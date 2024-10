Como controlar os gastos de dinheiro e reduzir as despesas no dia-a-dia?

A cultura de massas e o consumismo não são nada favoráveis para sua carteira. O custo de vida com as despesas descontroladas deixa-lhe muito pouco do seu salário mensal? Ou está à procura de formas de mudar os seus hábitos financeiros? Planeie as suas finanças para poupar de forma inteligente.

Neste artigo vai aprender: Gastar dinheiro - como controlá-lo?

4 fundamentos do controlo das finanças

6 despesas quotidianas desnecessárias

Conselhos breves

FAQ Se gastar muito ou mesmo todo o seu rendimento, não importa o quanto ganha. No final, acaba por ficar sem dinheiro, certo? O custo de vida pode ser elevado - especialmente se tiver uma família - mas pense nisso - quanto é que pode controlar, cortar? Lembre-se: quanto mais cedo começar a poupar dinheiro e a controlar as suas finanças, mais cedo alcançará resultados satisfatórios. Pode mesmo alcançar a tão esperada liberdade financeira muito antes da reforma. No entanto, dê o primeiro passo e comece por descobrir como reduzir as suas despesas diárias e controlar as suas próprias finanças. Depois de ter dado este passo importante, será altura de poupar e, no futuro, talvez até de investir. O controlo orçamental não tem de ser entediante, longo, demorado e desagradável. Porque não encará-lo como um desafio? Veja aqui o que preparámos sobre o assunto. Vamos ler este pequeno artigo para saber mais sobre o seu futuro financeiro. Como podemos controlar os nossos gastos? Mudar hábitos nunca é fácil, muito menos a nível financeiro. O facto de existirem é agravado por centenas de fatores variáveis, como a forma como foi educado, figuras de autoridade ou padrões e necessidades inconscientes. Comece a perguntar-se cada vez mais “O que é que eu preciso e o que é que eu quero alcançar com isto” antes de comprar qualquer coisa. Se quer realmente mudar a forma como encara as suas finanças, em primeiro lugar e acima de tudo, siga estes passos: Só você é responsável pelo planeamento do seu orçamento. É algo sobre o qual tem uma grande influência - limitada quase exclusivamente por circunstâncias aleatórias e desconhecidas. Tem de criar um plano e analisar quanto é que você ou toda a sua família ganham e quanto é que gastam? Depois de saber isso, poderá sentar-se e pensar onde pode reduzir significativamente os custos. Normalmente, isso pode ser feito sem grandes sacrifícios. Mas se quiser reduzir radicalmente as despesas - é possível, mas esteja preparado para as consequências. Os objectivos realistas são muito importantes;

Se quer sentir-se motivado para cortar custos e reduzir as despesas diárias, pergunte a si próprio - porque está a fazer isto? Talvez esteja a sonhar com a reforma aos 40 anos, queira ajudar financeiramente as pessoas dos países mais pobres, ou talvez queira apenas garantir a sua segurança financeira ou a dos seus filhos. Talvez queira visitar todos os países do mundo! Todas estas coisas estão mais perto de si se controlar as suas despesas, o que lhe permitirá obter capital.

Não desanime demasiado depressa e compreenda que vai cometer erros muitas mais vezes ao longo do caminho. Seja indulgente consigo próprio, mas tente manter-se fiel ao seu plano a longo prazo. É uma maratona, não um sprint. Recompense-se pelos resultados positivos para se manter motivado. Visualize-se como alguém que tem o dinheiro sob controlo total. Algumas instituições financeiras podem ajudá-lo com as poupanças.

