Como investir em ações de semicondutores?

Os semicondutores são muitas vezes referidos como o "petróleo das novas tecnologias", e por boas razões. Tal como o petróleo alimentou a revolução industrial e transformou a economia global, os semicondutores estão a alimentar a atual revolução digital e também a revolução da IA. São os minúsculos e complexos chips que permitem o funcionamento de quase todos os dispositivos modernos, desde smartphones e computadores portáteis a automóveis e equipamento médico. Sem os semicondutores, o mundo da tecnologia tal como o conhecemos não existiria.

Mas porquê comparar os semicondutores ao petróleo? Tal como o petróleo já foi visto como um recurso essencial para alimentar fábricas, transportes e aquecimento, os semicondutores são agora a espinha dorsal de tudo, desde a inteligência artificial (IA) às redes 5G e à computação em nuvem. À medida que as indústrias se tornam mais dependentes de tecnologias avançadas, a procura de semicondutores continua a crescer. No entanto, este sector do mercado é conhecido pela sua ciclicidade e volatilidade.

Investir atualmente em empresas de semicondutores é semelhante a investir em empresas petrolíferas durante o boom industrial. Estas empresas desempenham um papel fundamental na definição do futuro e, à medida que a tecnologia continua a evoluir, a necessidade de semicondutores só irá aumentar. Quer seja um investidor experiente ou um completo novato, compreender como investir em semicondutores pode ser muito importante.

Neste guia, vamos explicar como pode começar no mundo do investimento em semicondutores, destacando os principais conceitos, riscos e oportunidades que podem ajudá-lo a tomar decisões informadas. Quer seja através de ações individuais ou de ETF, os semicondutores oferecem oportunidades interessantes para investidores conscientes do risco e um ponto de entrada na próxima vaga de crescimento tecnológico.

Principais conclusões

O sector dos semicondutores é essencial para o funcionamento dos dispositivos electrónicos modernos e oferece um potencial de investimento significativo devido ao rápido aumento da procura impulsionado pelos avanços tecnológicos.

A indústria global de semicondutores é enorme e é seguida de perto em Wall Street, com empresas como a Nvidia, AMD, ASML, Broadcom, Qualcomm ou Intel. No entanto, também vale a pena observar as empresas de semicondutores de nicho

Existem diferentes tipos de empresas de semicondutores, incluindo fabricantes de dispositivos integrados (IDM), empresas sem fábricas, fundições e fabricantes de equipamento, cada um contribuindo de forma única para o sector.

O investimento em ações de semicondutores pode ser feito através de vários métodos, tais como a compra de ações individuais, ETF, fundos mútuos e carteiras de pequenas empresas, com uma forte ênfase na investigação para reduzir os riscos.

Compreender as ações de semicondutores

Fonte da imagem: Adobe Stock Photos

As ações de semicondutores representam ações de empresas que concebem ou fabricam os chips de computador essenciais incorporados em praticamente todos os dispositivos eletrónicos. À medida que a tecnologia continua a evoluir, a procura global de semicondutores avançados disparou, tornando esta opção de investimento popular. Os chamados 'chips', com as suas propriedades elétricas únicas, são fundamentais para o funcionamento de todos os dispositivos eletrónicos modernos, desde smartphones e computadores a sofisticados sistemas automóveis e dispositivos médicos.

O epicentro mundial do sector dos semicondutores situa-se em Taiwan e o maior fabricante de chips é a Taiwan Semiconductors Company. No entanto, existem múltiplos tipos de semicondutores, utilizados em quase todos os sectores de atividade. Cada empresa de semicondutores tem um modelo de negócio único.

Cada empresa de semicondutores tem um modelo de negócio único. A empresa de semicondutores mais conhecida é a Nvidia, uma das maiores empresas públicas do mundo, mas o sector é enorme, pelo que ETFs como VanEck Semiconductor, iShares MSCI Global Semiconductors ou Amundi Semiconductors ESG Filtered são uma escolha popular dos investidores que procuram uma exposição diversificada, ao mercado de semicondutores.

Tipos de empresas de semicondutores

A indústria de semicondutores é composta por vários tipos de empresas, cada uma desempenhando um papel crucial na conceção, fabrico e distribuição de produtos semicondutores. Estas empresas podem ser classificadas em termos gerais em:

Fabricantes de dispositivos integrados (IDMs)

Fabricantes de semicondutores sem fabrico próprio

Fundições de semicondutores

Fabricantes de equipamentos

O sector dos semicondutores não se limita apenas à indústria tecnológica, mas abrange várias indústrias como: centros de dados e tecnologias de computação em nuvem, jogos, automóvel, cuidados de saúde e mesmo industrial ou aeroespacial, o que realça a sua vasta importância. Estes minúsculos chips são responsáveis pelo processamento e transmissão de informações, desempenhando um papel fundamental na economia digital. Cada empresa contribui de forma diferente para o ecossistema global de semicondutores.

