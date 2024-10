Compreendendo os ETFs: Como é que os ETFs funcionam?

Tempo estimado de leitura: 16 minuto(s)

Neste artigo irá aprender:

O que é um ETF e como funciona?

Vantagens e desvantagens do investimento em ETFs

Investimento em ETFs e em ações

Factores específicos do investimento em ETFs

Como investir em ETFs?

PERGUNTAS FREQUENTES

A popularidade dos fundos negociados em bolsa aumentou ao longo dos anos e décadas devido às suas características específicas e à sua relação custo-eficácia. Mas todos os interessados em investimentos passivos ou em investimentos a longo prazo podem estar curiosos acerca destes ativos financeiros. Está à procura de uma opção de investimento rentável, simples, flexível e diversificada? Então, os fundos negociados em bolsa podem ser a resposta. Vamos discutir a sua natureza, benefícios, riscos potenciais e explicar como investir neles. Vamos dar um mergulho profundo para entender como funcionam os ETFs.

O que é um ETF, e como funciona?

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) são instrumentos de investimento concebidos para reproduzir o desempenho de um fundo de índice, de um sector, de um metal precioso ou de uma matéria-prima. Oferecem um método económico de acesso a uma gama diversificada de títulos, o que os torna uma alternativa à compra de ações individuais ou de fundos de índice. Assim, os ETFs são construídos para acompanhar o desempenho dos ativos subjacentes, proporcionando aos investidores exposição a vários mercados, por exemplo, mercados emergentes, índices de Wall Street, etc., e sectores específicos como a tecnologia, as finanças, o consumo discricionário ou o imobiliário.

Um ETF é um título de investimento que pode ser comprado e vendido nas bolsas de valores exatamente da mesma forma que as ações. O preço de um ETF é determinado pelo valor dos ativos subjacentes do fundo, designado por valor patrimonial líquido (VLA). Os ETFs são normalmente constituídos por uma carteira de ações, obrigações ou outros títulos, diversificados num único fundo. Em alternativa, podem proporcionar exposição a um único sector de mercado, como os cuidados de saúde ou a IA/centros de dados, ou a um único ativo, como o ouro ou a prata com suporte físico.

Informação importante acerca dos ETFs

Os ETFs mais populares dos maiores emitentes, como a BlackRock, a Vanguard e a VanEck, têm normalmente rácios de despesas (TER) mais baixos

A estrutura de participação (ativos e sua percentagem), os custos ou o desempenho anterior de qualquer ETF devem ser muito bem descritos e apresentados no seu sítio Web oficial

Alguns ETFs têm uma estrutura "ativa", o que significa que o ETF tem um gestor de investimentos ou uma equipa de analistas que reequilibra a carteira e a gere ativamente. Estes ETFs são normalmente mais caros (TER mais elevado).

Por outro lado, os investidores têm acesso a ETFs passivos, que acompanham um índice específico, como o NASDAQ 100 ou o S&P 500, ou mesmo o preço spot do ouro

Os ETFs proporcionam benefícios em termos de eficiência fiscal (as alterações estruturais em cada carteira de ETFs não implicam tributação)

Como ativos diversificados, os ETFs têm um menor risco de investimento devido à maior carteira de participações. O preço disso é um potencial de subida limitado

Os riscos potenciais associados ao investimento em ETFs incluem o risco de mercado, a volatilidade e o risco de concentração

Qualquer ETF pode ter empresas fortes e mais fracas na sua carteira, o que significa que um desempenho muito bom de participações fortes pode ser limitado por ações mais fracas

Durante as recessões ou os mercados em baixa, qualquer ETF de ações pode ser vulnerável a isso, dependendo dos sentimentos e do ciclo do índice ou do sector que acompanha

Os investidores têm acesso a uma vasta gama de classes de ativos através dos ETFs, que incluem ações nacionais e internacionais, obrigações e mercadorias. Este acesso facilita a criação de uma carteira de investimentos mais equilibrada.

