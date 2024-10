Como poupar dinheiro todos os meses: Dicas Práticas

Tempo estimado de leitura: 20 minuto(s)

Neste artigo, aprenderá:

Poupar dinheiro - qual é o objetivo?

Almofada financeira

10 hábitos financeiros positivos

6 despesas quotidianas desnecessárias

Processo de poupança de dinheiro - o esboço

Liberdade financeira e oportunidades de investimento

FAQ

Poupar dinheiro é associado por alguns a sacrifícios e a uma diminuição da satisfação com a vida. No entanto, muitos dos custos da vida podem ser reduzidos ou completamente eliminados sem renunciar a umas férias, a um carro ou a uns sapatos novos. O segredo é seguir pelo menos algumas regras e reduzir o consumo desnecessário de bens em geral. Além disso, isto tem um impacto positivo em todo o planeta e não apenas no estado da sua carteira. Ao controlar as suas despesas, pode construir uma almofada financeira que lhe dará confiança financeira na vida. Também não estará totalmente dependente do seu emprego ou da sua situação atual. Poderá negociar taxas mais elevadas ou mudar de emprego sem se preocupar com a estabilidade e a liquidez.

Como vê, poupar não significa apenas dinheiro extra. Pode trazer consigo um aspeto positivo sob a forma de sentimentos de liberdade e independência. Além disso, constitui uma base para entrar no mundo dos investimentos. Com este pequeno artigo, ficará a saber o que pode melhorar e como mudar as suas finanças e a sua mentalidade para começar a poupar verdadeiramente. Ao adotar algumas dicas para poupar dinheiro, será capaz de atingir os seus objetivos financeiros. E desfrutar de um futuro mais seguro, sozinho ou com a família. Agora, vamos embarcar juntos nesta viagem rumo à liberdade financeira!

Poupar dinheiro - qual é o objetivo?

Evidentemente, poupar dinheiro significa não gastar (de forma precisa ou não) uma parte do seu rendimento e mantê-lo sob a forma de dinheiro ou de outros activos líquidos (obrigações, depósitos, ações, etc.), geralmente facilmente convertíveis em dinheiro. As razões para poupar dinheiro podem variar. Para efeitos de análise, podemos separá-las em dois tipos:

Internas (resultantes de crenças, sonhos e objectivos) Externas (resultantes de encargos temporários com a vida e para cobrir obrigações financeiras futuras)

No entanto, se analisarmos estas duas razões aparentemente independentes pelas quais as pessoas optam por poupar, podemos compreender este facto:

Se a pessoa X poupa por razões intrínsecas, provavelmente fá-lo de forma constante, durante um longo período de tempo, e atribui à poupança uma certa prioridade (da qual, por exemplo, faz depender o conforto psicológico que advém de um sentimento de independência financeira). Desta forma, aumenta progressivamente um determinado montante garantido e poderá utilizá-lo no futuro

(da qual, por exemplo, faz depender o conforto psicológico que advém de um sentimento de independência financeira). Desta forma, aumenta progressivamente um determinado montante garantido e poderá utilizá-lo no futuro Se a pessoa Y não poupa por razões internas - isso deve-se geralmente ao facto de não saber. Algumas pessoas também acreditam que o rendimento que geram é demasiado baixo para começar a poupar. Neste caso, porém, essas pessoas não têm tempo suficiente para analisar cuidadosamente as suas opções. Além disso, desencorajam-se a poupar porque consideram a "poupança" mensal demasiado baixa para começar. Este parece ser um grande erro, porque, numa perspetiva de longo prazo, ao longo de décadas pode acumular-se um montante bastante substancial de poupanças. Uma pessoa que não sinta uma necessidade interior de poupar dificilmente terá dinheiro assegurado para o futuro.