As empresas deste sector estão entre as maiores nos mercados bolsistas globais e são fundamentais para os avanços em tecnologias como a inteligência artificial (IA) e a Internet das Coisas (IoT). A evolução contínua da tecnologia garante que a procura de produtos semicondutores se mantém robusta, impulsionando o crescimento da indústria de semicondutores.

A indústria de semicondutores é um sector vibrante e dinâmico, o que a torna uma área interessante para os investidores que procuram capitalizar os avanços tecnológicos e as tendências de digitalização.

Compreender a indústria de semicondutores e o seu impacto na economia global pode fornecer informações valiosas para tomar decisões de investimento informadas. No entanto, os investidores devem ter em conta os riscos.

O sector dos semicondutores pode ser muito cíclico e volátil durante as preocupações com a recessão e o abrandamento da economia mundial. O equilíbrio entre a procura (que cria escassez em situações extremas) e a oferta (com o risco de um excesso de oferta significativo, quando o mercado está a descer) deve ser bem compreendido por todos os investidores em semicondutores.

Fabricantes de dispositivos integrados (IDMs)

Os Fabricantes de Dispositivos Integrados (IDMs) são empresas de semicondutores que tratam de tudo, desde a conceção até ao fabrico e montagem de chips semicondutores. Esta abordagem abrangente permite aos IDMs manter o controlo sobre todo o processo de produção, garantindo padrões de alta qualidade e prazos de produção eficientes.

Exemplos de IDMs proeminentes incluem a Intel, a Micron e a Texas Instruments, que são conhecidas pelas suas sólidas carteiras de produtos e contribuições significativas para o mercado dos semicondutores.

O modelo de negócio IDM contrasta com o modelo fabless-foundry, em que as empresas subcontratam o processo de fabrico a fundições especializadas. A supervisão da conceção e do fabrico permite que as IDM se adaptem rapidamente às mudanças tecnológicas e às exigências do mercado, proporcionando uma vantagem competitiva.

Esta abordagem integrada é particularmente vantajosa nas indústrias que exigem elevada precisão e fiabilidade, como a automóvel e a aeroespacial.

Empresas de semicondutores sem fabrico

As empresas de semicondutores sem fabrico próprio concentram-se exclusivamente na conceção e desenvolvimento de pastilhas de semicondutores, subcontratando o fabrico efetivo a fundições terceiras.

Este modelo de negócio permite que as empresas fabless concentrem os seus recursos na inovação e nos avanços tecnológicos sem as pesadas despesas de capital associadas à criação e manutenção de instalações de fabrico.

Ao terceirizar a produção, as empresas sem fabricação própria, como a NVIDIA e a Qualcomm, podem permanecer ágeis, respondendo rapidamente às demandas do mercado e aos avanços tecnológicos. Esta agilidade é uma vantagem significativa na indústria de semicondutores em ritmo acelerado, permitindo que estas empresas coloquem produtos de ponta no mercado de forma eficiente e eficaz.

Fundições de semicondutores

As fundições de semicondutores centram-se na produção de semicondutores. Fornecem especificamente a empresas de design sem fabrico próprio.

Estas fundições desempenham um papel fundamental na cadeia de fornecimento de semicondutores, pegando nos projetos criados por empresas sem fábricas e transformando-os em produtos físicos de semicondutores. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) é a maior e mais proeminente fundição a nível mundial, fornecendo chips a grandes empresas tecnológicas como a Apple e a NVIDIA.

Em meados de 2024, a TSMC detinha aproximadamente 54% da quota de mercado global em serviços de fundição de semicondutores, sublinhando a sua posição dominante na indústria. As fundições como a TSMC são essenciais para a escalabilidade e inovação do sector dos semicondutores, permitindo avanços contínuos na tecnologia.

Fabricantes de equipamentos

Os fabricantes de equipamento são intervenientes cruciais na indústria de semicondutores, produzindo a maquinaria especializada necessária para o fabrico e montagem de chips semicondutores.

Estes fabricantes desenvolvem ferramentas e equipamentos que são essenciais para os processos de produção, afectando significativamente a eficiência e as capacidades da produção de semicondutores.

Os fabricantes de equipamento desenvolvem ferramentas essenciais para a produção de semicondutores, com um impacto significativo na eficiência e nas capacidades dos processos de fabrico.

Ações de semicondutores

Fonte da Imagem: Adobe Stock Photos

Os semicondutores são componentes essenciais em quase todos os dispositivos eletrónicos modernos e existem em diferentes tipos, cada um com funções distintas no ecossistema tecnológico. Abaixo encontra uma visão geral dos principais tipos de semicondutores, com exemplos de ações relacionadas com os mesmos, quase líderes em cada sector.

