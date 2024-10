Investimentos nas alterações climáticas: Maximizar o impacto

Tempo estimado de leitura: 21 minuto(s)

A mudança climática significa novas realidades de mercado e, apesar do aumento das taxas de juro, a tendência global é clara. O investimento no domínio do clima é cada vez mais popular, uma vez que várias empresas podem beneficiar desta mudança significativa na Terra. Como maximizar o impacto positivo dos investimentos nas alterações climáticas?

O mundo está a avançar e o elevado desenvolvimento económico continua a gerar níveis significativos de emissões de carbono. O clima da Terra está a mudar e o restabelecimento de um ambiente sustentável ajudará a humanidade a alcançar um crescimento a longo prazo sem perturbar o ecossistema do planeta e os riscos que estão na origem dos seus danos. Como resposta às rápidas alterações climáticas, surgiu uma tendência muito importante, a “economia verde”. No entanto, esta tendência não pode ser concretizada sem um investimento de triliões de dólares por parte do sector privado.

As alterações climáticas criam oportunidades poderosas para as empresas que criem modelos de negócio de sucesso baseados na nova tendência verde. Os investidores que optarem por investir nesta mudança podem esperar retornos a longo prazo e um impacto positivo no planeta Terra. É claro que isto não pode acontecer sem os riscos que acompanham sempre os investimentos. Como ganhar dinheiro e, sobretudo, como compreender a tendência de investimento nas alterações climáticas? Dos carros eléctricos aos investimentos em minas de urânio, passando pelos investimentos na água. Examine como as energias renováveis, os transportes sustentáveis e as tecnologias de redução de carbono podem alinhar os seus investimentos com a sustentabilidade ambiental e o potencial de crescimento. Leia este artigo para saber como beneficiar e ter impacto nos investimentos em alterações climáticas.

Esforços globais para as zero emissões

A urgência de enfrentar as alterações climáticas estimulou um esforço global para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. A economia dos Estados Unidos tem como objetivo atingir uma economia com 0% de emissões de CO2 até 2050, tal como a União Europeia. Provavelmente, isto pode criar enormes oportunidades de investimento para as empresas privadas. À medida que o mundo procura fazer a transição para uma economia com baixas emissões de carbono, as empresas estão a avançar, adoptando tecnologias amigas do ambiente para reduzir a sua pegada de carbono e mitigar as alterações climáticas.

Esta mudança não só contribui para a luta contra o aquecimento global, como também oferece uma miríade de oportunidades de investimento. As empresas centradas na redução das emissões de gases com efeito de estufa estão a liderar este movimento. Os avanços na captura de carbono e na transmissão de energia limpa tornaram este sector um componente vital das estratégias de mitigação das alterações climáticas. Estas empresas estão não só a gerar um impacto tangível na crise climática, mas também a inaugurar uma nova era de investimento no clima.

Transporte de energia e setores de nicho

As tecnologias de redução de gases com efeito de estufa e os avanços na transmissão de energia limpa oferecem oportunidades de investimento lucrativas e contribuem significativamente para o combate às alterações climáticas.

As energias renováveis e o mercado de veículos eléctricos estão a registar um rápido crescimento, com as empresas destes sectores a apresentarem oportunidades de investimento promissoras através de inovações tecnológicas e da expansão internacional.

Não só os veículos eléctricos, mas também setores de nicho, como a extração de urânio ou o investimento em infra-estruturas de abastecimento de água, podem ser fundamentais para toda a economia mundial.

Um investimento eficaz nas alterações climáticas exige que se navegue pelos riscos e recompensas, que se tire partido da investigação sobre investimentos e que se compreenda a dinâmica do mercado global, com atenção às estratégias de longo prazo e à otimização sustentável da carteira. Na batalha contra as alterações climáticas, as tecnologias de captura de carbono surgiram como um fator de mudança. Ao extrair o dióxido de carbono da atmosfera, estas tecnologias oferecem uma solução promissora para reduzir tanto as emissões de gases com efeito de estufa como as emissões de carbono.