Importante: A criação de ETFs envolve um processo especializado com participantes autorizados (APs) que transacionam os ativos subjacentes. Os AP asseguram a disponibilidade de ETFs de ações para negociação e o seu reflexo exato no preço do desempenho do índice subjacente. Este processo, conhecido como criação e resgate, é vital para alinhar os preços das ações dos ETFs com o valor líquido dos ativos subjacentes.

Vantagens e desvantagens do investimento em ETFs

Os ETF têm vantagens e desvantagens, que descrevemos a seguir para ajudar os potenciais investidores a analisar o seu potencial e os seus riscos. Não se esqueça de fazer a sua própria investigação e de adquirir conhecimentos - mesmo que invista de forma passiva.

Vantagens

Ótimo para investimentos passivos e a longo prazo

Para principiantes e profissionais

Barreira de entrada reduzida, comissões reduzidas (TER) e elevada liquidez

Risco limitado e possibilidade de diversificação da carteira

Devido à diversificação, a volatilidade pode ser menor em comparação com as ações individuais

Possibilidade de investir num conjunto de ativos como índices, obrigações ou matérias-primas

O investidor pode ter a certeza de que o fundo de índice apresenta exatamente o mesmo desempenho que os índices de ações, por exemplo, S&P 500 ou Nasdaq 100

Desvantagens

Pode não ser adequado para traders e investidores de curto prazo que preferem um estilo de investimento agressivo

O risco mais baixo é compensado por possíveis rendimentos mais baixos

O fundo transacionado em bolsa selecionado pelo investidor pode ter um desempenho inferior ao das principais empresas ou índices durante os mercados em alta

A diversificação não garante rendimentos e pode também conduzir a perdas

Numa carteira, alguns fundos negociados em bolsa podem prejudicar o desempenho dos que estão a ter um bom desempenho

O portfólio dos ETFs pode ser constituído por acções de empresas fracas

Uma concentração excessiva de capital em investimentos passivos pode limitar as opções de afetação a ativos de maior risco (possibilidade de rendimentos excepcionais)

Fatores específicos do investimento em ETFs

Os ETFs de ações (equity) são veículos de investimento que reproduzem o desempenho de um determinado índice do mercado de ações ou o desempenho de ações individuais. Funcionam através da agregação de fundos de vários investidores para adquirir uma carteira de ações que reflete de perto o desempenho do índice ou das ações subjacentes. Como já referimos, os ETFs destinam-se a investidores que não decidiram comprar ações de uma empresa específica, mas que pretendem ter uma exposição a longo prazo ao mercado de ações. Os ETFs são também um componente básico de qualquer carteira passiva.

Os investidores, que não querem analisar cada empresa individualmente, podem querer ganhar exposição a um sector ou índice específico - sem conhecimentos profissionais sobre avaliação de empresas e análise fundamental. Mas não é verdade que o investimento em ETFs não exija quaisquer conhecimentos.

Tal como acontece com qualquer investimento, também os investidores em ETFs devem estar conscientes dos riscos e oportunidades. Além disso, a pesquisa de informações sobre qualquer ETF deve ser um processo normal de investimento.

Em geral, as empresas com melhor desempenho no mercado de ações podem proporcionar aos investidores rendimentos muito mais elevados do que quaisquer ETFs, mas o problema é que é muito difícil encontrar empresas magníficas e ainda mais difícil é "comprá-las" a preços atrativos.

É por isso que os investidores que querem ter uma exposição ao mercado de ações num horizonte de longo prazo podem optar por um ETF, como garantia de que qualquer ciclo de alta do mercado lhes pode trazer ganhos satisfatórios, admitindo que estes nunca serão tão elevados como os rendimentos das melhores ações.

