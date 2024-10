Negociação no mercado Forex – o que é o Forex?

Tempo estimado de leitura: 5 minuto(s)

Também conhecido por FX ou Mercado de Forex - é o mercado onde uma moeda é trocada por outra, por um preço acordado. É um mercado OTC descentralizado onde as moedas de todo o mundo são trocadas de forma rapida, barata e bilateralmente entre as duas partes. O Forex nunca dorme A negociação Forex permite "especular" com o movimento dos preços de câmbio ao comprar uma moeda enquanto simultaneamente vendemos outra. Os valores da moeda aumentam (apreciam) e diminuem (depreciam) uns contra os outros devido a fatores económicos, geopolíticos e técnicos. O Forex é um mercado operado globalmente, aberto 24 horas por dia, cinco dias por semana (de segunda a sexta-feira). Segue o sol à volta da terra, abrindo na manhã de segunda-feira em Wellington, Nova Zelândia, antes de seguir para os mercados asiáticos em Tóquio e Singapura. Depois segue para Londres, antes de fechar em Nova York na noite de sexta-feira. Mesmo quando o mercado permanece fechado de sexta a domingo, qualquer evento macroeconómico ou geopolítico durante o final de semana terá efeito em várias moedas na abertura do mercado na segunda-feira. Não há mercado maior O Forex é o maior mercado do mundo, com um volume de negócios médio de mais de US $ 5 mil milhões por dia. Isso significa que os preços das moedas estão constantemente a flutuar, criando diversas oportunidades comerciais para os investidores que se aproveitam destas flutuações. É raro que duas moedas diferentes tenham valor idêntico, e também é raro que duas moedas permaneçam no mesmo valor relativo por mais do que um curto período de tempo. Pode não saber, mas provavelmente já fez parte do mercado de câmbio pelo menos uma vez na vida. Imagine que está a planear passar férias nos Estados Unidos e precisa de trocar o dinheiro que vai levar de euros para (EUR) para dólares americanos (USD). Na segunda-feira, encontra um serviço de câmbio e vê que a taxa de câmbio para EUR / USD é de US $ 1,45. Isso significa que para cada euro que vai trocar, receberá $ 1,45 em troca. Então gasta € 100 para receber $ 145. Posteriormente, faz a mesma operação algumas semanas depois e percebe que a taxa de câmbio do EUR / USD agora é de US $ 1,60. Pelos seus € 100 agora ganha $ 160 - $ 15 a mais - se soubesse, teria esperado pelo aumento do euro em relação ao dólar para trocar o dinheiro. Fundamentos da negociação em forex As taxas de câmbio nas moedas flutuam continuamente devido a vários fatores, como o poder económico de um país. O que os investidores de forex procuram é aproveitar essas flutuações, especulando se os preços vão subir ou descer. Todos os pares de moedas são cotados em termos de uma moeda contra outra. Cada par de moedas tem um "principal", que é como a primeira moeda é denominada, e uma "contraparte", que é como a segunda moeda é denominada. Cada moeda pode ser fortalecida (apreciada) ou enfraquecida (depreciada). Como existem duas moedas em cada par, basicamente especulamos com quatro variáveis ​​na negociação forex. Se acha que o valor de uma moeda vai subir em relação a outra, "comprará" essa moeda. Se acredita que o valor de uma moeda cairá em relação a outra, venda essa moeda. Então, por exemplo, se acha que o USD vai valorizar contra o JPY, compraria o par USD / JPY. Também compraria se pensasse que o JPY enfraqueceria (depreciaria) em relação ao dólar. E ao contrário, se pensasse que o JPY se fortaleceria em relação ao dólar, ou que o dólar enfraqueceria em relação ao JPY, venderia ou perderia o USD / JPY. Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais Exemplo de uma transacção FX Tomemos o exemplo de uma negociação em FX no mercado EURUSD. Para tornar este exemplo mais acessível, vejamos primeiro o que nos indica a calculadora integrada da plataforma de negociação xStation. Quando se inicia uma transacção em qualquer mercado, o primeiro passo consiste em escolher o volume da transacção. O volume afectará a margem e o valor pip. Assim que escolher o volume, a calculadora do Trader fará todos os cálculos automaticamente. Para este exemplo foi escolhido um volume de 1 lote. Esta escolha traduz-se numa margem de 427 GBP, necessária para abrir esta transacção. Relembre-se que a margem não é um custo, pois assim que a transacção for fechada este montante é devolvido ao seu saldo. Adicionalmente, a calculadora do Trader indica um valor pip de 7.67 GBP. Isto significa que, se o mercado se mover no sentido que previu em 10 pontos ou pips, obterá um lucro de 76.7 GBP. Naturalmente, se o mercado se mover na direcção contrária àquela que definiu num número igual de pips, sofrerá um prejuízo de 76.7 GBP. Uma das mais importantes características da calculadora do Trader é a possibilidade que lhe oferece de lhe ajudar a gerir o risco associado à sua transacção, através da definição de ordens Stop Loss e Take Profit. No exemplo acima, nós definimos a ordem stop loss para um máximo de 100 GBP, e a ordem take profit para 300 GBP. Isto significa que se o mercado não se deslocar nos sentido que esperamos então arriscamos perder 100 GBP, mas se o mercado atingir o nível definido para a ordem take profit nós podemos obter um lucro de 300 GBP.