A conclusão importante é que, embora a necessidade interna de poupar varie e nem todas as pessoas a tenham, tanto a pessoa X como a pessoa Y enfrentam situações externas na vida que, muitas vezes, estão fora do seu controlo e que exigem ação e despesas. Normalmente, se a pessoa Y não se tiver precavido para esse acontecimento, terá de recorrer ao crédito (o que gera custos adicionais) ou não será capaz de enfrentar os desafios.

Toda a gente enfrenta situações na vida que podem exigir uma certa quantia de dinheiro. Tanto podem ser acidentes do acaso como situações da vida que podem ser previstas com bastante antecedência, como a educação dos filhos, o casamento e a reforma. Outras coisas que podemos prever com uma probabilidade relativamente elevada incluem, por exemplo, reparações ou substituições dispendiosas de automóveis ou consultas dentárias. Concluímos, portanto, que a poupança é do interesse de todos. Mais ainda no interesse das pessoas que ainda não desenvolveram a necessidade interna de guardar na carteira uma determinada percentagem do dinheiro que recebem.

Poupar dinheiro é:

Conforto mental

Maior independência financeira

Maior sentimento de segurança

Um futuro mais seguro para si e para a sua família

Capacidade de cobrir despesas aleatórias sem o risco de crédito

A perspetiva de uma vida próspera na reforma e a possibilidade de realizar sonhos

IMPORTANTE: Poupar dinheiro é apenas uma das várias componentes da estabilidade financeira. O dinheiro a longo prazo não proporciona benefícios comparáveis a investimentos bem sucedidos a longo prazo ou a um aumento do rendimento, mas poupar dinheiro é a base de ambos.

Almofada financeira

Muitos já se depararam com a expressão "almofada financeira". Em poucas palavras, trata-se de um montante garantido de dinheiro poupado, capaz de cobrir as necessidades da vida numa situação em que uma pessoa ou um agregado familiar deixe de registar qualquer rendimento. O seu objetivo é também assegurar a existência em caso de crise ou de perda de emprego.

Alguns estimam, de forma conservadora, que essa almofada financeira deve proporcionar segurança financeira para cerca de 12 meses de despesas mensais - sem diminuição da qualidade de vida. Outros consideram que 6 meses já são suficientes, e os aforradores "extremos" acreditam que a almofada financeira deve garantir um mínimo de 24 meses de existência numa situação de rendimento zero.

Para calcular o montante que deve acumular numa almofada financeira, é necessário conhecer o custo de vida mensal - o seu ou o de toda a sua família. Com base nestes dados, poderá estimar o montante que precisa de poupar para construir uma pequena ou grande almofada financeira para tempos incertos. Partindo do princípio de que as despesas mensais de uma família de quatro pessoas rondam os 5.000 euros, podemos concluir que a sua versão de base para períodos de 6, 12 e 24 meses será de 30 000, 60 000 ou 120 000 euros, respetivamente.

Almofada financeira - regras básicas

Regra geral, o dinheiro acumulado na almofada financeira não deve ser gasto quando não há necessidade dele. Este é o seu "fundo de emergência" - não o esqueça.

O dinheiro armazenado na almofada financeira não deve ser detido sob a forma de ativos flutuantes, como ações, participações em fundos de investimento ou ETFs ou criptomoedas. Deve ter a certeza de que a avaliação da sua almofada financeira é conhecida e estável.

Também não devem ser detidos em ativos ilíquidos, como imóveis, relógios, obras de arte ou outros objetos de coleção. A venda desses ativos leva tempo e, se precisar de dinheiro "agora", haverá uma maior probabilidade de os vender a preços mais baixos, o que é indesejável.

A liquidez e a fácil disponibilidade de fundos podem ser cruciais para a almofada financeira. A sua base deve ser a moeda nacional ou um "cabaz" de moedas estrangeiras. Em alternativa, obrigações do tesouro facilmente transaccionáveis para manter o valor de compra do dinheiro ao longo do tempo.