O futuro é desconhecido, mas, historicamente, o mercado de ações deu aos investidores enormes ganhos. Os participantes no mercado extrapolam o passado e esperam que a tendência de expansão a longo prazo, combinada com as políticas expansionistas do banco central, apoie as ações. Ao mesmo tempo, esta tendência de longo prazo não pode ser garantida e, mesmo durante os mercados em alta, tivemos alguns colapsos e correções, quando os níveis de pânico sugeriram pontos de inflexão para as ações - que acabaram por nunca acontecer.

Tipos básicos de ETFs:

ETFs de ações

ETFs setoriais

ETFs de indústrias

ETFs de obrigações

ETFs de matérias-primas

ETFs alavancados

ETFs inversos

ETFs de Obrigações

Os ETFs de obrigações são instrumentos de investimento que oferecem um rendimento consistente aos investidores e acompanham a evolução das obrigações subjacentes, como as obrigações do Estado ou as obrigações de empresas. Abrangem uma gama diversificada de obrigações, incluindo obrigações governamentais do Reino Unido, dos EUA e da Europa, obrigações de empresas de curto e longo prazo e obrigações de elevado rendimento (ou "junk"). Em geral, os ETFs de obrigações sobem à medida que os custos de crédito descem (taxas de juro mais baixas dos bancos centrais).

ETFs de Matérias-Primas

Os ETFs de matérias-primas são veículos de investimento que afectam fundos a matérias-primas como o petróleo bruto ou o ouro. Alguns emitentes de ETFs de matérias-primas físicas, como o BlackRock iShares Gold Trust, compram ouro em nome dos investidores e detêm-no fisicamente, apoiando o ETF com uma afetação direta de bens físicos.

ETFs de Setores e Indústrias

Os ETFs setoriais e industriais concentram-se num determinado sector ou indústria, oferecendo exposição aos ganhos potenciais dessa indústria, espelhando o desempenho das empresas que operam nesse setor. Podem servir como instrumento de cobertura para atenuar os riscos associados às posições atuais num sector específico, oferecendo também uma alternativa estratégica aos investidores. Esses setores incluem normalmente a tecnologia (semicondutores, centros de dados, IA, robótica, etc.) ou sectores mais "tradicionais", como a banca, o retalho ou o comércio eletrónico.

ETFs Inversos e Alavancados

Os ETF inversos são concebidos para gerar lucros com as descidas das ações através da venda a descoberto de ações, com o objetivo de capitalizar as descidas do mercado. Estes ETFs inversos não utilizam a alavancagem financeira diretamente relacionada com a abertura da posição. Os ETFs alavancados são instrumentos completamente diferentes, os chamados derivados, que refletem os preços de um ETF específico, sem dar aos investidores exposição como accionistas. Negociar CFDs de ETFs é como apostar em contratos cujo preço pode subir ou descer. O principal risco associado aos ETFs inversos e aos ETF alavancados é o potencial de perdas acrescidas, que podem exceder o capital inicialmente investido.

ETFs vs. Fundos de Investimento

É verdade que os ETFs e os fundos de investimento partilham semelhanças. As principais diferenças são a flexibilidade de negociação, os custos e a eficiência fiscal. Veja-se.

Flexibilidade - Os ETFs oferecem a opção de comprar e vender ETFs intra diariamente a vários preços numa bolsa de valores, permitindo a fixação de preços em tempo real e uma maior flexibilidade de negociação, uma vez que os ETFs são negociados ao longo do dia. Por outro lado, as transações em fundos de investimento só são efectuadas uma vez por dia ao preço de fecho, o que pode restringir as opções de negociação e a influência sobre os preços de entrada e saída.

