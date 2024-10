Como investir em empresas de IA?

Tempo estimado de leitura: 20 minuto(s)

Neste artigo, ficará a saber:

Como investir em IA?

Compreender as ações de IA

Principais sectores de exposição à IA

Ações de IA - os maiores vencedores

FAQ

A inteligência artificial (IA) já não é ficção científica. Dos ecrãs de Hollywood, os algoritmos avançados sofreram uma evolução poderosa. Melhoraram a produtividade, aceleraram a análise de dados e surpreenderam centenas de milhões de pessoas com as suas capacidades de geração de texto e imagem. Em 2022, o ChatGPT foi considerado a aplicação com o crescimento mais rápido do mundo. Esta revolução está em curso, a IA continua a melhorar e as empresas que têm os meios e as capacidades para a utilizar ocuparam um lugar especial na mente dos investidores.

Agora, praticamente toda a gente pode utilizá-la, e as maiores empresas de tecnologia do mundo entraram na corrida para chegar a milhões de consumidores com os seus produtos: privados e empresariais. Tal como os volantes de um mecanismo poderoso, as leis do mercado determinaram os sectores que podem beneficiar da tendência da IA. Nestes sectores, apenas algumas das empresas mais bem geridas e que implementam a tecnologia conseguem acompanhar a tendência.

Desde a computação em nuvem da Microsoft e os semicondutores da Nvidia que permitem um poder de computação crescente (e uma IA mais avançada) até às soluções de rede da Arista Networks. Vamos descobrir quais são as ações de IA que têm a ganhar com a nova mudança tecnológica que começou na segunda década do século XXI. No artigo seguinte, ficará a saber porque é que a IA chegou às maiores bolsas de valores do mundo.

Investir em IA

A inteligência artificial traz consigo uma mudança económica e tecnológica fundamental. Naturalmente, esta mudança, para ter lugar, deve ser implementada não a nível central (o Estado), mas a nível privado (empresas). Isto pode significar uma potencial oportunidade de investimento, uma vez que muitas destas empresas estão cotadas na bolsa. Mas, como qualquer outro investimento, também tem alguns riscos, como a evolução disruptiva da tecnologia ou um abrandamento económico significativo, que podem limitar o catalisador de negócios da IA.

Estas empresas estão a implementar e a trabalhar na IA, e irão colher benefícios directos e indirectos da mesma ( aprofundando as vantagens competitivas ).

). Isto não significa que estas sejam, obviamente, as únicas empresas e ações dignas de interesse. No entanto, vale certamente a pena considerar a exposição à nova tendência disruptiva que alimentou a corrida de touros de Wall Street desde o início de 2023

O presidente da maior empresa de semicondutores do mundo, a Taiwan Semiconductor C.C Wei, indicou que 2024 é apenas a “ponta do icebergue” para todo o desenvolvimento da IA.

O desenvolvimento da inteligência artificial não pode ser feito sem o aumento da capacidade de computação. Os semicondutores são os responsáveis, que as empresas precisam de comprar para se manterem um passo à frente da concorrência e desenvolverem algoritmos de aprendizagem automática eficientes.

Mas porquê investir numa nova tecnologia como a IA?

A inteligência artificial significa maior produtividade , incluindo a nível empresarial.

, incluindo a nível empresarial. Isto pode naturalmente melhorar as suas receitas e lucros , incluindo em áreas de mercado completamente novas

, incluindo em A IA é uma tecnologia transformadora e tem o potencial de criar setores e nichos de mercado inteiramente novos

Ao aumentar a capacidade de produção e de negócio, as empresas podem, em teoria, impulsionar a expansão, sem aumentar simultaneamente os custos do emprego (à custa de um maior investimento em I&D relacionada com a IA, claro)

(à custa de um maior investimento em I&D relacionada com a IA, claro) As empresas que desenvolvem com êxito a IA e os produtos relacionados com a IA são susceptíveis de obter vantagens estratégicas sobre os seus concorrentes

