram significativamente à medida que os seus ASG cresceram, reforçando as suas receitas globais. Esta relação entre os ASG e o desempenho financeiro sublinha a razão pela qual os gestores de ativos procuram constantemente estratégias para aumentar os seus ASG.

Mais ativos sob gestão significam mais dinheiro a entrar na empresa, o que lhe permite investir em melhores recursos, atrair os melhores talentos e, em última análise, proporcionar melhores rendimentos aos investidores.

Confiança dos investidores

Um ASG elevado não só aumenta o desempenho financeiro, como também aumenta a confiança dos investidores. Os investidores consideram frequentemente que as instituições financeiras com maiores ASG são mais estáveis e experientes, o que pode influenciar a sua decisão de investir.

Por exemplo, um fundo mútuo com um ASG substancial pode ser visto como mais fiável, atraindo novos investidores que são tranquilizados pela escala do fundo e pela sua experiência.

Esta perceção é válida. As empresas com ASG mais elevados dispõem normalmente de recursos mais vastos e de uma visão alargada do mercado, o que lhes permite oferecer oportunidades e estratégias de investimento únicas.

À medida que os ASG crescem, reflectem a capacidade da empresa para gerir eficazmente grandes somas de capital, atraindo assim ainda mais investidores e criando um ciclo virtuoso de crescimento e confiança.

Flexibilidade estratégica

O aumento dos ASG também proporciona aos gestores de ativos uma maior flexibilidade estratégica. Com mais ativos sob gestão, as empresas podem diversificar os seus investimentos em várias classes de ativos, ajudando a reduzir os riscos e a aumentar os rendimentos.

Esta diversificação é particularmente benéfica em mercados voláteis, onde a existência de uma mistura de tipos de ativos pode proteger contra perdas significativas.

Os ASG mais elevados também permitem às empresas de investimento implementar estratégias mais complexas e potencialmente lucrativas. Os fundos de retorno absoluto, por exemplo, podem aceder a um leque mais vasto de oportunidades de investimento que exigem um capital substancial.

Esta flexibilidade estratégica não só melhora o potencial de rendimentos mais elevados, como também permite que a empresa se adapte mais eficazmente à evolução das condições de mercado e às necessidades dos investidores.

Factores que Influenciam a Flutuação dos ASG

O ASG não é um valor estático; flutua com base em vários fatores, como as condições de mercado, o sentimento dos investidores e a entrada e saída de capital. Estas flutuações podem afetar significativamente a saúde financeira e a estabilidade de uma empresa. Por exemplo, durante uma forte recuperação do mercado, o ASG pode aumentar drasticamente, como se viu com o ASG da BlackRock a atingir 10,5 biliões de dólares em 2024, a meio da recuperação do mercado de ações dos EUA, impulsionado por investimentos em IA. A compreensão destes fatores é crucial para os investidores e gestores de ativos navegarem nas complexidades dos mercados financeiros.

Levantamentos e resgates

Os levantamentos e resgates de clientes são fatores significativos que podem causar uma diminuição dos ASG. Quando os investidores decidem levantar os seus fundos, o valor total de mercado dos ativos geridos diminui, levando a uma redução dos ASG. Isto pode acontecer por várias razões, tais como alterações nos objetivos de investimento, condições de mercado ou necessidades financeiras pessoais.

Para os fundos de investimento e outros veículos de investimento, os levantamentos frequentes podem constituir um desafio, uma vez que é necessário manter um certo nível de liquidez para satisfazer esses pedidos de resgate. Gerir eficazmente estes levantamentos é crucial para manter um ASG estável e assegurar a saúde financeira do fundo.

Volatilidade do mercado

A volatilidade do mercado é outro fator crítico que influencia os ASG. A flutuação dos preços nos mercados financeiros pode levar a mudanças bruscas no valor dos ativos sob gestão. Durante períodos de elevada volatilidade, o valor dos investimentos pode oscilar drasticamente, afetando os ASG globais.