Empresas como a Climeworks e a Carbon Engineering estão a liderar esta inovação, operando instalações na Europa e nos EUA, respetivamente. O campo é diversificado, com empresas como a SAIPEM's CO2 Solutions e a LanzaTech a avançarem na captura de carbono com abordagens únicas, como a tecnologia baseada em enzimas e a conversão de gases residuais em produtos úteis. Estas tecnologias inovadoras sublinham o potencial da captura de carbono como uma ferramenta no nosso arsenal contra as alterações climáticas e uma via lucrativa para o investimento no clima.

Líderes na transmissão de energia limpa

À medida que o mundo se orienta para as energias renováveis, a necessidade de um transporte de energia eficiente e sustentável intensifica-se. Empresas de todo o mundo estão a impulsionar esta mudança, desenvolvendo soluções que contribuem para uma economia de baixo carbono. A Neoenergia no Brasil, por exemplo, enfatiza soluções sustentáveis em suas operações envolvendo geração, transmissão e distribuição de energia.

Empresas europeias como a E.ON concentram-se na distribuição inteligente de eletricidade e na construção de redes eléctricas robustas, respetivamente. Estes líderes na transmissão de energia limpa não só desempenham um papel fundamental na transição energética, como também apresentam oportunidades de investimento aliciantes no sector das energias renováveis.

Transição energética e veículos eléctricos

A transição energética - a passagem global dos combustíveis fósseis para as energias renováveis - apresenta uma miríade de oportunidades de investimento em soluções energéticas. Esta transição abrange diversos setores, tais como:

Energia renovável

Armazenamento de energia

Hidrogénio

Captura de carbono

Transportes electrificados

Os investimentos na transição energética vão para além da implantação de tecnologias limpas, incluindo a cadeia de fornecimento de energia limpa e a emissão de dívida relacionada com a transição energética. Compreender estes diversos sectores e o seu potencial de crescimento é crucial para os investidores que procuram capitalizar a transição energética. Em qualquer fase, há empresas que participam nela. Por exemplo, a Albemarle é o maior fornecedor mundial de lítio para veículos eléctricos, pelo que esta empresa pode beneficiar do crescimento do mercado de veículos eléctricos a longo prazo. Há muitos exemplos como este.

Os veículos eléctricos são uma parte muito importante dos investimentos em matéria de alterações climáticas. Em 2023, mais clientes dos EUA escolheram os VE do que nunca. Só no segundo trimestre de 2023, os consumidores norte-americanos compraram 300 000 novos veículos eléctricos a bateria. Além disso, a autonomia das baterias melhorou recentemente, tendo o número de veículos eléctricos com uma autonomia de pelo menos 300 milhas aumentado de 13 para 51 em 2023, de acordo com dados do Departamento de Energia dos EUA. Os investidores podem considerar investir em empresas como a Tesla, Albemarle, Nio ou Xpeng.

Nota: Os dados incluem as vendas de VEBs e VEPIs a partir de 2022 e as projecções de vendas para 2023-2050. “Sem alterações” representa as vendas sem novas leis ou regulamentos e com um preço do petróleo de 101 dólares por barril em 2050, em dólares de 2022. O preço baixo do petróleo pressupõe que o preço do petróleo é de 51 dólares por barril. O preço elevado do petróleo pressupõe que o preço do petróleo é de $190/b. Fonte: US EIA, CNN

O aumento dos veículos eléctricos (VE) marca uma mudança fundamental no sector dos transportes no sentido da sustentabilidade. Com as vendas globais de veículos eléctricos a ultrapassarem um marco significativo de 10 milhões de unidades em 2022, o mercado de VE provou ser um segmento em rápido crescimento.

Este mercado em expansão apresenta uma miríade de oportunidades de investimento. Os líderes do sector, como a Tesla, a BYD e a Tesla, estão na vanguarda desta revolução, combatendo ativamente as alterações climáticas através de transportes sustentáveis.

A transição para os veículos eléctricos não só representa uma oportunidade para os investidores, como também desempenha um papel fundamental no esforço global para mitigar as alterações climáticas.

Principais fabricantes de VE

O mercado dos veículos eléctricos (VE) é dominado por vários intervenientes importantes, que impulsionam o crescimento e a inovação da indústria. A BYD emergiu como o maior fabricante de automóveis eléctricos, ultrapassando a Tesla, com 1,9 milhões de automóveis eléctricos plug-in vendidos globalmente em 2022.