Historicamente, as empresas tecnológicas têm proporcionado aos investidores rendimentos acima da média (cujo preço tem sido a elevada volatilidade e as quedas drásticas nos mercados em alta)

(cujo preço tem sido a elevada volatilidade e as quedas drásticas nos mercados em alta) O desenvolvimento da inteligência artificial significa uma corrida tanto a nível tecnológico como empresarial e, historicamente, a elevada concorrência tem proporcionado um ambiente de crescimento favorável

É claro que, tal como aconteceu com o boom da Internet de 1995-2000, a inteligência artificial também irá beneficiar diretamente um grupo bastante restrito de empresas. Tentaremos concentrar-nos neste aspeto nos capítulos seguintes.

Historicamente, a volatilidade do Nasdaq, bem como o prémio de risco de investimento para o índice, tem sido o mais elevado entre outros índices de referência dos EUA, incluindo o índice DAX da Alemanha. Desde 1990, quando as novas tecnologias informáticas estavam a começar a entrar no mercado, o retorno do índice foi superior a 7.500% em comparação com os 1.250% do S&P 500.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Importante: O caso do rally da IA é, em muitos aspectos, diferente de uma bolha dot-com do século XX, porque desta vez o crescimento é justificado por receitas mais elevadas e margens crescentes. As empresas que impulsionam esta tendência são os verdadeiros líderes de mercado, e não apenas especulativos. O que é igual é o facto de o enorme otimismo dos investidores em torno de uma nova tecnologia estar a impulsionar uma tendência de alta não só no Nasdaq 100, mas também no mercado bolsista global.

Compreender as ações de IA

Cada empresa difere não só no seu modelo de negócio, na qualidade da gestão, no nível das margens alcançadas e na posição no sector. Existem também muitas outras diferenças subtis. Isto leva-nos a concluir que é crucial compreender cada empresa individualmente.

No entanto, compreender as operações das empresas de IA pode ser ainda mais importante. Muitos intervenientes do mercado, que declaram que vão beneficiar com a inteligência artificial podem, de facto, ficar atrás de concorrentes em rápido crescimento e perder a corrida.

O dilema de sempre é que apostar nos vencedores significa normalmente “pagar a mais” pelas suas ações. No entanto, não parece haver outra saída, uma vez que a tendência da IA já dura há tempo suficiente para que o mercado tenha tido tempo de formar mais ou menos uma convicção sobre os seus potenciais vencedores (com base nos fundamentos)

pelas suas ações. No entanto, para que o mercado tenha tido tempo de formar mais ou menos uma convicção sobre os seus potenciais vencedores (com base nos fundamentos) O mercado de ações está sempre a avaliar o “futuro”, e um preço elevado das ações de uma empresa está associado a uma avaliação atual (otimista) das suas perspectivas e rentabilidade. Num ambiente de expansão dinâmico, as empresas bem geridas tendem a surpreender regularmente o mercado com a escala da melhoria do negócio. Um grande exemplo disto seria o crescimento exponencial das ações da Nvidia em 2023, impulsionado pelas receitas dos centros de dados (vendas de chips de IA), após um ano de 2022 fraco.

Até agora, os maiores vencedores da corrida são as maiores empresas de tecnologia. Porquê? Por cinco razões principais:

Enorme acesso a dados, crucial para o desenvolvimento da sua própria IA (Microsoft, Google, Meta Platforms, etc.) Capacidade para contratar e manter equipas poderosas de programadores de software de IA Recursos financeiros vastos que podem ser afectados à investigação e desenvolvimento Forte base de clientes e consumidores onde a IA pode ser rentabilizada o mais rapidamente possível (contratos com grandes empresas, centenas de milhões de utilizadores de browsers ou aplicações, etc.) Elevada qualidade do modelo empresarial de base e gestão competitiva do conselho de administração e dos directores executivos

Importante: Surgiu uma nova tendência numa altura em que as taxas de juro americanas estavam em máximos de 40 anos, o que significa um custo elevado da dívida. Empresas especulativas como a Big Bear AI (e a C3.ai (AI.US) não conseguiram apanhar os gigantes “mainstream”. No entanto, o mercado começou rapidamente a procurar “alternativas” aos investimentos em BigTech. Isto levou os investidores a procurarem empresas como a Arista Networks e a Super Micro Computers.