Tente garantir que todos os meses o seu rendimento é superior às suas despesas e garanta pelo menos 25% do excedente desse montante. Desta forma, pode já conseguir acumular fundos básicos que lhe vão durar cerca de seis meses da sua vida. Não reaja negativamente se um mês não for tão bem sucedido como esperava - as oportunidades adicionais, incluindo oportunidades de ganho ou de investimento, continuam a ser muitas. Poupar dinheiro pode não ser fácil, mas estabelecer um orçamento mensal pode ajudá-lo significativamente. Importante: Lembre-se de não cair em extremos. É bom que esteja a mudar a sua vida - está a prestar atenção aos preços e custos e quer baixá-los. Ao fazê-lo, está a contribuir para a sua própria saúde, bem como para a de todo o planeta Terra. No entanto, não há razão para desistir de tudo de uma semana para a outra e passar por uma transformação, tornando-se numa pessoa completamente diferente. 5 fundamentos do controlo das finanças Controlar as suas finanças não é muito fácil, e a parte mais difícil é o aspecto psicológico e a paciência. Nesta medida, a exatidão não é tão importante como a consistência e a determinação. Ponha mãos à obra e não tenha medo da ajuda da tecnologia - Se é adepto dos meios convencionais, pode usar uma calculadora ou um caderno e um papel, mas a melhor opção (e a menos morosa) podem ser os programas de computador e, sobretudo, as aplicações que lhe permitem controlar em que gasta dinheiro e quanto. Não vai ter de levar recibos consigo e lembrar-se de tudo. Na verdade, isto significa que uma grande parte do “desafio” ficou para trás. Pode ter os números dados quase “de bandeja” se usar a aplicação do banco que utiliza. Se não o fizer, terá de os preencher (com o tempo, desenvolverá o hábito) Fundo de reserva - Os números são uma coisa, mas primeiro tem de estar disposto a analisá-los e a observá-los para que os “esforços” da aplicação tragam benefícios para si. Pode escrever numa folha de papel um montante como objetivo de poupança mensal (de preferência, deve ser um número cautelosamente relativamente baixo, para não se surpreender positivamente). Registe não só as despesas, mas também os rendimentos. A diferença entre os dois resultados será quase de certeza positiva (a favor do rendimento) - a questão é: o que vai fazer com ela? Faça reservas de dinheiro para criar uma almofada financeira adequada. É isso que lhe vai permitir estar financeiramente confortável e imunizá-lo contra eventos potencialmente negativos; Pense a longo prazo e não desanime - Chegamos ao ponto da questão, que é o aspeto psicológico do controlo das suas finanças. Se olhar para a questão do ponto de vista de algumas semanas, meses ou mesmo anos - o montante que (provavelmente) irá poupar pode não lhe parecer impressionante. No entanto, se olhar para ele da perspetiva de algumas décadas e perceber que, à medida que o processo continua, poderá investir o dinheiro ou colocá-lo em obrigações, permitindo-lhe armazenar o valor do dinheiro ao longo do tempo (acima da inflação) - compreenderá o poder do planeamento e do objetivo a longo prazo. Perceba também que se está apenas a começar a poupar - ainda vai cometer muitos erros - tenha paciência consigo. Um mês mais fraco não tem de fazer descarrilar um ano inteiro e muitos anos de poupança. Não desanime Acompanhe os descontos, mas, acima de tudo, concentre-se nas receitas - Analisando as suas finanças, verá certamente a diferença que uma injeção de capital adicional pode fazer. Por isso, lembre-se - analisar as promoções disponíveis nos supermercados é útil, e a capacidade de dizer “NÃO” mesmo a produtos com descontos de 90% (mas que não são necessários para si agora) - muito útil... Mas estas coisas não se comparam ao melhor que pode fazer com o seu tempo livre. Em primeiro lugar, pode educar-se e encontrar um novo emprego adicional que lhe proporcione uma segunda fonte de rendimento. Em primeiro lugar, não estará totalmente dependente de um empregador e, em segundo lugar, poderá poupar muito mais. Como resultado, verá os efeitos do controlo das suas finanças no seu orçamento familiar ainda mais cedo Psicologia - A tentação de gastar o dinheiro que poupou graças ao seu trabalho árduo (incluindo mental) continuará a ser enorme enquanto as suas necessidades forem muito materiais e enquanto der prioridade a essas necessidades. Tente distanciar-se delas e pense no que realmente lhe dá felicidade. Talvez em vez de entretenimento caro, pense num passeio no bosque com os seus filhos e em vez de os levar a um restaurante, leve-os a um piquenique - ao ar livre, onde podem jogar à bola e admirar os animais? Não vá a extremos, mas tente apreciar os prazeres que normalmente não custam nada. Isto ajudá-lo-á a controlar as suas despesas. 