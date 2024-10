Negociar criptomoedas – Como investir em Bitcoin e nas restantes criptomoedas

O mercado das criptomoedas tem vindo a recuperar significativamente nos últimos anos e os principais criptoativos, como a Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH), tornaram-se alguns dos investimentos mais populares nos mercados financeiros. O rápido desenvolvimento da tecnologia, a introdução de derivados baseados em criptomoedas contribuíram para o crescimento da popularidade deste novo ecossistema.

O que é a Bitcoin? Bitcoin é uma forma de dinheiro digital criado e mantido virtualmente. Ao contrário das moedas fiduciárias, como dólares ou euros, as Bitcoins não são impressas. Em vez disso, podem ser mineradas por particulares ou empresas em qualquer parte do mundo, suportando a rede através da validação das transações na rede da blockchain. Outro ponto que diferencia as criptomoedas do dinheiro tradicional são os bancos. Como a Bitcoin e todas as criptomoedas adotam um sistema descentralizado, não existe um órgão regulador no mercado. Além disso, há uma quantidade limitada de Bitcoins em circulação, o que também limita o papel da instituição supervisora. Vamos perceber com mais pormenor como funciona. Embora os bancos centrais possam imprimir mais dinheiro, a Bitcoin tem uma quantidade finita: em 2140, haverá 21 milhões de Bitcoins em circulação. Portanto, pode dizer-se que, como no caso do ouro, temos recursos limitados de Bitcoin. Existem também outras criptomoedas que se estão a tornar cada vez mais populares. O sucesso da Bitcoin impulsionou o desenvolvimento de muitas criptomoedas com várias propostas de valor diferentes da Bitcoin, geralmente chamadas de “altcoins”. O facto de muitas delas ainda permanecerem relativamente baratas tornam-as muito mais acessíveis de comprar ou até mesmo de minerar. Vamos ver algumas das altcoins mais importantes: Litecoin - como a maioria das altcoins, é baseada no protocolo da Bitcoin, mas foi desenvolvida para garantir que a mineração seja muito mais barata e mais democrática do que a BTC;

- como a maioria das altcoins, é baseada no protocolo da Bitcoin, mas foi desenvolvida para garantir que a mineração seja muito mais barata e mais democrática do que a BTC; Ethereum - também chamada de “Bitcoin 2.0”, há quem diga que é uma alternativa à Bitcoin. A ETH tem vindo a destacar-se, sobretudo quando começaram a surgir alguns problemas com a BTC.

- também chamada de “Bitcoin 2.0”, há quem diga que é uma alternativa à Bitcoin. A ETH tem vindo a destacar-se, sobretudo quando começaram a surgir alguns problemas com a BTC. Ripple - é uma criptomoeda “peer-to-peer” de código aberto que oferece a todos os utilizadores os mesmos recursos que a Bitcoin oferece, mas também possui recursos avançados, incluindo transações instantâneas. Embora a Bitcoin ainda seja a criptomoeda mais popular, Ethereum, Ripple, Litecoin e outras continuam a crescer e a aumentar a sua popularidade. As criptomoedas têm sido vistas como uma revolução financeira que tem impulsionado a necessidade de inovação no mercado. Fatores que influenciam os preços dos criptoativos O mercado das criptomoedas é caracterizado pela sua elevada volatilidade em comparação com os mercados tradicionais, causada por vários fatores, entre eles: Preço da Bitcoin : isto deve-se ao facto de que a esmagadora maioria das outras criptomoedas tende a seguir a Bitcoin, que é, de certa forma, um barómetro de todo o mercado, especialmente quando surgem movimentos bruscos de preço que acabam por afetar as outras criptomoedas.

: isto deve-se ao facto de que a esmagadora maioria das outras criptomoedas tende a seguir a Bitcoin, que é, de certa forma, um barómetro de todo o mercado, especialmente quando surgem movimentos bruscos de preço que acabam por afetar as outras criptomoedas. A situação nos mercados tradicionais: apesar da correlação entre os mercados tradicionais ter vindo a reduzir, ainda existe uma relação direta entre os criptoativos e outros mercados mais antigos. No entanto, também existem períodos em que o mercado de ações está a valorizar enquanto que o mercado dos criptoativos encontra-se sob pressão vendedora.

apesar da correlação entre os mercados tradicionais ter vindo a reduzir, ainda existe uma relação direta entre os criptoativos e outros mercados mais antigos. No entanto, também existem períodos em que o mercado de ações está a valorizar enquanto que o mercado dos criptoativos encontra-se sob pressão vendedora. Aumento da adaptação das criptomoedas: alguns dos projetos podem, com o tempo, ser implementados por outras entidades, como bancos, e usados para fins práticos, o que, por sua vez, muitas vezes impulsiona os seus preços.