Os gestores de ativos devem compreender e atenuar a volatilidade do mercado para gerir eficazmente os ASG. Ao empregarem estratégias diversificadas e ao manterem-se informados sobre as tendências do mercado, podem navegar pelas flutuações e manter ASG estáveis, mesmo em condições turbulentas.

Encerramento de fundos

O encerramento de fundos pode ter um impacto profundo nos ASG. Quando um fundo encerra, seja devido a um mau desempenho ou a outros fatores, os ativos totais que gere são efetivamente retirados dos ASG da empresa. Esta perda imediata e total de ASG pode afetar significativamente as estatísticas globais de gestão e a estabilidade financeira da empresa.

Por exemplo, se um fundo de retorno absoluto fechar devido a um mau desempenho, os ativos associados a esse fundo são perdidos, reduzindo diretamente o total de ASG da empresa. A gestão dos riscos associados ao encerramento de fundos é crucial para manter um ASG estável e em crescimento.

Estudo de caso: Crescimento do ASG da BlackRock

A BlackRock é uma das maiores gestoras de ativos a nível mundial, gerindo mais de 10 biliões de dólares em ativos sob gestão (ASG). O impressionante crescimento de ASG da empresa pode ser atribuído às suas aquisições estratégicas, plataformas de investimento inovadoras e forte presença global. Por exemplo, a procura da plataforma de gestão de investimentos Aladdin da BlackRock contribuiu significativamente para o aumento das suas receitas tecnológicas.

O êxito da BlackRock no crescimento dos seus ASG realça a importância da flexibilidade estratégica, do marketing eficaz e da inovação tecnológica no sector da gestão de ativos. Ao tirar partido destes factores, a BlackRock estabeleceu-se como líder no sector, fornecendo informações valiosas a outras empresas que pretendem aumentar os seus ASG. O maior fator de crescimento dos ASG da BlackRock são os fundos transacionados em bolsa (ETFs).

ASG vs. Valor Patrimonial Líquido (VPL)

Embora os ASG representem o valor total de mercado de todos os ativos geridos por uma instituição financeira, o valor líquido dos ativos (VPL) é outra métrica crucial. O VPL é calculado subtraindo os passivos de um fundo do seu total de ativos, muitas vezes listados numa base por ação para fundos mútuos e ETFs.

Esta distinção é essencial para os investidores porque o ASG dá uma ideia geral do total de ativos geridos, enquanto o VPL oferece uma avaliação precisa do valor do fundo após a contabilização dos passivos.

Por exemplo, um fundo mútuo com um ASG elevado pode parecer atrativo, mas se as suas responsabilidades também forem elevadas, o VPL pode ser relativamente baixo, indicando potenciais riscos financeiros.

Compreender tanto os ASG como o VPL ajuda os investidores a tomar decisões mais informadas, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e do desempenho de um fundo. Ao comparar estas métricas, os investidores podem avaliar melhor o verdadeiro valor e a estabilidade dos seus investimentos.

Resumo

Em resumo, os ativos sob gestão (ASG) são uma métrica fundamental no sector financeiro, representando o valor total de mercado dos ativos geridos por uma instituição financeira. Os ASG significam a escala das operações de investimento, têm impacto no desempenho financeiro através das comissões de gestão, influenciam a confiança dos investidores e proporcionam flexibilidade estratégica para estratégias de investimento diversificadas e complexas.

Compreender como é calculado o ASG, os factores que provocam a sua flutuação e comparar o ASG entre diferentes fundos são cruciais para tomar decisões de investimento informadas. Ao explorar estratégias para aumentar os ASG e ao examinar um estudo de caso como o impressionante crescimento da BlackRock, obtemos informações valiosas sobre a dinâmica da gestão de ativos e do sector dos ETF.

Enquanto investidor, ter uma compreensão clara dos ASG e das suas implicações permite-lhe navegar nos mercados financeiros de forma mais eficaz e escolher oportunidades de investimento que estejam de acordo com os seus objectivos. Lembre-se de que tanto o ASG como o VPL são métricas essenciais que fornecem uma visão abrangente da saúde e estabilidade financeiras de um fundo. Agora, podemos resumir, que já sabe o que são os ativos sob gestão ASG das instituições financeiras.