1. Microprocessadores (CPUs)

Objetivo: Os microprocessadores, ou unidades centrais de processamento (CPU), são os “cérebros” dos computadores e de outros dispositivos electrónicos. Efetuam cálculos e executam instruções que determinam a funcionalidade do dispositivo.

Intel Corporation (INTC): Um ator dominante em CPUs, especialmente em computadores pessoais e servidores.

Um ator dominante em CPUs, especialmente em computadores pessoais e servidores. Advanced Micro Devices (AMD): Conhecida pelas suas CPUs de alto desempenho e pela concorrência com a Intel nos mercados de consumo e de jogos.

Perspectivas de investimento: O mercado das CPU é altamente competitivo, com a Intel e a AMD a disputarem quota de mercado. À medida que a computação em nuvem, os centros de dados e a inteligência artificial continuam a crescer, a procura de microprocessadores de elevado desempenho mantém-se forte. Os investidores neste espaço beneficiam da inovação a longo prazo e do ciclo contínuo de atualizações tecnológicas.

2. Unidades de processamento gráfico (GPUs)

Objetivo: As GPUs tratam da renderização de imagens e vídeos e são cruciais para jogos, edição de vídeo e, cada vez mais, tarefas de inteligência artificial como a aprendizagem automática.

NVIDIA (NVDA): O líder mundial em GPUs, especialmente para jogos, visualização profissional e computação de IA.

O líder mundial em GPUs, especialmente para jogos, visualização profissional e computação de IA. AMD (AMD): Também produz GPUs, competindo com a NVIDIA nos mercados de jogos e centros de dados.

Perspectivas de investimento: O crescimento da IA, da extração de criptomoedas e da indústria dos jogos fez do sector das GPU uma das áreas de crescimento mais rápido nos semicondutores. A NVIDIA, em particular, beneficia do aumento das aplicações de IA, o que a torna um investimento a longo prazo atraente para um crescimento impulsionado pela tecnologia.

3. Chips de memória (DRAM e NAND)

Objetivo: Os chips de memória, incluindo a DRAM (Dynamic Random Access Memory) e a memória flash NAND, são essenciais para armazenar dados temporariamente (no caso da DRAM) ou permanentemente (no caso da NAND). Estas encontram-se em tudo, desde smartphones a servidores.

Micron Technology (MU): Um dos principais produtores de chips de memória DRAM e NAND.

Um dos principais produtores de chips de memória DRAM e NAND. Samsung Electronics (005930.KS): Embora seja também um gigante da eletrónica de consumo, a Samsung é um dos principais intervenientes no mercado de chips de memória.

Perspectivas de investimento: O mercado de chips de memória é altamente cíclico, o que significa que os preços podem flutuar com base na oferta e na procura. Os investidores neste sector têm de estar conscientes dos ciclos do mercado, mas a tendência a longo prazo mostra uma procura crescente impulsionada pelos centros de dados, dispositivos móveis e computação em nuvem.

4. Semicondutores analógicos

Objetivo: Os semicondutores analógicos convertem sinais do mundo real (como o som, a luz ou a temperatura) em sinais digitais que podem ser processados por dispositivos eletrónicos. São cruciais em sectores como o automóvel, os cuidados de saúde e a automação industrial.

Texas Instruments (TXN): Um dos principais intervenientes em semicondutores analógicos, fornecendo chips para tudo, desde automóveis a máquinas industriais.

Um dos principais intervenientes em semicondutores analógicos, fornecendo chips para tudo, desde automóveis a máquinas industriais. Analog Devices (ADI): Outra empresa importante focada em semicondutores analógicos e de sinal misto.

Perspectivas de investimento: Os chips analógicos tendem a ter ciclos de vida de produto mais longos em comparação com os chips digitais, como CPUs e GPUs. Este sector beneficia das tendências crescentes da tecnologia automóvel (veículos eléctricos, condução autónoma) e da automação industrial, proporcionando um potencial de crescimento constante para os investidores.

5. Semicondutores de energia

Objetivo: Os semicondutores de potência regulam e gerem a energia elétrica nos dispositivos. São essenciais em aplicações de alta potência, tais como veículos eléctricos, sistemas de energia renovável e equipamento industrial.

ON Semiconductor (ON): Um dos principais intervenientes nos semicondutores de gestão de energia, especialmente nos mercados automóvel e industrial.

Um dos principais intervenientes nos semicondutores de gestão de energia, especialmente nos mercados automóvel e industrial. Vishay Intertechnology (VSH): Especializada em componentes de gestão de energia, como os MOSFET (transístores de efeito de campo de semicondutores de óxido metálico).