Os principais fabricantes não estão apenas a concentrar-se na produção de veículos eléctricos, mas também a inovar para um futuro mais sustentável. Por exemplo, a NIO está na vanguarda da tecnologia de troca de baterias, uma inovação que melhora a facilidade de utilização e a adoção de veículos eléctricos. Além disso, a Toyota Motors desempenha um papel importante como produtor de veículos eléctricos híbridos;

Como estas empresas impulsionam a adoção de VE, oferecem oportunidades de investimento aliciantes no segmento dos transportes sustentáveis. Os investidores podem também considerar os produtores europeus de veículos eléctricos, como a Volkswagen (VOW1.DE) e a Porsche (P911.DE).

Armazenamento de baterias

À medida que a adoção de veículos eléctricos acelera, aumenta também a necessidade de soluções eficientes de armazenamento de baterias. Empresas como a QuantumScape estão a concentrar-se no desenvolvimento de baterias de lítio-metal de estado sólido, uma abordagem inovadora destinada a transformar o sector dos veículos eléctricos.

Outros intervenientes importantes, como a BYD e a LG Chem, são reconhecidos pelos seus sistemas fiáveis de armazenamento de energia, respondendo a uma variedade de necessidades de armazenamento de energia.

Estes avanços na tecnologia de armazenamento de baterias não só reforçam a proeminência dos veículos eléctricos, como também ajudam a construir um ecossistema energético sustentável, oferecendo perspectivas promissoras para o investimento no clima.

Importante: Tal como qualquer setor discricionário, também a procura de veículos eléctricos é cíclica. Dependerá das condições económicas (risco de recessão) e até dos preços globais da gasolina. A tendência de crescimento a longo prazo não é uma garantia de que os preços das ações do setor subam constantemente, sem qualquer quebra. Trata-se de um processo natural, económico e de investimento. No entanto, os investidores com uma mentalidade forte e investigação podem aproveitar os períodos de recessão para aumentar os investimentos a preços mais baixos (com riscos de inversão da tendência).

Investimentos em alterações climáticas

O setor das energias renováveis tem assistido a um crescimento considerável nos últimos anos, revelando uma infinidade de oportunidades de investimento promissoras. Empresas como a NextEra Energy, a Brookfield Renewable e a Clearway Energy asseguraram uma forte presença no setor das energias renováveis com ativos eólicos e solares significativos.

Além disso, empresas diversificadas, como a Vestas, a Orsted ou a Siemens Energy, tornaram-se parte do movimento das energias renováveis, contribuindo através das suas operações com turbinas eólicas. A crescente proeminência das ações de energias renováveis oferece aos investidores a oportunidade de beneficiarem da transição para uma economia de baixo carbono e de participarem no combate mundial às alterações climáticas.

Pioneiros da energia eólica

A energia eólica, outro pilar do setor das energias renováveis, tem registado um crescimento substancial a nível mundial. Empresas como a NextEra Energy Resources, a Orsted e a Vestas Wind Systems têm estado à frente desta revolução, operando capacidades significativas de produção eólica em todo o mundo. As alterações climáticas são um desafio global que exige uma solução global. Como tal, o panorama do investimento no clima é moldado por uma multiplicidade de actores, incluindo:

Governos e decisores políticos

Empresas

Investidores individuais

Fundos soberanos

Os fundos soberanos, por exemplo, estão a reconhecer cada vez mais a importância de se alinharem com o seu mandato financeiro para enfrentar as alterações climáticas. No entanto, o caminho para o investimento no clima nem sempre é simples. Os investidores que pretendem contribuir para soluções climáticas deparam-se com obstáculos consideráveis, especialmente em regiões como a América do Sul, onde as limitações financeiras e os elevados níveis de endividamento dificultam as iniciativas climáticas governamentais.

Para superar esses desafios, são necessárias abordagens estratégicas de investimento, sustentadas por uma pesquisa minuciosa e uma compreensão da dinâmica global dos investimentos em mudanças climáticas. Não só a produção de energia eólica, mas também a de energia solar registou um aumento significativo nos últimos anos, com várias empresas a liderar o processo. Alguns dos principais fabricantes de energia solar com operações globais alargadas são empresas como a First Solar.

Prós e contras do investimento no clima

Investir nas alterações climáticas têm os seus próprios prós e contras, e os investidores devem ter em conta os riscos. Abaixo, mencionamos os principais aspectos positivos e negativos do investimento em empresas ecológicas.