6 despesas desnecessárias na sua vida Provavelmente, já se perguntou muitas vezes o que é que lhe dificulta poupar dinheiro. Não tem de renunciar radicalmente a todos os “prazeres” em que gasta dinheiro de imediato. Em vez disso, pense na frequência com que o faz. É a chave do “sucesso” e do “fracasso” financeiro. Reduza as suas despesas mensais. De seguida, listamos 6 exemplos de despesas populares que reduzem o seu rendimento e que o podem colocar mais longe da independência. Comer fora. Talvez vá para o trabalho e compre todos os dias um almoço, um jantar ou um café fora. No entanto, se olhar para o preço destes serviços e pratos, verá que 20% do seu salário diário é gasto nestas duas refeições. Prepará-las em casa seria muito mais barato, e poderia ouvir um podcast interessante ou falar com os seus entes queridos enquanto cozinha. Esta simples medida pode reduzir significativamente as suas despesas mensais. Transportes públicos e combustível. De facto, por vezes, o autocarro, o comboio, o metro ou o carro são o principal meio de transporte. No entanto, pense em quantas vezes poderia utilizar um passeio a pé ou de bicicleta para chegar ao seu destino. Com benefícios significativos para a sua saúde e para a sua carteira. Principalmente nas grandes cidades, verá que uma bicicleta é um meio de transporte mais rápido do que um carro! Mudar o seu armário. Provavelmente, já lhe passou muitas vezes pela cabeça que vale a pena trocar as suas roupas por outras novas. Talvez seja uma preocupação em causar boa impressão nas outras pessoas. No entanto, pense se vale a pena substituir tudo, não será melhor deixar as suas roupas que ainda estão em bom estado? Especialmente se o seu tamanho ainda for adequado. Satisfazer as necessidades imaginárias dos seus entes queridos. Talvez tenha filhos que queiram que lhes compre coisas novas de vez em quando. Claro que, como pai/mãe amoroso, é difícil para si dizer não. Muitas vezes ficam mais tarde num canto da sala e não são utilizadas. Pense nas necessidades reais dos seus filhos. Lembre-se que a coisa mais valiosa que lhes pode dar não requer um grande investimento financeiro. Em vez de comprar um brinquedo novo e caro, porque não passar mais tempo com eles? Comprar coisas que não pode pagar. Viver “acima das suas possibilidades” é uma das maiores armadilhas financeiras. De facto, para garantir o seu futuro, deve antes viver uma vida financeira abaixo das suas possibilidades. Quer comprar um relógio cujo equivalente é o seu ordenado mensal? Já pensou no custo da sua manutenção regular? Talvez esteja à procura de um carro que pode custar uma fortuna para reparar, ou de umas férias que vão consumir completamente as suas poupanças anuais? Pense muitas vezes antes de tomar tais decisões. Pode impressionar as pessoas de uma forma diferente e mais amiga do ambiente. Empréstimos a crédito. Outra armadilha e muitas vezes uma consequência do ponto n.º 5 são os empréstimos. Comprar coisas caras a crédito é, na maioria das vezes, um erro financeiro. Os juros obrigam-no a devolver ao credor muito mais do que aquilo que pediu emprestado. Na verdade, isso significa que quanto mais empréstimos contrai, mais aumenta o seu custo de vida. E o risco de insolvência. Evite esta situação - o melhor crédito pode ser um crédito hipotecário (se não tiver outra opção) ou um crédito ao investimento, se pretender abrir uma empresa. Ponha de lado os empréstimos ao consumo se pretende alcançar a liberdade financeira mais rapidamente. Pode também reduzir as despesas com seguros, como o seguro privado de crédito à habitação. Pequenos conselhos Dividir as suas despesas em categorias é fundamental para compreender os seus padrões de despesa e identificar áreas para potenciais poupanças. Eis as três principais categorias a considerar: Despesas fixas: por exemplo, custos de renda, hipoteca e seguros