Será tarde investir em IA?

De acordo com a comunidade de cientistas e investigadores de inteligência artificial, o espaço para uma maior expansão tecnológica é ainda enorme. No entanto, as empresas que não conseguiram aumentar a sua posição no novo sector nos primeiros dois anos provavelmente “dormiram” durante o mais importante momento de crescimento.

Até agora, as ações das “Magnificent 7” dos EUA (as 7 maiores empresas tecnológicas dos EUA) foram as que mais valorizaram. Naturalmente, estas não são as únicas empresas que podem beneficiar da tendência da IA. Podemos ver um conjunto de empresas de diferentes sectores, onde a IA pode ser um enorme catalisador não só especulativo mas também comercial.

A tendência trará um ambiente de crescimento potencialmente favorável para as empresas que implementem efetivamente a IA em serviços e aplicações e para as que forneçam a infraestrutura “tecnológica” e o contexto para toda a tendência.

Exemplos de sucesso são a Palantir (PLTR.US), que implementa a IA nos sistemas de análise de dados em geral, a Arista Networks (ANET.US), concorrente da Cisco Systems (CSCO.US) na área das redes, ou a Super Micro Computers (SMIC.US), que se especializou na construção das chamadas “prateleiras de servidores” para centros de dados. No futuro, também poderemos testemunhar como a procura de IA cria indústrias inteiramente novas e potencialmente... Novos vencedores.

Os 6 principais sectores de exposição à IA

A inteligência artificial significa uma enorme mudança nos modelos de negócio e nos produtos. Nem todas as empresas serão capazes de a implementar de forma tão rápida e eficaz. Naturalmente, nem para todas as empresas, a IA significa uma mudança fundamental de negócios de magnitude semelhante. No futuro, a inteligência artificial poderá trazer mudanças a muitos níveis: desde uma publicidade mais eficaz a conhecimentos mais profundos sobre as preferências dos consumidores.

As empresas centradas em alguns sectores, em que o desenvolvimento da IA se pode traduzir direta e indiretamente em receitas e lucros mais elevados, são as mais susceptíveis de beneficiar. Podemos compará-lo à corrida ao ouro, em que os fornecedores de equipamento - pás e picaretas - ganhavam mais com os prospectores de ouro. De seguida, enumeramos alguns sectores e empresas que podem valer a pena observar.

Chips de IA: Nvidia (NVDA.US), AMD (AMD.US), Taiwan Semiconductor (TSM.US), ARM Holdings (ARM.US), Synopsys (SNPS.US)

Tecnologia de semicondutores: Broadcom (AVGO.US), Intel (INTC.US), Photronics (PHTR.US), Lam Research

Centros de dados e redes - Arista Networks (ANET.US), Super Micro Computers (SMIC.US), Cisco (CSCO.US)

Serviços de computação em nuvem e IA: Microsoft (MSFT.US), Amazon (AMZN.US), Adobe (ADBE.US), Google Cloud (GOOGL.US)

Publicidade digital e LLMs: Meta Platforms META.US), Alphabet (GOOGL.US), Microsoft (MSFT.US)

BigData e DevOps: Palantir, DataDog

Nos últimos cinco anos, a tecnologia de IA registou progressos significativos. Da visão e do reconhecimento da fala ao processamento da linguagem natural e à tomada de decisões, as capacidades da IA cresceram exponencialmente, conduzindo a aplicações generalizadas em vários domínios. Estes avanços tecnológicos tornaram o investimento em ações de IA um empreendimento particularmente apelativo. Investir em ações de IA implica peneirar um labirinto de propaganda do mercado para descobrir o valor real.