Prós

O investimento em empresas que operam no domínio das alterações climáticas tem um impacto positivo no ambiente

Trazer crescimento ecológico e sustentável para a economia mundial pode dar aos investidores benefícios e satisfação

As empresas ecológicas têm o apoio dos setores privado e público, bem como a aprovação dos políticos

O setor das alterações climáticas pode contar com investimentos privados e nacionais

Setores como o dos veículos eléctricos são uma tendência a longo prazo que pode beneficiar os proprietários de ações

Contras

O setor pode estar altamente dependente da política de taxas de juro

As encomendas públicas podem não ser sustentáveis à medida que a dívida pública das principais economias aumenta

As ações de empresas sem fluxo de caixa positivo podem ser afectadas por recessões

Ciclo de procura altamente cíclico

Muitos riscos de competitividade e de ruptura tecnológica

Importante: as empresas precisam de investimento para crescer e implementar as suas estratégias numa escala mais elevada. É claro que qualquer empresa pública só ganha dinheiro com o mercado de ações uma vez (durante a OPI ou a emissão de novas ações, para angariar capital). Mas uma maior capitalização de mercado aumenta as suas capacidades, bem como a reputação e o reconhecimento, que podem ser cruciais para uma maior expansão.

Investimento de impacto

Como qualquer outro investimento, o investimento nas alterações climáticas tem uma variedade de riscos, e o investimento em ações é muito arriscado. No entanto, neste tipo de investimentos, o seu dinheiro pode ter um impacto positivo significativo no ambiente. A transição energética custa triliões de dólares e são custos que a humanidade tem de assumir para conseguir economias sustentáveis. É quase impossível fazê-lo sem investimentos do setor privado.

Ao investir em empresas que dão prioridade ao investimento sustentável e à proteção do ambiente, os investidores podem ajudar a impulsionar a inovação no sentido de tecnologias e práticas mais ecológicas. Isto, por sua vez, pode levar à redução das emissões de carbono, a um ar e água mais limpos e a um planeta mais saudável para as gerações futuras.

Investir nessas iniciativas também traz benefícios financeiros. As empresas que dão prioridade à sustentabilidade tendem a ser mais resistentes às perturbações do mercado causadas pelos regulamentos relativos às alterações climáticas ou pela pressão pública para a ação ambiental. Além disso, conseguem frequentemente atrair consumidores socialmente conscientes que preferem produtos fabricados por empresas ambientalmente responsáveis.

Risco de investimentos climáticos

Como qualquer investimento, os investimentos em alterações climáticas têm a sua quota-parte de riscos e recompensas. Os riscos regulamentares e políticos são considerações fundamentais, uma vez que as alterações nas políticas governamentais podem ter um impacto significativo na rentabilidade das ações climáticas. Quais são os 5 riscos básicos e específicos relacionados com os investimentos em alterações climáticas?

1. Riscos relacionados com as taxas de juro e o custo da dívida

Algumas empresas não são rentáveis e desenvolvem a sua atividade financiando-se através de dívida. Um aumento do custo dos juros, associado a uma economia mais fraca, pode aumentar o risco de falência e de esgotamento do modelo de negócio. A subida das taxas de juro também limita a capacidade de angariar capital através da emissão de obrigações (dívida), uma vez que estas podem não obter um nível adequado de interesse do mercado. Este risco é especialmente verdadeiro para as empresas que ainda não são rentáveis e não geram um fluxo de caixa positivo.



Desde 2012, foi angariado um montante significativo de dinheiro para fundos relacionados com as alterações ambientais e ESG em geral, mas esse período foi bastante “fácil” devido às baixas taxas de juro nas economias americana e europeia. Após a “mudança radical” da Reserva Federal em 2022, os próximos anos poderão ser mais difíceis, especialmente para as empresas não lucrativas, e os investidores que investem nas alterações climáticas devem ser muito mais cautelosos. Fonte: PitchBook, Relatórios McKinsay

2. Risco dos concorrentes

Algumas empresas estão a competir em várias frentes de negócio, como as margens ou as novas tecnologias. Além disso, as tendências relacionadas com as fontes de energia ecológicas e sem emissões de carbono estão a gerar uma concorrência significativa. A título de exemplo, podemos referir as marcas automóveis chinesas que competem com a Tesla ou as empresas automóveis alemãs. Todas as empresas correm o risco de o seu produto ou modelo de negócio não ser suficientemente forte para manter ou aumentar a quota de mercado.