Perspectivas de investimento: Com o aumento dos veículos eléctricos e das energias renováveis, os semicondutores de potência são um componente essencial da revolução da energia verde. O investimento neste sector oferece exposição à eletrificação dos transportes e à expansão de infra-estruturas de energia sustentável.

6.Semicondutores especiais (operadores de nicho)

Embora muitos investidores se concentrem nos gigantes da indústria de semicondutores, existem também empresas de nicho que fornecem produtos especializados. As empresas de semicondutores de nicho, como a Photronics e a Vishay, operam frequentemente em segmentos com menos concorrência direta, mas desempenham papéis fundamentais na cadeia de abastecimento. Para os investidores que procuram uma exposição diversificada ao sector dos semicondutores, as empresas de nicho oferecem oportunidades de crescimento em mercados especializados que, por vezes, estão ainda menos sujeitos à natureza cíclica da produção de semicondutores em geral.

Photronics (PLAB): Um operador de nicho que produz fotomáscaras, um componente crucial no processo de fabrico de semicondutores. As fotomáscaras são utilizadas para imprimir desenhos de circuitos em bolachas de silício.

Um operador de nicho que produz fotomáscaras, um componente crucial no processo de fabrico de semicondutores. As fotomáscaras são utilizadas para imprimir desenhos de circuitos em bolachas de silício. Vishay Intertechnology (VSH): Como já foi referido, a Vishay é um interveniente importante na gestão de energia e nos semicondutores analógicos, com uma forte presença em aplicações industriais, automóveis e militares.

Aqui estão outras acções da indústria de semicondutores: Lam Research, Applied Material, ASML, Broadcom, Teradyne, Microchip, Marvell, Infineon, STMicroeletronics ou empresas de nicho como a SÜSS MicroTec, AehrTest

Sectores específicos de chips

O investimento em fichas não é uma abordagem única. Os diferentes sectores da indústria têm características e considerações de investimento distintas. Os investidores devem compreender profundamente as empresas em que estão a investir.

1. Natureza cíclica do sector

A indústria de semicondutores é altamente cíclica, com períodos de expansão e recessão baseados na procura global de produtos eletrónicos e atualizações tecnológicas. Com efeito, os produtores de memórias podem ser altamente voláteis a longo prazo.

Os chips de memória (como DRAM e NAND) são particularmente vulneráveis a estes ciclos, uma vez que os seus preços podem flutuar drasticamente com base nos desequilíbrios da oferta e da procura.

Os investidores devem programar cuidadosamente as suas entradas e saídas nestes sectores, ou adotar uma perspetiva de longo prazo baseada nas necessidades crescentes de armazenamento de dados do mundo digital.

2. Crescimento impulsionado pela inovação da IA e pelo centro de dados

As áreas de elevado crescimento, como as GPU e os microprocessadores, são impulsionadas pelas inovações tecnológicas em curso nos centros de dados, que estão diretamente relacionadas com a procura de IA.

Por exemplo, a utilização crescente da IA, da aprendizagem automática e das tecnologias de condução autónoma está a impulsionar a procura de potência de computação avançada, beneficiando empresas como a NVIDIA e a AMD.

Quanto maior for a potência dos chips, mais forte pode ser a IA. A corrida global aos melhores modelos de inteligência artificial e a "luta" das empresas pelas GPU mais potentes criam uma maior procura e um maior CAPEX previsto em sectores como a computação em nuvem e os centros de dados

Os maiores beneficiários destes sectores são os fornecedores de infra-estruturas de hardware, como a Nvidia ou a Dell. Estes sectores tendem a oferecer um maior potencial de crescimento a longo prazo, embora possam apresentar uma maior volatilidade devido à concorrência e ao ritmo acelerado da inovação. Os investidores devem sempre olhar para o lado macroeconómico e para o poder dos consumidores, a fim de determinar o risco de excesso de oferta no mercado.

3. Ações defensivas nos semicondutores analógicos e de potência

Os semicondutores analógicos e de potência, por outro lado, tendem a oferecer um crescimento mais estável e menos cíclico.

Estes sectores não dependem tanto da procura de eletrónica por parte dos consumidores, sendo antes impulsionados por tendências de longo prazo como a automação industrial, as energias renováveis e a produção de veículos eléctricos.

Empresas como a Texas Instruments, a ON Semiconductor e a Vishay Intertechnology atraem frequentemente os investidores que procuram uma posição mais defensiva no sector dos semicondutores.

4. Mercados de nicho e produtos especializados

Os mercados de nicho, como a produção de fotomáscaras (Photronics) e a gestão de energia (Vishay), oferecem oportunidades de investimento únicas. Estas empresas operam frequentemente em segmentos especializados da cadeia de fornecimento de semicondutores e beneficiam do facto de terem menos concorrentes diretos. No entanto, as ações de semicondutores de baixa capitalização podem ser muito voláteis, mesmo que os seus negócios e múltiplos sejam inferiores à média do sector, uma vez que os investidores consideram as empresas mais pequenas como investimentos mais arriscados.