Investir em ações de IA requer uma avaliação cuidadosa do desempenho financeiro de uma empresa, da qualidade e diversidade dos seus produtos e serviços de IA e da sua posição de mercado no sector.

A diversificação dos investimentos em IA é importante, instando os investidores a distribuírem os seus fundos por diferentes sectores, dimensões de empresas e áreas geográficas para mitigar o risco e maximizar os ganhos potenciais.

A monitorização contínua do sector da IA é crucial, incluindo o acompanhamento dos líderes de mercado e dos desenvolvimentos tecnológicos, para tomar decisões de investimento informadas.

Procura por empresas de IA

Investir no sector da IA não é uma decisão que deva ser tomada de ânimo leve. Não se trata apenas de escolher as empresas com as tecnologias de IA mais avançadas; trata-se de compreender o seu desempenho financeiro, avaliar os seus produtos e serviços de IA e avaliar a sua posição no mercado. E mesmo isso pode não ser suficiente, porque investir tem a ver com o futuro - não com o passado, ou mesmo com a presença.

Performance financeira

Na avaliação do desempenho financeiro das empresas de IA, devem ser considerados vários indicadores cruciais. Tais como:

Crescimento das receitas

Rentabilidade

Fluxo de caixa

Níveis de endividamento

Uma avaliação pormenorizada destes indicadores financeiros pode oferecer informações essenciais sobre a situação financeira da empresa de IA e o seu potencial de crescimento. Um fator-chave que tem um impacto significativo no fluxo de caixa das empresas de IA é a sua utilização de ferramentas de IA. As empresas que utilizam eficazmente as ferramentas de IA podem otimizar a gestão do seu fluxo de caixa, melhorando assim o seu desempenho financeiro. Outros fatores incluem alterações nas condições de pagamento, mudanças no comportamento dos clientes e condições económicas.

Produtos e serviços de IA

Avaliar os produtos e serviços de IA de uma empresa é outro aspeto crítico da investigação de investimentos em IA. O desempenho das ferramentas de marketing de IA de uma empresa, a previsão da procura de IA e os dados da procura do mercado podem fornecer informações importantes sobre a capacidade da empresa para identificar e responder às necessidades dos clientes. Um historial de satisfação da procura do mercado é um forte indicador do potencial de sucesso de uma empresa.

A carteira de produtos e serviços de IA de uma empresa também pode ter um impacto significativo no valor das suas ações. As empresas com uma carteira diversificada de ofertas de IA podem oferecer mais oportunidades de diversificação da carteira.

Posição no mercado

A posição de mercado de uma empresa de IA é outro fator crucial a considerar quando se investe em ações de IA. Os fatores a considerar incluem o posicionamento atual da empresa no mercado, a saúde financeira da empresa e a robustez da sua tecnologia. A avaliação da quota de mercado no sector da IA também pode fornecer informações sobre a posição competitiva de uma empresa. Ao analisar a dimensão do mercado e as suas projecções de crescimento, os investidores podem obter uma imagem mais clara do potencial de sucesso de uma empresa no sector de IA.

IA como diversificação do investimento

A diversificação desempenha um papel vital nas estratégias de investimento em IA. Ao distribuir os seus investimentos por diferentes empresas relacionadas com a IA ou ETFs que abrangem vários sectores, pode reduzir o risco e aumentar os potenciais retornos. As secções seguintes propõem estratégias para diversificar os seus investimentos em IA.

Investir em todos os setores

A tecnologia de IA não está confinada a um único setor. As suas vastas aplicações têm o potencial de revolucionar numerosos setores do mercado, conduzindo a uma revolução da IA em indústrias como:

Cuidados de saúde

Vendas online

Finanças

Indústria transformadora

Transportes

Educação

Ao investir em vários setores, os investidores podem minimizar os riscos específicos de cada setor. Atualmente, a tecnologia de IA está a ser utilizada numa grande variedade de indústrias, incluindo:

Serviços financeiros

Seguros

Saúde

Ciências da vida

Retalho

Vendas online

Para se manter competitivo nestes setores, é crucial utilizar eficazmente as ferramentas de IA. Estes setores tornam-nos alvos potenciais para a diversificação do investimento. É claro que ainda é difícil dizer que as empresas de setores como os seguros ou os cuidados de saúde têm dinheiro diretamente devido à IA, mas, a longo prazo, as empresas que utilizarem a IA mais rapidamente e melhor, provavelmente, terão um desempenho superior às outras.