3. O risco dos contratos públicos

Muitas empresas de energia verde dependem de concursos públicos e de contratos assinados com grupos inteiros de países. Existe sempre o risco de um contrato deste tipo ser suspenso ou quebrado, o que pode resultar em enormes perdas para a empresa. Para os accionistas, isto pode ser ainda mais doloroso porque os preços das ações normalmente descontam antecipadamente esses acontecimentos positivos. Consequentemente, a ruptura de um contrato pode levar a quedas dinâmicas das ações. Um bom exemplo é o contrato da empresa dinamarquesa Orsted com os Estados Unidos, que abrange os parques eólicos “offshore” ao longo da costa leste americana.

4. Riscos de uma recessão

A recessão representa um risco significativo para muitos setores, incluindo a tendência de investimento nas alterações climáticas. Quando a prosperidade se “evapora” e o crescimento económico abranda, muitas empresas e países desistem de investimentos “não rentáveis”, o que atinge os livros de encomendas das empresas de “energia verde”. Os investidores vêem então muitos projectos e planos com maior ceticismo e são avessos ao risco, o que se manifesta em descidas cíclicas dos preços das ações.

5. Risco do modelo de negócio

É claro que as alterações climáticas estão em curso e este facto é apoiado por provas científicas. Por outro lado, isso não significa que todas as empresas que declarem a sua presença nesta tendência vão ganhar muito dinheiro com ela. Os investidores devem observar muito cuidadosamente o que uma empresa está a ganhar e o que pretende oferecer. Para isso, os accionistas devem seguir regularmente os relatórios trimestrais das empresas que detêm, ou optar por investir em ETFs mais diversificados que acompanhem o setor mais vasto do “investimento verde”.

No entanto, a par destes riscos, existem recompensas substanciais. Os investimentos em iniciativas ecológicas, embora possam não gerar lucros a curto prazo, são cruciais para o crescimento a longo prazo. Compreender estas considerações de risco e recompensa é vital para os investidores que pretendem tomar decisões informadas sobre o investimento no clima.

Avaliar o desempenho futuro

Compreender o desempenho futuro é um aspecto fundamental do investimento no clima. Os investidores podem avaliar o potencial desempenho futuro das ações relativas às alterações climáticas analisando o crescimento histórico das receitas e dos ganhos, os rácios de rentabilidade e os rácios de avaliação. Naturalmente, não há garantias de que as empresas continuem a crescer no futuro e de como as ações reagirão a isso.

Além disso, a avaliação do panorama concorrencial, como a quota de mercado e as barreiras à entrada, juntamente com o historial de inovações e patentes de uma empresa, são indicadores-chave que fornecem informações sobre o seu desempenho futuro. Isto permite que os investidores tomem decisões de investimento informadas e capitalizem o potencial das alterações climáticas.

Diferentes mercados e oportunidades

Os investimentos em alterações climáticas abrangem diversos mercados, o que torna a compreensão do mercado um elemento-chave do investimento no clima. Em função dos objetivos de investimento e da tolerância ao risco, os investidores podem optar por estratégias passivas, como o acompanhamento de um índice de ações climáticas, ou por investimentos ativos que envolvam a seleção e gestão de ações individuais.

As ferramentas de investigação e as plataformas financeiras que fornecem classificações ESG e tendências específicas do setor permitem aos investidores tomar decisões informadas sobre ações climáticas em diversos mercados. Esta compreensão dos diferentes mercados é crucial para a diversificação e a navegação nas complexidades do investimento no clima. As estratégias a longo prazo desempenham um papel fundamental no investimento no clima. Algumas considerações importantes para o investimento climático a longo prazo incluem:

Cobertura do risco climático

Técnicas de otimização de carteiras especificamente adaptadas

Consideração do compromisso entre rendimentos a curto prazo e sustentabilidade a longo prazo



Estas estratégias são importantes para os investidores que pretendem abordar as alterações climáticas e o seu impacto nas suas carteiras. Vários países estabeleceram Estratégias a Longo Prazo (LTS) para as alterações climáticas.