- Os ETFs oferecem a opção de comprar e vender ETFs intra diariamente a vários preços numa bolsa de valores, permitindo a fixação de preços em tempo real e uma maior flexibilidade de negociação, uma vez que os ETFs são negociados ao longo do dia. Por outro lado, as transações em fundos de investimento só são efectuadas uma vez por dia ao preço de fecho, o que pode restringir as opções de negociação e a influência sobre os preços de entrada e saída. Rácios de despesas e comissões - Os ETFs têm geralmente comissões de gestão médias mais baixas do que os fundos de investimento geridos ativamente. Isto deve-se principalmente à abordagem de gestão passiva dos ETFs, que envolve a replicação de um índice em vez da escolha ativa das participações, minimizando os custos de gestão e operacionais que contribuem para o rácio de despesas.

Os ETFs têm geralmente comissões de gestão médias mais baixas do que os fundos de investimento geridos ativamente. Isto deve-se principalmente à abordagem de gestão passiva dos ETFs, que envolve a replicação de um índice em vez da escolha ativa das participações, minimizando os custos de gestão e operacionais que contribuem para o rácio de despesas. Eficiência fiscal - os ETFs foram concebidos com uma estrutura que, em geral, resulta num imposto mais baixo sobre as mais-valias para os investidores. As transacções de ETFs têm lugar através de uma bolsa, permitindo aos investidores contornar as consequências fiscais associadas à negociação frequente inerente aos fundos de investimento.

Como Investir em ETFs?

Antes de mais, o processo de investimento começa na mente do investidor. Na prática, envolve a escolha de uma conta de corretagem adequada, a procura do ETF certo para prosseguir uma determinada estratégia ou objetivo e, finalmente, a execução da ordem e o cumprimento do plano.

Antes de um investidor decidir abrir uma conta de investimento, deve definir cuidadosamente os seus objectivos e analisar a sua situação financeira específica, tendo em conta a idade, os créditos, os empréstimos e as despesas

Investir demasiado num mercado financeiro volátil pode implicar stress e perdas adicionais

Ganhar conhecimentos e experiência sem arriscar a perda de uma grande soma de capital é a forma correcta de testar as possibilidades do mercado financeiro, incluindo os ETFs.

Qualquer pessoa que faça um investimento deve saber exatamente por que razão o faz e por que razão compra esse ETF específico.

Abrir uma conta de corretagem

O primeiro passo é escolher uma plataforma de corretagem que ofereça uma vasta gama de ETFs, taxas baixas e uma plataforma de investimento fiável e de fácil utilização. O processo de abertura de uma conta de corretagem implica a seleção de uma corretora que ofereça serviços de ETFs, a conclusão e aprovação do processo de registo, o financiamento da conta e o início dos investimentos em ETFs.

Selecionar os ETFs

Uma vez criada a conta de corretagem, o passo seguinte é pesquisar e selecionar os ETFs adequados. Os factores a considerar incluem:

Alocação da carteira

Compreender a sua estratégia e estrutura

Valor total dos activos

O rácio de despesas (TER)

Diversificação

Liquidez

Custos de negociação

Desempenho histórico

Desenvolva uma estratégia de negociação que se alinhe com os seus objectivos de investimento, tolerância ao risco e horizonte temporal. A estratégia DCA (Dollar-cost averaging), que envolve a distribuição dos custos de investimento ao longo de um período de tempo, é uma estratégia de negociação recomendada para investidores principiantes.

Quanto mais barato melhor?

Considere o rácio de despesas do ETF, que reflecte os custos de gestão e operacionais. Um rácio de despesas elevado pode diminuir a taxa global de retorno do investimento.

Riscos de diversificação e concentração

Avaliar a diversificação e os riscos de concentração do ETF para garantir uma carteira equilibrada. A diversificação ajuda a reduzir o risco, distribuindo os investimentos por várias classes de ativos, setores ou indústrias.

Liquidez e custos de negociação

Avaliar a liquidez e os custos de negociação do ETF, que podem ter impacto nos rendimentos globais. Um ETF bem estruturado com activos subjacentes líquidos pode responder eficazmente às alterações da procura do mercado, garantindo experiências de negociação eficientes para os investidores.