10 hábitos financeiros positivos

Se estamos a falar de poupar dinheiro ao longo da vida, isso significa desenvolver certos hábitos que tornarão o processo mais fácil. Esses hábitos também podem fazer com que os montantes finais poupados sejam maiores e a liberdade financeira seja mais rápida. Para além disso, isto pode acontecer sem sacrificar a satisfação e sem baixar significativamente o seu "nível" ou satisfação com a vida. Eis 10 exemplos de hábitos muito úteis.

Analise cuidadosamente a sua situação financeira. Calcule o seu rendimento, subtraindo as despesas fixas e os passivos ao seu rendimento. Isto ajudá-lo-á a determinar o montante adequado que poderá poupar a cada novo mês. Planeie as suas despesas e preveja antecipadamente acontecimentos muito prováveis - se não fizer um orçamento, a vida vai surpreendê-lo mais vezes. Reserve uma margem de segurança adequada para o caso de o custo de vida aumentar. Pode antecipar certos acontecimentos - inclua-os no seu plano de poupança. Registe e analise as suas despesas pelo menos uma vez por mês. Na era do século XXI, as aplicações podem ser úteis. Além disso, muitos bancos e instituições oferecem uma seção detalhada das despesas mensais. Pode utilizá-lo para compreender os seus hábitos e ajustar as despesas. Não compre coisas desnecessárias. Comprar sob a influência das emoções não é uma das escolhas mais ponderadas. Não exagere - quando houver uma oportunidade, compre um presente ou doe fundos para ajudar os necessitados. É tudo uma questão de princípio - comprar "coisas bonitas" por impulso não traz benefícios tangíveis e não o fará mais feliz a longo prazo, uma vez que esgotará a sua carteira Não se deixe "enganar" pelos descontos. Adquirir artigos com desconto só porque estão com -50% ou -80% não significa que os deva comprar. A despesa continua a ser uma despesa, mesmo que o artigo tenha um desconto de 90%. Acima de tudo, comprar bens que perdem pelo menos metade do seu valor no dia da compra não o fará alcançar a liberdade financeira mais rapidamente. Precisa mesmo assim tanto deles? Não tenha medo dos artigos em segunda mão. Comprar bens e objectos "em segunda mão" permite poupar dinheiro. Um menor consumo também significa menos poluição e uma boa decisão para o planeta Terra. Se precisar ou quiser comprar algo, pergunte a si próprio se faz realmente sentido pagar o dobro por um artigo novo. Tente aumentar o seu rendimento. Poupar é o primeiro passo para a independência, mas é o aumento do seu rendimento que pode ser o verdadeiro catalisador da mudança financeira. Não tenha medo de falar sobre um aumento se achar que o merece. Se esgotou as oportunidades num emprego, talvez seja altura de aceitar outro? Aumente as suas competências e aptidões para que os empregadores possam recompensá-lo bem. Aprender mais sobre investimentos. Poupar dinheiro é a base e uma determinada etapa para alcançar a liberdade financeira. Se já tiver juntado dinheiro suficiente e construído uma almofada financeira, provavelmente começará a procurar formas de aumentar o valor do seu dinheiro ao longo do tempo. Procure educar-se e aprender mais sobre o mercado financeiro - ações, fundos de índice, ETFs, metais preciosos ou imobiliário. Não desanime. A base de qualquer sucesso é a consistência. Se poupar 5% do seu rendimento e, após alguns meses, decidir que é inútil, provavelmente gastará os fundos em produtos desnecessários que não aumentarão o seu nível de satisfação com a vida. No entanto, se poupar 5% durante os próximos 30 ou 40 anos, pode garantir a si próprio vários anos de vida tranquilos. Não se exceda e não se castigue. A base da coerência é também a tolerância para consigo próprio. Se surgir uma situação em que, num determinado mês ou ano, não poupou tanto quanto queria, não se preocupe. Primeiro - não se pode voltar atrás no tempo. Segundo - acidentes aleatórios acontecem a todas as pessoas. Terceiro - talvez no próximo ano consiga poupar o dobro. Lembre-se que o seu objetivo é a longo prazo. Um ano mau pode ser ultrapassado pela excelência.