Equilíbrio entre grandes e pequenas empresas

A diversificação dos investimentos entre grandes e pequenas empresas de IA pode levar a uma redução do risco, a um maior potencial de retorno e a oportunidades de diversificação da carteira. As grandes empresas estabelecidas tendem a ser mais rentáveis, enquanto as pequenas empresas em fase de arranque podem enfrentar desafios, mas oferecem a oportunidade de participar em projectos inovadores.

A afetação de fundos a startups de IA mais pequenas e inovadoras oferece a oportunidade de participar em empreendimentos inovadores e transformadores no espaço da IA, juntamente com o potencial de retornos substanciais através de fundos de capital de risco.

Considerar as oportunidades globais de IA

O investimento em IA não está limitado a uma região geográfica específica. O desenvolvimento e a adoção da IA estão a ocorrer em todo o mundo, apresentando diversas opções de investimento. Por exemplo, os Estados Unidos e a China são os principais países que lideram o desenvolvimento da IA. No entanto, investir a nível global não é isento de riscos. É importante ter em conta fatores como a falta de transparência e de aplicabilidade, potenciais perdas de emprego devido à automatização e riscos de manipulação social. Mas com a devida diligência, as recompensas podem superar os riscos.

Avaliar os riscos de investimento em IA

Como qualquer investimento, os investimentos em IA comportam um conjunto único de riscos. A volatilidade do mercado, por exemplo, pode levar à flutuação do sentimento dos investidores, impulsionada por notícias e desenvolvimentos no domínio da IA. Isto pode resultar num ambiente de mercado altamente volátil para as ações de IA. Além disso, um ambiente muito competitivo significa que a tendência pode mudar dinamicamente. O que é crucial para os investidores em IA é monitorizar as receitas diretamente da procura de inteligência artificial.

Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais

Os investidores devem também estar cientes das potenciais alterações regulamentares que podem afetar os investimentos em IA. As medidas que visam a resiliência operacional e o tratamento de preocupações de privacidade relacionadas com a IA são apenas alguns exemplos de potenciais alterações regulamentares que podem afetar os investimentos em IA.

As preocupações éticas, como a privacidade dos dados, o enviesamento algorítmico e as implicações sociais mais alargadas da IA, também representam riscos potenciais. Estas preocupações têm o potencial de minar a confiança do público e do mercado, expondo assim os investidores a danos na reputação e ao escrutínio regulamentar das empresas de IA.

O acompanhamento dos principais intervenientes no sector da IA é uma componente essencial da estratégia de investimento. Os actuais líderes do sector em ações de IA incluem:

Nvidia (NVDA.US)

Arista Networks (ANET.US)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM.US)

Microsoft (MSFT.US)

Estas empresas tecnológicas têm um historial comprovado na aprendizagem automática e estão a abrir as portas ao desenvolvimento da IA.

Acompanhar a evolução do sector

Manter-se a par dos últimos desenvolvimentos na indústria da inteligência artificial AI pode também ser importante para tomar decisões de investimento informadas. Os recentes desenvolvimentos tecnológicos no sector da IA abrangem:

Análise de dados mais rápida e de maior qualidade

Geração de linguagem natural e reconhecimento de voz

Agentes virtuais e gestão de decisões

A formulação de uma estratégia de investimento em IA a longo prazo que corresponda aos seus objetivos financeiros é vital para o sucesso do investimento em IA. As soluções orientadas para a IA que analisam as transações financeiras e recomendam investimentos eficientes em termos fiscais podem ajudar a alinhar os seus objectivos financeiros com a estratégia de investimento em IA.

