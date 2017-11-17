Descubra o que são os lucros por ação (Earnings per Share) e por que este indicador é importante.

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O rácio Earnings per Share (EPS) pode ser definido como o rendimento líquido por acção.

(EPS) pode ser definido como o rendimento líquido por acção. É um rácio que revelas as perspectivas de um mercado, e que divide os lucros da empresa por cada acção comum em circulação. Os Earnings per Share obtêm-se dividindo os lucros da empresa, após dedução dos dividendos distribuídos, pelo número médio de acções em circulação. O EPS é um indicador popular da rentabilidade de uma empresa, pelo que deverá ser tido em conta pelos investidores antes da tomada de decisões de investimento. De modo geral, quanto mais elevado for o EPS de uma empresa mais elevados são os lucros que essa empresa gera. Isto significa também que esta empresa dispõe de lucros que poderá distribuir aos seus accionistas, se assim entender. Na XTB nós temos consciência da dedicação e tempo que uma análise exaustiva dos títulos mais interessantes exige, e é justamente por esta razão que desenvolvemos o Market Screener XTB (‘Visualizador de Mercado XTB’) (hiperligação para a página ‘Market Screener’), que lhe permite filtrar os títulos com base em diferentes parâmetros como o EPS, o rendimento de dividendos (hiperligação para ‘Rendimento de dividendos’), o BETA (hiperligação para ‘BETA’) e muitos outros.

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