IMPORTANTE: Lembre-se de que a dívida do cartão de crédito é sempre má e que pode ficar com muito dinheiro no bolso se nunca pagar quaisquer taxas de juro de crédito. Também deve ter sempre presente que existem formas de poupar dinheiro rapidamente, mas lembre-se: os seus objectivos de poupança devem ser realistas. Os objetivos de poupança não são tão cruciais como a motivação persistente para se manter no rumo certo. Uma conta poupança pode ser útil. Pode poupar dinheiro durante anos e décadas, e esperar por resultados a longo prazo pode ser uma forma inteligente de poupar dinheiro. Pagamento da entrada? Para se manter bem motivado, deve preferir a opção de pagamento à medida que o trabalho é efectuado, e não antes.

Processo de poupança de dinheiro em 6 passos

Para que o processo de poupança seja bem sucedido, é necessário, acima de tudo, consistência e paciência. Muitas das escolhas ou fenómenos da vida dependem do sucesso da poupança. É o caso da capacidade de fazer face a fenómenos raros como as crises económicas, a perda de emprego, uma avaria grave do automóvel ou uma doença. Muitas vezes, as pessoas pensam que estes fenómenos são raros porque nunca aconteceram nas suas vidas, mas a história mostra que acontecem com bastante frequência. Além disso, o seu futuro na reforma ou mesmo o percurso profissional dos seus filhos pode depender do facto de poupar adequadamente. Por isso, vale a pena proteger-se. Eis um plano simples em 6 pontos.

Determine com precisão quais são os seus objetivos - isto facilitará a mudança de hábitos antigos para novos hábitos e orientá-lo-á para alcançar os resultados definidos. Lembre-se que os seus objetivos devem motivá-lo. A visão de arranjar o carro ou de perder o emprego não lhe parece suficientemente motivadora. Em vez disso, pense nos sonhos que pode realizar ao poupar dinheiro. Pense em lugares que pode visitar, em ajudar os seus entes queridos ou numa reforma tranquila. Lembre-se que, pelo menos, os seus objetivos a curto prazo devem ser realistas e realizáveis. A satisfação está ao seu alcance. Orçamento familiar - se é solteiro, a sua vida é fácil. Caso contrário, reveja as suas finanças em conjunto com o seu parceiro(a). Mesmo que o quadro que desenharem seja muito geral, verão onde o orçamento precisa de ser melhorado e qual é o seu maior ponto fraco. Este já é um primeiro passo importante. Pode-se utilizar a forma tradicional de o fazer - um pedaço de papel e uma caneta, ou programas de computador e aplicações. Também pode atualizar regularmente a situação financeira do seu agregado familiar. Se os bancos o fazem, por é que não há-de fazê-lo também? Despesas à parte - a análise do seu orçamento deve ter consequências reais. Normalmente, trata-se de cortar nas despesas. Por exemplo, nas subscrições desnecessárias de determinados serviços, nas compras de mercearia (talvez seja melhor fazê-las com menos frequência, mas em maior quantidade), nas refeições fora de casa ou nas já mencionadas "coisas da moda" e transportes. Pague as dívidas - juros desnecessários do cartão de crédito ou outras obrigações que pode cobrir mesmo agora - faça-o sem pensar. Gerarão custos e stress desnecessários. Se as suas dívidas forem maiores do que o seu dinheiro atual, dê prioridade a pagá-las antes de começar a poupar. Claro que, se tiver uma hipoteca, não precisa de poupar só para a pagar em excesso. Inclua-a no seu orçamento familiar, mas lembre-se também que quanto mais cedo a pagar, melhor para si. Não tenha medo de pagar a mais se receber injecções de dinheiro extra. Ajude-se a planear tudo - graças às novas tecnologias, não tem de se lembrar de tudo e criar um calendário inteiro com os passos planeados para a propriedade. Pode utilizar aplicações e programas bancários que farão com que as obrigações básicas ou as transferências para uma conta poupança aconteçam automaticamente. Desta forma, poupa tempo e corre menos riscos de se esquecer de alguma coisa na correria do dia a dia. Diversifique as suas fontes de rendimento - se tiver tempo extra à sua disposição, vale certamente a pena procurar uma fonte adicional de dinheiro. Se quiser manter o seu nível de vida atual, o rendimento de um trabalho suplementar, por exemplo, pode ser considerado como uma poupança. Graças à possibilidade de trabalhar online, um trabalho suplementar não tem de implicar deslocações ou saídas de casa.