Métodos para investir em ações de semicondutores

Fonte da imagem: Adobe Stock Photos

O investimento em ações de semicondutores pode ser abordado através de vários métodos, cada um oferecendo diferentes benefícios e níveis de exposição ao sector. Os investidores podem escolher entre a compra de ações individuais e investimentos mais diversificados em fundos negociados em bolsa (ETF). A compreensão destas opções pode ajudar os investidores a tomar decisões informadas com base nos seus objectivos de investimento e tolerância ao risco.

Comprar e manter

Para os investidores a longo prazo, os semicondutores oferecem um imenso potencial de crescimento, impulsionado por avanços tecnológicos como a inteligência artificial, as redes 5G, a Internet das Coisas (IoT) e os veículos elétricos. Uma estratégia de compra e manutenção pode permitir que os investidores enfrentem a volatilidade do setor e se beneficiem das tendências tecnológicas de longo prazo.

Pontos-chave:

Foco na inovação: Investir em empresas que estão consistentemente na vanguarda da tecnologia e da I&D, como a NVIDIA, a AMD ou empresas que desenvolvem chips especializados para IA e condução autónoma.

Investir em empresas que estão consistentemente na vanguarda da tecnologia e da I&D, como a NVIDIA, a AMD ou empresas que desenvolvem chips especializados para IA e condução autónoma. Evitar o market timing: Dada a natureza cíclica da indústria de semicondutores, pode ser difícil prever a evolução do mercado. Uma estratégia a longo prazo permite-lhe manter-se investido ao longo dos ciclos.

Vantagens:

Capitaliza o potencial de crescimento a longo prazo da indústria de semicondutores, impulsionado pela adoção global de tecnologia.

Reduz o stress e a necessidade de um acompanhamento constante do mercado.

Riscos:

As recessões cíclicas podem conduzir a períodos prolongados de fraco desempenho.

As novas tecnologias ou perturbações podem prejudicar as empresas estabelecidas ao longo do tempo.

Compra de ações individuais

Uma forma de investir em ações de semicondutores é através da compra de ações individuais. Esta abordagem implica a abertura de uma conta de negociação, o seu financiamento, a pesquisa das ações pretendidas e a colocação de uma ordem de compra. Embora este método permita o investimento direto em empresas específicas, requer uma pesquisa minuciosa e um bom conhecimento do mercado de ações.

Etapas:

Pesquisar os líderes: Veja os participantes dominantes como NVIDIA (NVDA) , Intel (INTC), AMD (AMD), ou participantes de nicho como Photronics (PLAB) e Vishay Intertechnology (VSH).

Veja os participantes dominantes como , ou participantes de nicho como Analisar os dados financeiros: As principais métricas a avaliar incluem o crescimento das receitas, as margens brutas e as despesas de I&D, uma vez que os semicondutores são orientados para a inovação.

As principais métricas a avaliar incluem o crescimento das receitas, as margens brutas e as despesas de I&D, uma vez que os semicondutores são orientados para a inovação. Ter em conta os ciclos do mercado: Compreender que os semicondutores são uma indústria cíclica, pelo que a calendarização dos pontos de entrada e saída pode ser crucial.

Vantagens:

Tem exposição direta a empresas individuais, o que lhe permite capitalizar o sucesso de uma empresa.

Potencial de crescimento elevado se investir na empresa certa no momento certo.

Riscos:

Elevada volatilidade devido aos ciclos do mercado e à concorrência.

Riscos específicos da empresa, tais como atrasos na inovação ou problemas de produção.

Fundos negociados em bolsa (ETFs)

Os fundos negociados em bolsa (ETF) oferecem uma forma conveniente de ganhar exposição a um conjunto de ações de semicondutores numa única transação. Os ETF como o VanEck Semiconductor ETF proporcionam uma carteira diversificada, reduzindo o risco associado ao investimento em ações individuais. Este método é ideal para investidores que procuram uma ampla exposição à indústria de semicondutores sem necessidade de selecionar ações individuais.

ETFs populares de semicondutores:

iShares Semiconductor ETF (SOXX): Acompanha o desempenho do setor de semicondutores dos EUA, investindo em grandes nomes como Intel, NVIDIA e AMD.

Acompanha o desempenho do setor de semicondutores dos EUA, investindo em grandes nomes como Intel, NVIDIA e AMD. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH): Outro ETF bem conhecido, que oferece exposição a uma ampla gama de empresas de semicondutores a nível mundial.

Vantagens:

Diversificação entre muitas empresas do sector dos semicondutores, reduzindo o risco de fracasso de ações individuais.

Mais fácil para os investidores principiantes ganharem exposição a toda a indústria de semicondutores.