Desempenho histórico

Analisar o desempenho histórico do ETF para avaliar o seu potencial de retorno futuro. Os dados de desempenho passado podem nem sempre ser indicativos do futuro de um ETF, mas é importante verificar se um ETF reflete realmente o desempenho de um sector ou índice específico. Se um ETF tiver um desempenho inferior ao de outros ETFs do mesmo sector, isso pode ser um sinal de alerta de que a carteira de ações ou o gestor são fracos (ou ambos).

Os ETFs proporcionam benefícios de diversificação ao concederem aos investidores acesso a uma vasta gama de participações subjacentes, atenuando assim o risco associado à detenção de ações individuais. Esta diversificação entre vários ativos aumenta a segurança global de um ETF em comparação com o investimento em ações individuais.

Custos mais baixos em comparação com os fundos geridos ativamente

Os ETFs têm custos mais baixos do que os fundos geridos ativamente, principalmente devido à sua abordagem de gestão passiva, que visa replicar o desempenho de um índice específico, reduzindo a necessidade de pesquisas e análises dispendiosas.

Os ETFs oferecem a opção de serem comprados e vendidos intra diariamente a vários preços numa bolsa de valores, permitindo a fixação de preços em tempo real e uma maior flexibilidade de negociação. Isto permite que os investidores respondam prontamente às mudanças do mercado, aumentando o apelo dos ETFs como uma opção de investimento.

Risco de mercado e volatilidade

Embora os ETFs tenham inúmeras vantagens, não estão isentos de potenciais riscos e inconvenientes, incluindo o risco de mercado, a volatilidade e o risco de concentração. O risco de mercado e a volatilidade podem afetar o valor dos ETFs, especialmente em condições de mercado turbulentas. Um ETF bem estruturado com ativos subjacentes líquidos pode responder eficazmente às alterações da procura do mercado, assegurando experiências de negociação eficientes para os investidores.

Risco de concentração

O risco de concentração surge quando um ETF está fortemente investido num determinado setor, indústria ou ativo, podendo conduzir a um desempenho inferior ou a uma maior volatilidade. Alguns ETFs que são construídos a partir de uma centena de ações, mas que têm apenas algumas empresas que pesam mais de 50% na alocação da carteira, podem também ser vulneráveis à avaliação dessas empresas.

Perguntas Frequentes

Como é que um ETF lhe dá dinheiro?

Um ETF permite aos investidores ganhar dinheiro comprando-o e vendendo-o a um preço mais elevado, ou através de dividendos, se o ETF seguir ações com dividendos. O rendimento do fundo é gerado por dividendos de ações ou juros de obrigações.

Como é que os ETFs funcionam em exemplos?

Os ETFs funcionam através da detenção de títulos na proporção da sua ponderação no índice que seguem. Por exemplo, se uma empresa representa 7% do índice, o ETF deteria 7% dos seus ativos em ações dessa empresa. Isto permite aos investidores ganhar exposição a um índice inteiro através de uma única posição.

Os ETFs são bons para principiantes?

Sim, os ETFs são bons para principiantes porque proporcionam uma forma simples e diversificada de investir no mercado de ações com menos riscos e complicações. Ao mesmo tempo, esses ativos também são bons para os profissionais. A longo prazo, apenas alguns fundos de retorno absoluto e fundos de investimento com gestão ativa têm um retorno anual médio comparável ao do Nasdaq100 ou do S&P 500.

Será inteligente investir apenas em ETFs?

Sim, investir em ETFs bem estabelecidos, como os tracker ETFs FTSE 100 ou S&P 500, é uma forma inteligente e fiável de diversificar a sua carteira com taxas baixas e negociação instantânea. Vale definitivamente a pena considerá-lo para qualquer investidor.

Quais são alguns dos principais benefícios de investir em ETFs?

O investimento em ETFs oferece benefícios como diversificação, custos mais baixos e flexibilidade de negociação, tornando-os uma opção atraente para muitos investidores.