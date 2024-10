Criar cruzes de moedas

Tempo estimado de leitura: 6 minuto(s)

Temos muitas cruzes disponíveis para oferecer. EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD - estes são alguns dos pares mais populares e importantes no mercado de fx. Mas como sabe, existem outras moedas que vale a pena considerar. Vejamos um pequeno exemplo. No período entre o fim de 2008 e o final de 2016, o dólar neozelandês foi a divisa mais forte de entre as maiores moedas. Na mesma altura, foi o peso mexicano a divisa mais fraca, desvalorizando mais de 34% face ao dólar americano. Por isso, como poderá já ter adivinhado, a melhor negociação (escolhendo apenas de entre as moedas já mencionadas) era entrar com uma posição longa no par NZD/MXN. No entanto, o par é relativamente exótico e tem baixa liquidez, o que faz com que seja difícil encontrá-lo numa plataforma de forex de retalho. Mas não se preocupe, a nossa plataforma avançada xStation 5 permite-lhe não só negociar com mais de 50 pares, como também criar muitos mais. Como? Vai descobrir nesta aula.

Nesta aula, vai aprender:

Como criar uma cruz de moedas com dois pares diferentes

Como fazer um portefólio que se mantenha neutro face às mudanças de uma moeda específica

Quais os prós e contras de criar uma cruz

Temos muitas cruzes disponíveis para oferecer. EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD - estes são alguns dos pares mais populares e importantes no mercado de fx. Mas como sabe, existem outras moedas que vale a pena considerar. Vejamos um pequeno exemplo. No período entre o fim de 2008 e o final de 2016, o dólar neozelandês foi a divisa mais forte de entre as maiores moedas. Na mesma altura, foi o peso mexicano a divisa mais fraca, desvalorizando mais de 34% face ao dólar americano. Por isso, como poderá já ter adivinhado, a melhor negociação (escolhendo apenas de entre as moedas já mencionadas) era entrar com uma posição longa no par NZD/MXN. No entanto, o par é relativamente exótico e tem baixa liquidez, o que faz com que seja difícil encontrá-lo numa plataforma de forex de retalho. Mas não se preocupe, a nossa plataforma avançada xStation 5 permite-lhe não só negociar com mais de 50 pares, como também criar muitos mais. Como? Vai descobrir nesta aula.

Fonte: Bloomberg,

Por favor, tenha em conta que os dados acima se referem ao desempenho bruto passado e que não são um indicador fiável do desempenho futuro.

Possibilidades quase infinitas

Vamos começar com uma fórmula matemática. Se tiver 30 moedas disponíveis na sua plataforma, isso permite-lhe abrir uma negociação com 840 pares de moedas. Mais ainda: se existem 50 divisas (moedas, não pares) na oferta, pode entrar com uma posição curta ou longa em 2400 pares! Porquê? Não é tão complicado como parece. Cada par constrói-se com duas moedas. Por isso, no nosso exemplo, pode usar 30 moedas como a primeira base e 28 como a base cotada. Dizemos 28 pois não quererá fazer pares da mesma moeda (ex. USD/USD) e porque cada par se pode reverter (estamos a assumir que o par USD/JPY é mais ou menos o mesmo que o par JPY/USD). Por isso como pode ver, quanto mais moedas houver de oferta, mais pares podem ser criados.

Como criar uma cruz

Vamos regressar ao par NZD/MXN. Consiste no NZD como moeda base, e no MXN como moeda cotada. Não é possível encontrar este par na xStation 5, mas pode ser criada uma cruz sintética na nossa plataforma mais avançada. Tudo o que precisa de fazer é comprar os pares NZD/USD e USD/MXN. Porquê? Porque ao fazer isso, está a comprar o dólar neozelandês pelo USD. Ao entrar com uma posição longa no par USD/MXN, está a comprar o dólar americano pelo peso mexicano. Agora está em posição longa no USD, curta no USD, longa no NZD e curta no MXN. Mas não termina por aqui. Imaginemos que neste exemplo comprámos um lote de cada par. Isso significa que comprou 100,000 unidades de dólar (pelo par USD/MXN), mas vendeu menos através do par NZD/USD. Porquê? É simples. Ao entrar no par NZD/USD com uma posição longa, comprou 100,000 unidades de NZD. O par está cotado em 0,7200 (por exemplo), por isso precisamos de 72,000 unidades de USD para entrar nessa posição. Isto deixa-nos com 100,000 dólares numa posição longa, e 72,000 na posição curta. Como pode ver, é necessário fazer um ajuste. Pode, por exemplo, comprar 0,72 lotes do par USD/MXN, e 1 lote do par NZD/USD. Neste cenário, a sua posição nos dólares americanos será neutra (72,000 unidades tanto na posição longa como na posição curta) e o valor da negociação N vai depender apenas do que se passa com o peso mexicano e com o dólar neozelandês. Todo o processo está também representado no gráfico abaixo.

Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais

E se quiser criar uma cruz CAD/MXN? É muito simples. Pode vender 1 lote do par USD/CAD e comprar 1 lote do par USD/MXN. Com este rácio, está a vender 100,000 dólares pelo CAD, e comprar 100,000 dólares pelo MXN. Isso deixa-o com uma posição longa no par CAD/MXN.

No entanto, neste processo, tem de se lembrar de duas coisas importantes. Primeiro, tem de abrir duas negociações para criar uma cruz específica. Isto significa que vai precisar de uma margem maior para o fazer, o que vai trancar capital na sua conta de trading. Mais ainda, o spread num destes pares sintéticos será mais alargado que um típico par de fx disponível na plataforma de trading, o que dificulta a vida dos especuladores e dos traders diários, cujas estratégias se focam nos movimentos intradiários minoritários.

Como pode ver, criar cruzes de moedas não é tão complicado como pode ter parecido inicialmente. O processo tem os seus custos, mas investir num par sintético pode levar a ótimos lucros, muito maiores do que o lucro feito com os maiores pares de fx. Por outro lado, pode levar também a uma maior perda se o mercado se mover contra si, por isso vale a pena perceber o risco que incorre e onde deve colocar uma ordem de stop loss antes de abrir uma negociação.

Este artigo contém apenas informação geral com fins educacionais. Quaisquer opiniões, análises, preços ou outros conteúdos não constituem nenhum conselho de investimento ou recomendação. Nenhuma destas pesquisas foi preparada de acordo com os requisitos legais necessários para promover a independência do estudo de investimento e, como tal, são consideradas comunicações de marketing. A XTB não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos, incluindo, sem limitação, quaisquer perdas ou lucros que possam advir direta ou indiretamente do uso ou confiança em tais informações.

Por favor lembre-se que as informações e pesquisas baseadas no histórico de dados ou desempenho não garantem resultados e desempenhos futuros.

82% das contas de investidores de retalho perdem dinheiro quando negoceiam CFDs com este fornecedor. Deve considerar se compreende como funcionam os CFDs e se pode correr o elevado risco de perda do seu dinheiro. Negociar envolve riscos. As perdas não podem exceder os depósitos.

Publicado por X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.