Riscos:

Menor controlo sobre investimentos específicos; o fraco desempenho de algumas empresas pode diluir os ganhos de outras.

Os ETFs tendem a seguir as tendências mais amplas do mercado, pelo que podem não captar o crescimento desproporcionado de uma ação individual.

Diversificar nos subsectores dos semicondutores

Os semicondutores alimentam uma vasta gama de dispositivos e indústrias, pelo que a diversificação entre diferentes subsectores dos semicondutores pode reduzir o risco e equilibrar os retornos. Por exemplo, investir em produtores de chips de memória como a Micron Technology (MU) e em fabricantes de chips analógicos como a Texas Instruments (TXN) pode ajudar a diversificar a sua carteira.

Sub-sectores a considerar:

Microprocessadores e GPUs: Crescimento impulsionado pela IA, computação em nuvem, jogos e mineração de criptomoedas.

Crescimento impulsionado pela IA, computação em nuvem, jogos e mineração de criptomoedas. Chips de memória: Ligados à procura de armazenamento de dados e à eletrónica de consumo, embora altamente cíclicos.

Ligados à procura de armazenamento de dados e à eletrónica de consumo, embora altamente cíclicos. Semicondutores de potência: Em crescimento devido ao aumento dos veículos eléctricos e das energias renováveis.

Em crescimento devido ao aumento dos veículos eléctricos e das energias renováveis. Semicondutores analógicos: Crescimento mais acentuado, especialmente ligado às aplicações industriais e automóveis.

Vantagens:

Exposição a diferentes aspectos da indústria de semicondutores, proporcionando um equilíbrio entre áreas de elevado crescimento e ações estáveis e defensivas.

Menor volatilidade, uma vez que as perdas num subsector podem ser compensadas por ganhos noutro.

Riscos:

A diversificação pode limitar o potencial de ganhos excessivos num sector de elevado desempenho.

Ainda sujeito a ciclos mais amplos do sector dos semicondutores.

Investir na cadeia de abastecimento de semicondutores

A indústria de semicondutores é apoiada por uma extensa cadeia de fornecimento e o investimento em empresas que fornecem componentes ou serviços críticos pode ser uma forma indireta mas rentável de investir em semicondutores.

Exemplos:

Photronics (PLAB): Produz fotomáscaras, essenciais no processo de fabricação de chips.

Produz fotomáscaras, essenciais no processo de fabricação de chips. ASML (ASML): Fornece sistemas de litografia, um componente vital da fabricação de semicondutores.

Fornece sistemas de litografia, um componente vital da fabricação de semicondutores. Lam Research (LRCX): Especializada em equipamento para fabrico de wafers.

Vantagens:

As empresas da cadeia de abastecimento têm frequentemente contratos a longo prazo com as principais empresas de semicondutores, proporcionando fluxos de receitas estáveis.

Menor risco concorrencial em comparação com os fabricantes diretos de circuitos integrados, uma vez que muitas empresas da cadeia de abastecimento dominam os seus nichos de mercado.

Riscos:

Dependência do desempenho dos fabricantes de semicondutores, uma vez que as empresas da cadeia de abastecimento podem sofrer de recessões cíclicas.

Os avanços tecnológicos no fabrico podem exigir investimentos de capital significativos, o que representa um risco para estas empresas.

Investir em mercados emergentes e setores de nicho

Algumas empresas de semicondutores operam em nichos de mercado ou em economias emergentes onde a adoção de tecnologia está a acelerar. Isto pode proporcionar uma exposição a áreas de elevado crescimento.

Exemplos de nichos:

Vishay Intertechnology (VSH): Especializada em gestão de energia e componentes passivos utilizados em vários dispositivos eletrónicos.

Especializada em gestão de energia e componentes passivos utilizados em vários dispositivos eletrónicos. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM): O maior fabricante de chips por contrato do mundo, beneficiando da crescente procura de produção de chips em regime de outsourcing.

Vantagens:

Exposição a tendências emergentes como os veículos eléctricos, as energias renováveis e o 5G, que impulsionarão a procura a longo prazo de tipos específicos de semicondutores.

Maior potencial de crescimento em nichos de mercado ou mercados mal servidos.

Riscos:

As empresas de nicho podem ser mais voláteis ou dependentes de relações específicas com os clientes.

Os mercados emergentes podem comportar riscos geopolíticos ou cambiais que afetam o desempenho da empresa.

Pesquisa de ações de semicondutores

Uma investigação exaustiva é crucial quando se investe em ações de semicondutores. Os investidores precisam de se manter actualizados sobre as tendências do sector, os cenários competitivos e os factores macroeconómicos que podem influenciar o mercado. Esta seção abordará a análise dos indicadores financeiros e a compreensão das tendências do mercado para ajudar os investidores a tomar boas decisões, com o risco sob controlo.