Importante: Não é verdade que só as pessoas menos ricas tenham problemas em poupar dinheiro. A falta de poupança é também um problema para aqueles que ganham muito. A capacidade de poupar depende mais de condições psicológicas do que financeiras. Em primeiro lugar, a satisfação geral com a vida e o facto de se viver num ambiente amigável facilitam este processo. As pessoas cuja satisfação com a vida é menor podem querer compensar esse facto com novas compras. Se os gastos compulsivos se transformarem numa necessidade muito urgente da vida, não se deve ter medo de consultar um psicólogo, que pode ajudar com conversas ou terapia direcionada. Pode transformar-se num problema que não deve ser subestimado.

Liberdade financeira e investimento

Analisando o aspecto da poupança, já dissemos que, a longo prazo, guardar dinheiro não é rentável. Porquê? Porque o poder de compra do dinheiro desvaloriza-se com o tempo devido à inflação. Isto significa, na prática, que hoje pode-se comprar muito mais bens com 1000 euros do que provavelmente se poderá comprar com esse montante daqui a 5, 10 ou 20 anos. Que conclusões se podem tirar deste facto?

Um passo natural durante a poupança é iniciar a educação financeira. Esta levá-lo-á a tirar conclusões sobre o seu futuro e os seus investimentos. As obrigações do tesouro podem proteger o seu capital da inflação, mas proporcionam um rendimento bastante reduzido acima da inflação, o que faz com que pareçam um componente adequado da parte defensiva da sua carteira

Com um capital adequado já acumulado e uma almofada financeira, pode considerar quais os riscos de investimento que está disposto a correr para obter rendimentos significativamente acima da inflação. Lembre-se que a sua apetência e tolerância ao risco devem ser menores à medida que se aproxima da reforma

Na parte agressiva da carteira, pode considerar não só metais preciosos ou bens imobiliários, mas também ETFs, bem como ações de empresas cotadas na bolsa. Historicamente, as ações de empresas e os fundos de índice que acompanham os índices bolsistas, como o S&P 500 ou o Nasdaq 100, têm proporcionado rendimentos incomparavelmente mais elevados, embora seja importante recordar que a história não tem de se repetir e que o mercado bolsista é um local de risco

As contas de poupança são fundamentais, mas poupar dinheiro não garante que o valor do seu dinheiro se mantenha ao longo de vários anos ou, mais ainda, décadas. As ações ou ETFs são muito líquidas e oferecem uma vasta gama de oportunidades de investimento. No entanto, são altamente voláteis, pelo que deve considerar se pode suportar quedas de capital significativas enquanto espera rendimentos potencialmente elevados. Lembre-se que a educação financeira é fundamental e deve fazer parte do processo de poupança.

FAQ

Como começar a poupar rapidamente?

Em primeiro lugar, é necessário determinar quais são os seus objetivos, o que pretende fazer. Idealmente, a curto prazo, os objectivos devem ser muito realistas (é melhor surpreender-se positivamente do que negativamente), mas a longo prazo pode imaginar-se a realizar os seus sonhos. É importante manter-se motivado. Em seguida, organize o seu orçamento e considere em que é que gasta mais dinheiro (desnecessário). Pode ajudar-se a si próprio com aplicações modernas e utilizar lembretes que farão com que as alterações apareçam automaticamente e não consumam muito tempo. A sua conta bancária deve ajudá-lo.

Como é que posso poupar mais dinheiro?