Despesas variáveis: mercearias, transportes e serviços básicos

Despesas discricionárias: despesas não essenciais, como jantar fora, entretenimento e compras.

Ao categorizar as suas despesas, pode identificar áreas onde pode cortar e atribuir mais fundos aos seus objetivos de poupança. Estabelecer objetivos de poupança exequíveis é vital para manter a motivação e concretizar as suas aspirações. Avalie a sua situação financeira atual e determine os seus objetivos a curto e a longo prazo.

Calcule a sua capacidade de poupança com base nos seus rendimentos e despesas.

Defina os seus objetivos e estabeleça metas específicas e mensuráveis.

Os pagamentos recorrentes podem arruinar o seu orçamento Lembre-se de ajustar os seus objetivos conforme necessário para ter em conta quaisquer alterações na sua vida financeira. Ao definir objetivos realistas, terá mais probabilidades de se manter no caminho certo. Alimentação Os produtos alimentares são normalmente uma despesa importante para muitas famílias, mas há formas de poupar dinheiro sem sacrificar a qualidade ou a variedade. Aqui ficam algumas dicas: Planeie as suas refeições com antecedência para evitar compras por impulso e desperdício de alimentos. Considere comprar a granel para tirar partido de descontos A implementação destas mudanças simples pode reduzir significativamente as suas despesas de mercearia. Poupe nos serviços básicos Os serviços públicos são outra despesa doméstica significativa, mas há formas de poupar no consumo de energia e de água. Eis algumas dicas para o ajudar a poupar nas suas contas de energia: Poupe energia desligando as luzes quando não estão a ser utilizadas

Utilize aparelhos energeticamente eficientes

Feche quaisquer fugas de isolamento na sua casa

Considere a possibilidade de mudar de fornecedor para obter um melhor preço nas suas contas de eletricidade

Procure um seguro automóvel mais barato

Invista em electrodomésticos energeticamente eficientes que podem poupar dinheiro nas suas contas de energia a longo prazo A implementação destas modificações conduzirá a uma diminuição percetível dos seus custos de eletricidade. Utilize os transportes públicos Os custos de transporte podem aumentar rapidamente, mas utilizar os transportes públicos, partilhar o carro ou andar de bicicleta pode ajudá-lo a poupar dinheiro. Estas opções não só reduzem as despesas de combustível e manutenção, como também beneficiam o ambiente, reduzindo as emissões de carbono. A escolha de opções de transporte económicas pode libertar fundos para outros objetivos financeiros, contribuindo para o crescimento das suas poupanças. Elimine as dívidas e evite juros Evitar as dívidas e evitar o pagamento de juros pode libertar rendimentos para poupar. Ao dar prioridade às dívidas com juros elevados, consolidar dívidas e criar um fundo de emergência, pode reduzir os seus encargos financeiros e assumir o controlo das suas finanças. Pagar primeiro as dívidas com juros elevados pode poupar-lhe dinheiro em pagamentos de juros e reduzir a sua dívida global mais rapidamente. Concentre-se nas seguintes dívidas: Dívida de cartão de crédito

Empréstimos pessoais com taxas de juro elevadas

Empréstimos do dia a dia

Empréstimos com juros elevados Certifique-se de que efectue os pagamentos mínimos de todas as suas outras dívidas enquanto se concentra em pagar a dívida com juros elevados. Dar prioridade às dívidas com juros elevados leva-o a progredir mais rapidamente na obtenção de uma vida sem dívidas e a aumentar as suas poupanças. Ao reduzir a dívida do cartão de crédito, os pagamentos mensais totais podem ser mais baixos. Compre de forma inteligente As decisões de compra prudentes podem resultar em poupanças consideráveis nas despesas diárias. Este segmento abordará as tácticas de comparação de preços, o aproveitamento de esquemas de cashback e de recompensas e a atenção às despesas. A adoção destes hábitos frugais permite-lhe alargar o seu orçamento e realizar os seus objectivos financeiros. Lembre-se de comparar os preços antes de comprar. Também pode utilizar programas de cashback e de recompensas. Além disso, a criação de contas de poupança pode ser-lhe útil. As categorias de despesas podem ajudá-lo a disciplinar as finanças - por exemplo, cortar nos serviços de streaming pode ajudá-lo a poupar dinheiro. Prática de gastos conscientes A prática de uma despesa consciente pode ajudá-lo a evitar compras impulsivas e a respeitar o seu orçamento. Para se tornar um gastador mais consciente e ter as finanças sob controlo, comece por: Distinguir entre as suas necessidades e os seus desejos Dar prioridade às despesas essenciais Evite comprar por impulso, criando uma lista de compras e cumprindo-a Os hábitos de consumo são cruciais O crédito automóvel não é o melhor negócio Evite dívidas e despesas de viagem Reduza a taxa de juro para melhorar o seu orçamento Os pagamentos da dívida devem ser efectuados a tempo para evitar custos Uma agência de aconselhamento de crédito sem fins lucrativos pode ajudá-lo a fugir às dívidas Verificar os preços dos produtos em sítios de comparação pode ajudá-lo Tire vantagens dos descontos Tirar partido de descontos, promoções e programas de fidelização pode ajudá-lo a poupar dinheiro em atividades de entretenimento e lazer. Não se esqueça de estar atento a ofertas e promoções especiais nas suas atividades favoritas e não tenha medo de perguntar sobre descontos ou promoções. Tirar partido destas perspectivas de poupança permite-lhe desfrutar de mais experiências de lazer e entretenimento sem gastar tanto dinheiro. Encontrar outras fontes de rendimento O seu rendimento mensal é crucial porque quanto mais dinheiro ganhar, mais dinheiro pode poupar. Uma prestação mensal mais baixa, a redução das despesas e um rendimento mensal mais elevado podem aumentar o seu nível de poupança. Mas mesmo assim - reduzir as despesas é crucial se quiser alcançar a liberdade financeira. FAQ