1. Compreender o foco do produto da empresa

Examine se a empresa é especializada em CPUs, GPUs, chips de memória ou componentes de nicho, como semicondutores de potência. Diferentes linhas de produtos enfrentam dinâmicas de mercado e oportunidades de crescimento únicas, pelo que saber o que uma empresa produz ajuda a avaliar a sua posição competitiva e potencial de mercado.

2. Analisar as despesas em I&D

As empresas de semicondutores são movidas pela inovação, pelo que um investimento significativo em I&D é fundamental. Uma maior despesa em I&D indica frequentemente o empenho da empresa em manter-se competitiva e em desenvolver tecnologia de ponta, o que pode ser um indicador importante de crescimento futuro.

3. Avaliar as margens brutas e a rendibilidade

As margens brutas são uma métrica financeira fundamental para as empresas de semicondutores, porque refletem a capacidade da empresa para manter o poder de fixação de preços apesar da concorrência ou das recessões cíclicas. Procure empresas com margens fortes e estáveis como um sinal de saúde financeira e eficiência operacional.

4. Avaliar as tendências do mercado e os impulsionadores da procura

Mantenha-se informado sobre as tendências da indústria, como o 5G, a inteligência artificial, a computação em nuvem e os veículos eléctricos, uma vez que são os principais motores de crescimento da procura de semicondutores. Uma empresa bem posicionada nestas áreas emergentes terá provavelmente um crescimento sustentável a longo prazo.

5. Verificar o risco de concentração de clientes

Algumas empresas de semicondutores dependem de alguns grandes clientes para uma parte significativa das suas vendas. Uma elevada concentração de clientes pode ser arriscada se um cliente reduzir as encomendas ou mudar de fornecedor, pelo que é essencial avaliar a diversificação de clientes de uma empresa.

Analisar os indicadores financeiros

A avaliação das empresas de semicondutores envolve o exame de métricas financeiras importantes, como margens brutas, fluxo de caixa livre e rácios dívida/EBITDA. Por exemplo, o impressionante crescimento das receitas da NVIDIA e o recorde de receitas dos centros de dados no primeiro trimestre do exercício fiscal de 2025 realçam a sua forte posição no mercado. Estas métricas fornecem informações sobre a eficiência operacional e a rendibilidade de uma empresa, ajudando os investidores a identificar fortes oportunidades de investimento.

Tendências e previsões do mercado

Compreender as tendências e previsões do mercado é essencial para investir em ações de semicondutores. O sector dos semicondutores teve um desempenho superior ao do S&P 500, o que reflecte o seu forte potencial de crescimento. No entanto, as tendências futuras podem ser incertas, especialmente em regiões como a Índia. Manter-se informado sobre estas tendências pode ajudar os investidores a antecipar os movimentos do mercado e a tomar decisões estratégicas de investimento.

Riscos e recompensas

Fonte da imagem: Adobe Stock Photos

Investir em ações de semicondutores vem com seu próprio conjunto de riscos e recompensas. Os avanços em IA e computação de alto desempenho podem aumentar o crescimento a longo prazo. No entanto, os investidores devem efetuar uma investigação aprofundada para compreender os meandros e os riscos potenciais. Os investidores devem procurar investimentos com elevado potencial de recompensa, mas não devem esquecer a gestão do risco. Esta secção explorará os potenciais motores de crescimento e os riscos associados aos investimentos em semicondutores.

Potenciais fatores de crescimento

O sector dos semicondutores está preparado para um crescimento significativo devido às tecnologias emergentes, como os chips de IA e as soluções de embalagem avançadas. O crescimento das receitas é também influenciado pela procura dos sectores das comunicações sem fios e automóvel. Estes fatores, juntamente com as despesas substanciais em cibersegurança, contribuem para o forte potencial de crescimento da indústria de semicondutores.

Riscos e Volatilidade

O investimento em ações de semicondutores pode ser altamente volátil devido a flutuações do mercado, tensões geopolíticas e questões regulamentares. Por exemplo, potenciais tensões geopolíticas, como uma invasão chinesa de Taiwan, poderiam perturbar significativamente a cadeia de fornecimento de semicondutores. As políticas governamentais, como as restrições à exportação, também aumentam a volatilidade e os riscos. Compreender estes riscos é crucial para tomar decisões de investimento informadas. Aqui estão 10 riscos de investir em semicondutores.

10 Riscos dos semicondutores

1. Ciclicidade do sector

O sector dos semicondutores é altamente cíclico, com períodos de elevada procura seguidos de declínios acentuados. Os abrandamentos económicos, a sobreprodução ou a redução do consumo podem conduzir a acumulações de existências e a quedas de preços, com impacto nas receitas e nos preços das ações.