alguns dos projetos podem, com o tempo, ser implementados por outras entidades, como bancos, e usados para fins práticos, o que, por sua vez, muitas vezes impulsiona os seus preços. Regulação: no início da sua criação, as criptomoedas não eram reguladas. No entanto, com o tempo, os criptoativos começaram a chamar a atenção dos reguladores e bancos centrais. Anúncios da introdução de medidas reguladoras podem provocar períodos de maior volatilidade nos preços dos criptoativos. Portanto, é importante manter-se atualizado sobre as notícias que podem provocar períodos de maior volatilidade no mercado. Os investidores têm acesso às informações mais importantes sobre os criptoativos na secção “Notícias” da nossa plataforma xStation5, na qual, para além da publicação das notícias mais importantes, os nossos analistas apresentam um panorama geral do mercado e indicam potenciais oportunidades de investimento. O investidor também pode acompanhar a evolução dos preços em tempo real na nossa plataforma. Para ter acesso às últimas informações sobre o mercado das criptomoedas, basta clicar na seção "Notícias" da nossa plataforma. Fonte: xStation5 Como investir em criptomoedas com a XTB Na XTB, o investidor só pode ganhar exposição ao mercado das criptomoedas através da utilização de CFDs (verifique que outros CFDs disponibilizamos na nossa oferta), o que significa que não precisa de minerar criptomoedas ou possuir a própria criptomoeda para lucrar neste mercado. Pode especular eventuais variações nos preços futuros sem possuir o ativo subjacente. Negociar criptomoedas através de CFDs também oferece benefícios adicionais, tais como: Custos baixos de transação

Possibilidade de investimento 7 dias por semana - a negociação começa no sábado a partir das 4h00 e estende-se até às 22h de sexta-feira

Menor envolvimento do seu capital num mercado extremamente volátil através da utilização da alavancagem de 1:2

A possibilidade de assumir posições longas (ordem de compra) ou posições curtas (ordem de venda) em combinação com o uso da alavancagem financeira torna este tipo de negociação um dos tipos de negociação mais flexível e popular nos mercados financeiros. Através da XTB, pode transacionar CFDs de Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoincash, ou seja, instrumentos cujo preço é baseado nos preços atuais listados nas principais bolsas de criptomoedas (verifique quais os CFDs de criptomoedas que disponibilizamos na nossa oferta). A maneira mais fácil de negociar este mercado é através da nossa plataforma de negociação xStation 5, que lhe fornece uma ampla e completa opção de investimento para se posicionar no mercado. Através da calculadora embutida na plataforma, poderá definir o seu Stop Loss ou Take Profit de acordo com o seu sistema de negociação. Primeiro, vamos ver como colocar uma ordem de compra, também conhecida como posição longa. Vamos supor que, depois de analisar o mercado, acredita que o preço da Bitcoin pode valorizar no curto prazo. Inicialmente, deve determinar o tamanho da sua posição. Em seguida, deverá definir o seu Stop Loss para limitar as suas potenciais perdas e deverá também estabelecer um Take Profit que fechará a ordem de forma automática, assim que o preço atingir o preço definido. Não obstante, pode abrir novas posições diretamente através do “Market Watch” que se encontra na plataforma xStation 5. Fonte: xStation5 Esteja ciente que resultados passados não garantem a obtenção de resultados semelhantes no futuro. Como alternativa, pode utilizar o painel click & trade que está localizado acima do gráfico, na parte superior esquerda da janela do gráfico. Fonte: xStation5 Esteja ciente que resultados passados não garantem a obtenção de resultados semelhantes no futuro. Depois de definir os parâmetros da sua posição, basta clicar no botão verde para comprar. Para lucrar com a queda dos preços, pode executar posição de venda no mercado. O processo de conclusão das transações é semelhante ao processo descrito acima (no cenário de alta dos preços), exceto que, após definir todos os parâmetros, clica no botão "Vender". Pode aceder aqui ao artigo em que explicamos o que consiste o termo short selling. Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais Fonte: xStation5 Esteja ciente que resultados passados não garantem a obtenção de resultados semelhantes no futuro. Assim que a sua ordem fica executada no mercado, pode acompanhar a evolução da sua posição na janela de “Posições abertas” identificadas no gráfico abaixo. Quando for a altura de fechar a sua posição, basta clicar na opção "fechar" ou reverter a sua negociação inicial. Fonte: xStation5 Esteja ciente que resultados passados não garantem a obtenção de resultados semelhantes no futuro. Alternativas de investimento em criptomoedas através da XTB Se considerar que comprar criptomoedas através de CFDs pode parecer demasiado arriscado, então poderá considerar outras alternativas para lucrar com as potenciais valorizações das criptomoedas. Investir em ações de empresas que estejam expostas a este tipo de mercado, como a Coinbase, Riot Blockchain ou MicroStrategy, é uma alternativa para conseguir diversificar o seu portfólio. Embora os investimentos nessas empresas possam ser lucrativos, não têm o mesmo potencial de crescimento que as criptomoedas. Deve-se lembrar que resultados passados não garantem a obtenção de resultados semelhantes no futuro. O nosso scanner de ações pode ajudá-lo a procurar oportunidades de investimento no mercado das criptomoedas. Fonte: xStation5 Esteja ciente que resultados passados não garantem a obtenção de resultados semelhantes no futuro. Resumo A negociação de criptomoedas aumentou exponencialmente nos últimos meses e espera-se que essa tendência continue devido à crescente adaptação das criptomoedas. Muitas criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum, têm objetivos ambiciosos que podem ser alcançados a longo prazo, o que as torna uma oportunidade de investimento interessante para os detentores destas moedas a longo prazo e para aqueles que procuram aumentar a diversificação do seu portfólio, uma vez que os ativos digitais têm historicamente mostrado correlação muito baixa com o mercado de ações. Além disso, a elevada volatilidade e o volume de negociação em criptomoedas adaptam-se muito bem à negociação de curto prazo.