Compreender a sua tolerância ao risco é também essencial para desenvolver uma estratégia de investimento em IA a longo prazo. A alternativa para investimentos específicos em ações pode ser o Nasdaq 100, que inclui quase todas as empresas tecnológicas americanas de maior dimensão e qualidade, que podem beneficiar da IA. As ações de IA representam uma oportunidade única de investimento, oferecendo retornos acima da média. No entanto, tal como qualquer investimento, têm o seu próprio conjunto de riscos e desafios. Ao realizar uma investigação exaustiva, diversificar os seus investimentos, acompanhar a evolução do sector e criar uma estratégia de investimento a longo prazo, pode navegar no excitante mundo do investimento em IA.

FAQ

Quais são as melhores ações de IA para investir?

É muito difícil escolher a melhor empresa de IA. No entanto, o futuro é desconhecido, se quiser ter a certeza de que um investimento está diretamente exposto à tendência da IA. Certamente, uma das acções de IA mais populares é a Nvidia (NVDA.US), a Arista Networks (ANET.US), a Microsoft (MSFT.US) ou a Super Micro Computers (SMIC.US), mas o seu desempenho futuro permanece incerto.

Estas empresas são líderes na utilização da inteligência artificial para melhorar os produtos e fornecer serviços de IA às empresas. Também vale a pena notar que, por vezes, “não é o que se compra, é o que se paga” e que as ações de IA podem estar sobrevalorizadas devido à elevada procura especulativa, que pode fazer variar as ações em relação ao seu valor intrínseco. Lembre-se especialmente dos sectores de mercado como:

Chips de IA (e vários semicondutores à sua volta)

Centros de dados e análise de dados

Redes informáticas

Aplicações e serviços de IA

Pode comprar ações de IA?

Sim, pode comprar ações de IA investindo em empresas individuais envolvidas no setor da IA ou através de ETFs, como o Nasdaq 100, que lhe darão uma exposição a um mercado mais vasto de empresas de tecnologia. Ambas as opções requerem uma análise cuidadosa dos riscos e custos associados.

Como é que posso investir em IA?

Considere investir em empresas de tecnologia como a Microsoft, Nvidia, Alphabet (Google) ou Arista Network ou ETFs que acompanham o desempenho das ações de tecnologia, como o Nasdaq 100, para ganhar exposição ao desenvolvimento da IA. Não deve investir demasiado dinheiro no início. Se for profissional, a sua tolerância ao risco aumentará com o tempo, mas lembre-se sempre dos princípios básicos. O mercado de ações é muito diferente do rendimento fixo e os seus rendimentos futuros são sempre desconhecidos. Aprenda a beneficiar da dinâmica do negócio.

Como posso avaliar o desempenho financeiro das empresas de IA?

Para avaliar o desempenho financeiro das empresas de IA, considere os principais indicadores financeiros, como o crescimento das receitas, a qualidade da gestão, a rendibilidade, o fluxo de caixa e os níveis de dívida. Isto dar-lhe-á uma visão da saúde financeira da empresa. Alguns investidores estão também a utilizar dados alternativos, como as opiniões dos empregados e dos clientes, entre outros. Consulte as demonstrações financeiras trimestrais das empresas para se manter informado, acompanhando o desempenho e os desafios atuais da empresa.

Quais são as vantagens de diversificar os investimentos em IA?

A diversificação dos investimentos em IA pode reduzir o risco e aumentar os potenciais rendimentos, distribuindo os investimentos por diferentes empresas relacionadas com a IA ou ETFs que abrangem vários sectores. É claro que o custo da diversificação pode ser uma menor rendibilidade do investimento, mas uma concentração em apenas uma, duas ou mesmo três empresas pode ser considerada demasiado arriscada para muitos investidores. Isto deve-se aos riscos específicos de qualquer empresa, tais como a exposição comercial, o risco dos clientes ou acontecimentos aleatórios que afetam a rentabilidade.