FAQ Como é que eu posso controlar os meus custos? O controlo das suas despesas exige, acima de tudo, paciência e regularidade. Se registar ou controlar regularmente as suas próprias despesas ou as de todo o orçamento familiar - inclusive de forma automática, através de uma aplicação -, conseguirá rapidamente perceber como estão a liquidez e as condições financeiras. As decisões de abrandamento do consumo e de afetação de fundos, por exemplo, a investimentos ou ao desenvolvimento de negócios, serão provavelmente tomadas sem grandes problemas. Como posso reduzir as despesas no dia-a-dia? Antes de mais, o mais importante para reduzir o consumo é a consciencialização. Será que os gastos maciços lhe trazem igualmente grandes injeções de euforia e felicidade? Afinal, dar presentes muito caros não lhe dá necessariamente tanta alegria como dar pequenos presentes. Mais importante do que o que veste é o tipo de pessoas com quem se encontra e com quem troca ideias. Como resultado, uma pessoa pode chegar à conclusão de que gastar não a faz feliz, mas esgota gradualmente (desnecessariamente) a sua carteira. Não se esqueça: uma parte considerável das despesas tende a ser com serviços de alimentação, como comer fora em restaurantes e cafés. O que o pode motivar a controlar os seus gastos? Tomar consciência das suas próprias necessidades pode ser muito importante porque uma boa parte das despesas de uma pessoa não se baseia num verdadeiro desejo ou necessidade de comprar, mas mais frequentemente no hábito e no capricho. Um período de “jejum” de consumo de demasiados bens (incluindo alimentos) pode efetivamente fazer diminuir o apetite pelas compras. O que me pode ajudar facilmente a poupar? Uma percentagem muito elevada das despesas de consumo é normalmente consagrada à alimentação e às bebidas. Se quiser poupar dinheiro nestas despesas - em primeiro lugar, prepare as suas refeições em casa (aprenda a cozinhar). Vá a restaurantes ou a outros estabelecimentos apenas quando a ocasião o exigir e lhe apetecer. Evite também beber álcool e fumar cigarros, pois os estimulantes são caros e perigosos. Muitas famílias atribuem também uma parte do orçamento a várias assinaturas, por exemplo, de streaming, que, de qualquer modo, não são populares necessárias nas atividades diárias. Portanto, elimine as despesas desnecessárias. Quais são os passos importantes para controlar as suas despesas e custos? As grandes empresas precisam de o fazer a toda a hora, tal como as empresas reestruturadas. De uma forma completamente semelhante, também o pode fazer e começar a reduzir as despesas no dia a dia. Eis o processo em 5 pontos: Na sua aplicação bancária, no seu bloco de notas ou no programa de computador Excel, crie uma tabela adequada na qual irá registar os dados mensais do seu orçamento ou do orçamento de toda a casa (dividido por categorias) Com base nos dados dos últimos meses (as aplicações e a tecnologia provavelmente ajudarão a recolhê-los e a apresentá-los), poderá estimar o seu rendimento esperado ou o do seu parceiro Preste especial atenção às despesas não essenciais - podem ser coisas que já não usa, pagamentos de juros de empréstimos ou outro par de sapatos ou calças Identifique ou determine as prioridades e o objetivo para o qual está a poupar. Pode ser a reforma ou a fase universitária dos filhos, por exemplo, mas é muito importante que os seus sonhos incluam também um lugar para si (ou para os seus filhos). A liberdade financeira pode ser bela Ajude-se a si próprio, definindo os lembretes certos, os despertadores e falando sobre a situação do orçamento doméstico todos os meses. Identifique também os sectores que geram as maiores despesas e pergunte a si mesmo: são muito necessários? O que é a regra 50 20 30? A regra 50/20/30 incentiva-o a gastar 50% do rendimento após impostos em necessidades, 30% em desejos e 20% em poupanças. Esta diretriz torna simples garantir que os seus objectivos financeiros são atingidos, facilitando a criação de um orçamento eficaz e o seu cumprimento.

