O mercado financeiro é um sítio complicado no qual são negociados diversos instrumentos. Cada ativo tem as suas próprias especificações e fatores que podem influenciar o seu preço. Ainda assim, deve lembrar-se que independentemente das suas diferenças, alguns instrumentos costumam mover-se em tandem. O que é que isto significa? Imagine que o par AUD/USD está a aumentar. Ao mesmo tempo, os pares NZD/USD e CAD/JPY podem estar também a aumentar. E se for habitual que esta situação se repita? É por causa da correlação de moedas.

Quais são as correlações mais populares no mercado de FX O mercado financeiro é um sítio complicado no qual são negociados diversos instrumentos. Cada ativo tem as suas próprias especificações e fatores que podem influenciar o seu preço. Ainda assim, deve lembrar-se que independentemente das suas diferenças, alguns instrumentos costumam mover-se em tandem. O que é que isto significa? Imagine que o par AUD/USD está a aumentar. Ao mesmo tempo, os pares NZD/USD e CAD/JPY podem estar também a aumentar. E se for habitual que esta situação se repita? É por causa da correlação de moedas. O que é a correlação A correlação é uma das estatísticas mais comuns e mais úteis. A correlação é um único número que descreve o grau de relação entre dois ativos. Pode ser usada em ativos ou ações individuais, ou pode medir como os mercados mais abrangentes se movem um em relação ao outro. É medido numa escala de -1 a +1. Uma correlação positiva perfeita entre dois ativos tem uma leitura de +1. Uma correlação negativa perfeita tem uma leitura de -1. No entanto, estes resultados são extremamente raros. Vejamos o seguinte exemplo visual. xStation5 Como pode ver, existe uma boa correlação entre os pares USD/JPY e EUR/CHF. Dois pares diferentes, quatro moedas diferentes, mas em movimento na mesma direção. Isto é definido como uma correlação positiva, porque ambos os mercados se movem em tandem - por outras palavras, um mercado aumenta à medida que o outro aumenta, e diminui à medida que o outro diminui. É claro que esta é uma regra geral e pode acontecer que ocorra um desvio. Neste exemplo em particular, a forte correlação é o resultado de um fator de risco que tem um papel muito importante tanto para o JPY como para o CHF. É por isso que os pares USD/JPY e EUR/CHF aumentam ao mesmo tempo. Correlações que vale a pena considerar O nosso exemplo anterior não é a única correlação para a qual vale a pena olhar. O EUR/USD pode mover-se em tandem com o USD/SEK devido a dois fatores. Em primeiro lugar, a Suécia está a trabalhar de perto com a União Monetária Europeia, uma vez que estas economias estão intimamente ligadas. Em segundo lugar, tanto o Banco Central Europeu como o Riskbank estão a levar a cabo políticas monetárias semelhantes. É claro que esta última pode alterar-se, mas nos últimos 10 anos, o banco central da Suécia tem seguido a parceira Europa. É por isso que a coroa sueca se comporta de forma semelhante à moeda europeia e é por isso que o par USD/SEK se assemelha ao par EUR/USD. No entanto, deve lembrar-se que existe uma correlação negativa entre o EUR/USD e USD/SEK. Um movimento ascendente do EUR/USD segue-se normalmente de um movimento descendente de USD/SEK. Tanto o EUR como o SEK ganham, mas as cruzes movem-se em direções diferentes. É a isso que chamamos uma correlação negativa forte. Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais xStation5 Mais ainda, pode haver uma situação em que duas moedas de duas economias completamente diferentes se comportam quase da mesma forma. Vejamos, por exemplo, as moedas de mercados emergentes. O florim húngaro (EUR/CHF) estava a mover-se na mesma direção que o rand sul-africano (USD/ZAR). Duas moedas completamente diferentes, dois continentes diferentes, duas economias diferentes. Por isso, porque se comportam desta forma? Os cabazes de moedas de mercados emergentes são a resposta. As moedas emergentes tendem a perder quando o sentimento se deteriora e a ganhar quando os ânimos melhoram. xStation5 Estratégia O facto de algumas moedas estarem correlacionadas umas com as outras pode ter um papel importante nas suas negociações. Uma correlação negativa entre moedas pode ser usada para restringir o seu portefólio. Por exemplo, se está numa posição longa em EUR/USD e quiser limitar a sua posição, pode comprar o par USD/SEK. Devido à correlação negativa entre estas duas cruzes, os seus lucros e perdas serão mais pequenos. Quando um ganha, o outro deverá perder. Mais ainda, também pode olhar para a correlação para diversificar o seu portefólio. Quanto menos correlacionados estiverem os seus ativos, maior a diversidade.