Ações climáticas e ETFs

Os investidores têm a oportunidade de apostar nas alterações climáticas e em centenas de empresas “verdes” cotadas em bolsa, que podem beneficiar com isso. Os investidores podem escolher ações de uma vasta gama de setores, desde a energia eólica à energia nuclear, passando por investimentos em energia solar, água ou hidrogénio. Para além das empresas cotadas, a plataforma da XTB também inclui ETFs importantes e ações de fundos verdes e sustentáveis, conhecidos pelo investimento ESG.

Eólica: Vestas (VWK.DK), Orsted (ORSTED.DK), Enphase (ENPH.US), EDP Renovaveis (EDPR.PT), Brookfield Renewable (BEPC.US), Clearway Energy (CWEY.US)

Energia solar: First Solar (FSLR.US), Canadian Solar (CSIQ.US), Nordex (NDX1.DE), Solaredge (SEDG.US)

Nuclear: Cameco (CCJ.US), Uranium Energy Corp (UEC.US), Energy Fuels (UUUU.US), NexGen Energy (NGX.US), Kazatomprom (KAP.UK)

Veículos eléctricos: Tesla (TSLA.US), Rivian (RVN.US), Toyota (TM.US), Lucid (LUCD.US), Nikola (NKLA.US), Fisker (FSR.US), Arrival (ARVL.US), NIO (NIO.US), Albemarle (ALB.US), Toyota Motor (TM..US), Xpeng (XPEV.US), Quantumscape (QS.US)

Hidroelétrica: Norsk Hydro (NHY.NO), Nel (NEL.NO), PlugPower (PLG.US), L&G Hydrogen Economy UCITS (HTWO.UK), Bloom Energy (BE.US), Siemens Energy (ENR.DE), Veolia (VIE.FR)

Água: American Water Works (AWK.US), Evoqua Water (AQUA.US), United Utilities (UU.UK), Pennon Group (PNN.UK), Veolia (VIE.FR)

Serviços de eletricidade: Constellation Energy Corp (CEG.US), Electricite de France (EDF.FR), NextEra Energy (NEE.US), Greenvolt Energias (GVOLT.US), Eversource Energy (ES.US), Linde (LDE.DE)

Fundos de investimento ESG: Brookfield Asset Management (BAM1.US), Liontrust Asset Management (LIO.UK)

Os ETF (Exchange-Traded Funds) podem incluir na sua carteira dezenas, ou mesmo uma centena, de empresas de um setor selecionado. O seu preço é o resultado de uma média ponderada de todas as ações das empresas que acompanham. Os ETFs ajudam a construir uma carteira diversificada e podem potencialmente reduzir o risco de investimento. São também uma escolha de investimento comum para os investidores passivos.

ETFs: Amundi CAC40 ESG UCITS (C40.FR), iShares MSCI EMU ESG Screened (SASU.UK), Invesco Solar Energy (RAYS.UK), iShares Global Clean Energy UCITS (INRG.UK), iShares Global Waters UCITS (IQQQ. US), L&G Clean Water (GGG.UK), iShares MSCI EMU ESG Enhanced (EDM4.DE), iShares MSCI USA ESG Screened (SASU.UK), Lyxor MSCI China ESG Leaders (LHKG.DE), iShares Global Water (IH20.UK)

As alterações climáticas transformaram inegavelmente o panorama do investimento, apresentando uma infinidade de oportunidades para os investidores que procuram contribuir para um futuro mais verde. Desde o aproveitamento do poder de redução dos gases com efeito de estufa até à navegação no panorama da transição energética, o investimento no clima oferece uma combinação única de retorno financeiro e impacto ambiental.

Como o mundo continua a debater-se com a crise climática, a necessidade de investimento no clima é mais urgente do que nunca. Ao compreender os diversos setores, riscos, recompensas e estratégias de longo prazo envolvidos, os investidores podem tomar decisões informadas e desempenhar um papel fundamental na luta global contra as alterações climáticas.





Ao longo do tempo, o investimento nas ações mais rentáveis e bem sucedidas no domínio das alterações climáticas proporcionou aos investidores retornos excepcionais desde 2020, com as ações da Uranium Energy Corp (UEC.US) a subirem 700% e o líder europeu de produtos químicos e tecnologias de gás verde Linde a superar o desempenho do Nasdaq 100. Fonte: XTB Research