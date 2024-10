Day Trading - O que é?

Tempo estimado de leitura: 2 minuto(s)

Day Trading (“negociação intradiária”) é um técnica de negociação que consiste na abertura e fecho de transacções no mesmo dia.

A maior parte dos métodos de day trading são baseados em análise técnica. Posso obter ganhos através do day trading? Realizar ganhos com o day trading é possível graças ao recurso à alavancagem. Se, por um lado, a alavancagem permite que pequenas variações de preço originem ganhos substanciais, por outro lado também aumenta a sua exposição ao risco. Por esta razão a gestão de risco é um dos elementos fundamentais para alcançar o sucesso no day trading. A gestão de risco é efectivamente um factor crucial, pois deverá proteger os seus fundos através da definição de ordens stop loss para limitar as suas perdas, com base nos níveis de suporte e resistência. A identificação dos níveis de suporte e resistência é possibilitada pela análise dos mercados do ponto de vista da análise técnica. Assim, de forma a recorrer a esta abordagem ao mercado deverá adoptar uma estratégia clara que leve em consideração factores como os níveis potenciais de entrada, saída, e stop loss, e ainda os mais importantes eventos macroeconómicos publicados em cada dia. Por que razão é importante, para o day trading, acompanhar os eventos e notícias macroeconómicas mais importantes? Alterações significativas nos indicadores macroeconómicos provocam um aumento da volatilidade nos mercados, pelo que poderão causar um grande impacto nas suas transacções abertas. É por isso importante ter noção do momento da publicação desses indicadores, de modo a poder gerir a sua posição numa perspectiva de gestão de risco. É interessante notar que alguns traders baseam a sua negociação exclusivamente em indicadores macroeconómicos, abrindo transacções após a publicação de um indicador significativo e enquanto a volatilidade do mercado é elevada. Estes traders abrem frequentemente uma transacção apenas por alguns minutos. É possível manter uma negociação durante apenas alguns minutos? Sim, sendo que este método de negociação é conhecido por scalping. Os scalpers apenas detêm posições durante alguns minutos, nalguns casos apenas segundos. Deverá estar ciente de que esta é uma estratégia utilizada por traders experientes, pois requer a adopção de regras rígidas e bem planeadas de gestão de risco.

Comece hoje mesmo a investir ou experimente uma conta demo Abra uma conta real Experimente uma demo

Compartilhe

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.