Deve calcular cuidadosamente as suas despesas mensais e pensar no que deve deixar de fazer para começar a poupar mais. Muitas vezes, os custos desnecessários são comer fora com demasiada frequência e viver muito para além das suas possibilidades. Lembre-se - não vá a extremos, poupar não é viver como um asceta. O que importa é a consistência e os hábitos, permitindo desvios da "norma". Pode dar-se ao luxo de ter entretenimento ou restaurantes - a questão é, no entanto, que estas despesas devem ser excepcionais e não se tornarem o "novo normal". Pense também em como pode aumentar o seu rendimento - assim começará a poupar muito mais. Lembre-se de outras oportunidades de contas de poupança que o podem ajudar a gerir os seus fundos de poupança.

Como aumentar os rendimentos rapidamente?

Normalmente, o aumento mais rápido do rendimento é gerado pela procura de um segundo emprego ou ocupação que lhe dê uma fonte adicional de rendimento. Na prática, será muito difícil substituir este "salto" por um aumento no seu emprego principal. Se quiser aumentar rapidamente os seus rendimentos, pense no tempo livre que tem e no que pode fazer. Depois, comece a procurar trabalho e faça-o no seu tempo livre. Se estiver determinado, pode também fazê-lo aos fins-de-semana. Pode também abrir o seu próprio negócio e pensar em reduzir as despesas domésticas.

É difícil poupar dinheiro?

Sejamos honestos, se fosse fácil, toda a gente pouparia dinheiro. Poupar requer tempo, conhecimento, mas acima de tudo, regularidade e paciência. Sem estes dois elementos, ser-lhe-á muito difícil poupar durante um longo período de tempo. Lembre-se sempre das razões que o levam a decidir pôr dinheiro de lado em vez de o gastar. Pense na liberdade financeira, na independência e na realização dos seus sonhos e numa reforma tranquila. Estas poucas coisas devem ser um "motivador" suficiente. Ao continuar a poupar, talvez se aperceba de que muitas das suas necessidades financeiras eram, na realidade, uma ilusão. Fazer compras online pode ajudá-lo a reduzir os custos de combustível ou de transporte para comprar algumas das coisas mais importantes. Lembre-se que os hábitos de consumo são cruciais para o seu sucesso a longo prazo.

Com que idade se deve começar a poupar?

Tal como no investimento a longo prazo, a regra geral quando se trata de poupar é "quanto mais cedo, melhor". Se começar a investir cedo, provavelmente conseguirá acumular um montante maior e, além disso, atingirá um nível de poupança mais elevado mais cedo. Mas lembre-se: nunca é tarde demais para cuidar das suas finanças e do seu futuro. Além disso, uma pessoa aprende com os seus erros (mais eficazmente com os seus próprios erros) e a fase da juventude dá-lhe mais "tolerância" para os cometer. No entanto, isto não significa que se possa deixar de pensar no seu futuro financeiro enquanto se é jovem. Cuide dele o mais cedo que puder. O montante da poupança mensal não é tão importante como a sua visão e determinação a longo prazo.

Como poupar dinheiro rapidamente?

Poupe dinheiro rapidamente cortando nas despesas extra, reduzindo o custo dos bens essenciais, criando um plano de refeições, vendendo artigos não utilizados, explorando atividades secundárias, comprando seguros, interrompendo os investimentos e ajustando a sua retenção de impostos. Não contraia créditos desnecessários e evite pagar juros de empréstimos. Crie um orçamento mensal para si ou para toda a sua família. É possível fazer grandes poupanças se for capaz de manter o objetivo a longo prazo.

Como é que posso criar um orçamento para gerir melhor as minhas finanças?

Crie um orçamento identificando as suas fontes de rendimento, categorizando as suas despesas e definindo objectivos alcançáveis para começar a poupar dinheiro - estará no caminho certo para gerir melhor as suas finanças. Todo o dinheiro que poupar, poderá ser utilizado no futuro.