2. Perturbações na cadeia de abastecimento

O fabrico de semicondutores depende de cadeias de fornecimento globais complexas. Qualquer perturbação, como catástrofes naturais, tensões geopolíticas ou atrasos logísticos, pode interromper a produção, criar estrangulamentos e levar a escassez, afetando as receitas e a rentabilidade.

3. Obsolescência tecnológica

A rápida inovação tecnológica significa que os produtos de semicondutores podem tornar-se rapidamente obsoletos. As empresas que não conseguem inovar ou adaptar-se às novas tecnologias arriscam-se a perder quota de mercado para concorrentes mais avançados.

4. Competição intensa

O mercado dos semicondutores é ferozmente competitivo, com empresas como a Intel, a NVIDIA e a AMD a disputarem constantemente a liderança tecnológica. As guerras de preços e as corridas à inovação podem corroer as margens de lucro e exercer pressão sobre as empresas mais pequenas ou menos ágeis.

5. Riscos geopolíticos

Uma grande parte da produção de semicondutores ocorre em regiões politicamente sensíveis, como Taiwan e Coreia do Sul. A escalada das tensões geopolíticas, como potenciais conflitos ou guerras comerciais, pode perturbar as cadeias de abastecimento, impor restrições à exportação e aumentar os riscos operacionais. Os investidores devem analisar as ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing, que podem ser voláteis devido ao aumento das tensões geopolíticas.

6. Intensidade do capital

As empresas de semicondutores necessitam de investimentos maciços de capital para investigação e desenvolvimento (I&D) e para construir instalações de fabrico avançadas. Se as empresas não puderem financiar estas despesas, podem ficar atrás dos seus concorrentes em termos de avanços tecnológicos.

7. Alterações regulamentares

Os governos podem impor regulamentos ou controlos de exportação que limitem o acesso aos principais mercados ou restrinjam a venda de chips avançados. Isto é especialmente relevante na guerra comercial entre os EUA e a China, onde as restrições à exportação de semicondutores afetaram as receitas e as cadeias de abastecimento globais.

8. Dependência de clientes-chave

Muitas empresas de semicondutores dependem de alguns clientes importantes para uma parte significativa das suas receitas. Se um cliente importante reduzir as encomendas ou mudar para um concorrente, isso pode levar a uma queda acentuada nas vendas e à volatilidade do preço das acções.

9. Riscos de propriedade intelectual

A inovação dos semicondutores depende fortemente das patentes e da propriedade intelectual (PI). Disputas de patentes, roubo de PI ou litígios por infração podem resultar em batalhas legais dispendiosas, multas ou proibições de mercados importantes, perturbando as operações comerciais.

10. Riscos de moeda e de taxa de câmbio

As empresas de semicondutores operam frequentemente a nível global, com receitas significativas provenientes de diferentes países. As flutuações nas taxas de câmbio podem afetar os lucros quando as receitas das operações estrangeiras são convertidas na moeda nacional da empresa, aumentando a volatilidade dos lucros.

Passos para começar a investir

Para começar a investir em ações de semicondutores, siga uma abordagem estruturada que inclui a abertura de uma conta de corretagem, a seleção dos seus investimentos e o acompanhamento regular da sua carteira para comprar ações de semicondutores.

Abrir uma conta numa corretora

O primeiro passo para investir em ações de semicondutores é abrir uma conta numa corretora. Escolha uma corretora respeitável, com plataforma de negociação, que ofereça as ferramentas e os recursos necessários para negociar e investir em ações de semicondutores de forma eficaz. Compare taxas, serviços e opções de investimento disponíveis para encontrar a melhor opção para as suas necessidades.

Seleção de investimentos e monitorização da carteira

Selecionar as ações ou ETFs de semicondutores certos é crucial para maximizar os retornos. Considere fatores como o desempenho da empresa, as tendências do mercado e as áreas de crescimento específicas do sector. Alinhe as suas decisões de investimento com a sua tolerância ao risco pessoal e faça escolhas informadas com base numa investigação exaustiva.

A revisão regular dos seus investimentos é essencial para se manter atualizado sobre as condições do mercado e fazer ajustes atempados. Estar ciente das flutuações do mercado e das inovações em curso na indústria de semicondutores pode ajudá-lo a manter uma carteira de investimentos saudável.

Resumo

Em resumo, investir em ações de semicondutores em 2024 oferece oportunidades empolgantes impulsionadas por avanços tecnológicos e aumento da demanda em vários setores. Compreender os diferentes tipos de empresas de semicondutores, pesquisar investimentos potenciais e estar ciente dos riscos e recompensas são etapas cruciais para tomar decisões informadas. Como a indústria de semicondutores continua a crescer e a inovar, manter-se atualizado sobre as tendências e os desenvolvimentos do mercado ajudará os investidores a capitalizar neste sector dinâmico.